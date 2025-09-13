Los primeros en llegar, últimos en rendirse: el valor de los Paramédicos

Los paramédicos son los primeros en salvar una vida. La semana pasada, en la Ciudad de México paramédicos del ERUM llegaron a un molino de carne donde una persona quedó prensada.

La maniobra exigió técnicas de inmovilización y equipo especializado, mientras cada segundo contaba para evitar un desenlace fatal. La coordinación entre los equipos y la rapidez de la intervención permitieron trasladar al paciente de manera segura a un hospital y recibir atención inmediata en situaciones críticas.

Primeros minutos que determinan destinos

En la Ciudad de México, el ERUM atiende un promedio diario de 322 emergencias. De enero a septiembre de 2025, se registraron 48 mil 646 servicios, incluyendo lesionados en vía pública, partos de urgencia y atención a motociclistas accidentados, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

De acuerdo con la dependencia capitalina, cada intervención prehospitalaria garantiza la estabilización del paciente. Los primeros minutos son decisivos para salvar vidas y limitar secuelas graves.

Cobertura y capacidad a nivel nacional

Por su parte, la Cruz Roja Mexicana mantiene una red de respuesta con miles de voluntarios y unidades equipadas para emergencias. En 2024 brindó decenas de miles de servicios de socorro en operativos nacionales. Con más de dos mil unidades de transporte y equipamiento distribuidas estratégicamente, se garantiza la atención inmediata en distintas regiones del país, reforzando la capacidad de respuesta ante accidentes y desastres.

Formación y recursos en instituciones médicas

Mientras, el IMSS subraya la relevancia de brigadas de emergencia y simulacros en sus unidades médicas. Estas acciones fortalecen la capacidad de atención en emergencias y desastres, asegurando que el traslado y la atención de los pacientes se realicen en tiempo y forma. La preparación constante permite que la ayuda llegue a quienes la necesitan de manera oportuna, salvando vidas y reduciendo riesgos.

El Día Mundial de los Primeros Auxilios se celebra cada segundo sábado del mes de Septiembre y cada rescate refleja la coordinación, la capacitación y la dedicación de paramédicos y policías en la protección de la vida humana.

