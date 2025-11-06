Los niños que crecen con perros podrían tener menos riesgo de asma

Ciudad de México.- En México hay más perros que en la última década y, de acuerdo con un estudio internacional, convivir con ellos desde los primeros meses de vida podría disminuir el riesgo de asma infantil.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la Secretaría de Salud lo explican, en un país donde las mascotas forman parte esencial del hogar.

México, un país donde los perros son parte de la familia.

La más reciente Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021 del INEGI estimó que en el país existen 80 millones de mascotas.

De las cuales 43.8 millones son perros.

Además, esta cifra confirma la estrecha relación entre las familias mexicanas y sus animales de compañía.

Sin embargo, cerca del 70 % de los perros viven en situación de calle o sin propietario.

Lo que refleja una dimensión social y de salud pública que no puede ignorarse. 1

Además, el Anuario de Morbilidad 2022 de la Secretaría de Salud registró 137,042 casos nuevos de asma en México, ubicándola como la décimo octava causa de enfermedad a nivel nacional.

El grupo de edad de 5 a 9 años concentró el 19.6 % de esos casos, es decir, casi 27 mil niños diagnosticados durante ese año. 2

Vivir con perros podría reducir el riesgo de asma

Un estudio reciente del Hospital for Sick Children (SickKids) de Toronto, presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea, descubrió que los bebés expuestos a alérgenos de perros durante los primeros meses de vida redujeron casi a la mitad su riesgo de desarrollar asma al llegar a los cinco años.

El equipo analizó a 1,050 niños de la cohorte canadiense CHILD, midiendo los niveles de alérgenos en el polvo de sus hogares.

Los resultados mostraron que la exposición temprana al alérgeno canino Can f1 se asoció con un 48 % menor riesgo de asma y una mejor función pulmonar. 3

Alergia a mascotas: verdades y mitos

Por su parte, el alergólogo Mauricio Zarrasola explicó en sus redes sociales que “la exposición desde el nacimiento a mascotas protege a los niños de desarrollar enfermedades alérgicas como el asma y la rinitis”.

El especialista también desmintió un mito común: “no existen perros antialérgicos”. Todos los canes producen alérgenos, aunque algunos generan menos que otros.

Zarrasola añadió una curiosidad poco conocida.

“La sensibilización al antígeno de la próstata del perro puede hacer que algunas personas presenten síntomas alérgicos únicamente con los machos”, abundó.

Finalmente y de acuerdo con los especialistas, que estas observaciones refuerzan la idea de que la convivencia temprana con animales puede ayudar al sistema inmunológico a adaptarse mejor a su entorno, siempre bajo condiciones de higiene y cuidado responsables.

ARH

