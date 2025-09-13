Los primeros en llegar, últimos en rendirse: el valor de los Paramédicos

Los paramédicos son los primeros en salvar una vida. La semana pasada, en la Ciudad de México paramédicos del ERUM llegaron a un molino de carne donde una persona quedó prensada.
La maniobra exigió técnicas de inmovilización y equipo especializado, mientras cada segundo contaba para evitar un desenlace fatal. La coordinación entre los equipos y la rapidez de la intervención permitieron trasladar al paciente de manera segura a un hospital y recibir atención inmediata en situaciones críticas.
Lee: Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Primeros minutos que determinan destinos
En la Ciudad de México, el ERUM atiende un promedio diario de 322 emergencias. De enero a septiembre de 2025, se registraron 48 mil 646 servicios, incluyendo lesionados en vía pública, partos de urgencia y atención a motociclistas accidentados, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
De acuerdo con la dependencia capitalina, cada intervención prehospitalaria garantiza la estabilización del paciente. Los primeros minutos son decisivos para salvar vidas y limitar secuelas graves.
Cobertura y capacidad a nivel nacional
Por su parte, la Cruz Roja Mexicana mantiene una red de respuesta con miles de voluntarios y unidades equipadas para emergencias. En 2024 brindó decenas de miles de servicios de socorro en operativos nacionales. Con más de dos mil unidades de transporte y equipamiento distribuidas estratégicamente, se garantiza la atención inmediata en distintas regiones del país, reforzando la capacidad de respuesta ante accidentes y desastres.
Formación y recursos en instituciones médicas
Mientras, el IMSS subraya la relevancia de brigadas de emergencia y simulacros en sus unidades médicas. Estas acciones fortalecen la capacidad de atención en emergencias y desastres, asegurando que el traslado y la atención de los pacientes se realicen en tiempo y forma. La preparación constante permite que la ayuda llegue a quienes la necesitan de manera oportuna, salvando vidas y reduciendo riesgos.
El Día Mundial de los Primeros Auxilios se celebra cada segundo sábado del mes de Septiembre y cada rescate refleja la coordinación, la capacitación y la dedicación de paramédicos y policías en la protección de la vida humana.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Semillas de lectura: cómo cultivar el amor por los libros desde la infancia
Ciudad de México.- Desde que nacen, los niños absorben el lenguaje a su alrededor. Hablarles, leerles y cantarles les ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas esenciales. Según Reading Rockets, estas interacciones tempranas son fundamentales para el éxito escolar futuro.
La lectura no comienza cuando los niños saben leer, sino mucho antes.
Desde el nacimiento hasta los cuatro años, hablarles constantemente, leerles 30 minutos al día y cantarles canciones con rimas fortalece su comprensión del lenguaje. Si los cuidadores y docentes también leen, los niños imitan ese comportamiento.
Las visitas a la biblioteca permiten que elijan libros que les interesen, fomentando su autonomía lectora.
Para los niños en edad escolar, es crucial enseñarles a usar la biblioteca como recurso. Permitirles elegir sus propios libros y mantener un diálogo abierto sobre lo que leen fortalece su vínculo con la lectura.
Además, los padres deben estar informados sobre los programas de lectura en las escuelas para reforzar el aprendizaje en casa.
Te puede interesar: Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Claudia Solís Sarmiento: una voz que inspira
La escritora Claudia Solís Sarmiento destaca la importancia de presentar la lectura como una actividad divertida y enriquecedora.
A través de sus libros y talleres, busca cultivar el amor por la lectura en los más jóvenes, mostrando que leer puede ser una aventura emocionante.
Inculcar el amor por la lectura desde temprana edad es esencial para el desarrollo cognitivo y emocional de los niños.
Al ser modelos a seguir y ofrecerles herramientas adecuadas, podemos sembrar en ellos la semilla de una vida llena de historias y aprendizaje.
Historias que Conectan
Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Ciudad de México.— Era temprano en la Ciudad de México cuando se recibió una alerta que cambió el rumbo de un patrullaje común. Yasmín Rosario Ávila y Aldo Jiménez Fuentes, policías preventivos del sector Quetzal, atendieron el llamado de auxilio que al interior de un vehículo trasladaban a una mujer privada de su libertad. Al detener el automóvil sospechoso y al abrir la puerta trasera, encontraron a una joven maniatada que pedía auxilio con la mirada. En ese instante comprendieron que la vida de alguien dependía de ellos.
El rescate en medio del miedo
El silencio de la calle se rompió con la certeza de que habían llegado a tiempo. El presunto secuestrador fue detenido y la mujer recobró la libertad. Para Yasmín y Aldo, aquella acción no fue un acto heroico aislado, sino una muestra de lo que implica portar el uniforme de la policía: salir de casa sin saber qué espera, pero con la convicción de cuidar a quienes lo necesitan.
La voz detrás del uniforme
Días después, en el programa Voces de la SSC, historias de policías, contadas por policías, el oficial Jiménez recordó que la labor policial también es humana, hecha de aciertos, miedos y sacrificios.
“Me gustaría decirle a la gente que se dé la oportunidad de conocer un poquito más a la policía (…) somos seres humanos”, afirmó.
LEE ¿Qué son los valores familiares?
Una familia que espera en casa
En tanto, la oficial Yasmín Rosario habló las ausencias. “Desde que yo entré a la policía me mentalicé en que no iba a estar en Navidad, no iba a estar en los cumpleaños, no iba a estar en fechas especiales con mi pareja”, confesó.
Explicó que cada servicio implica dejar a su madre, a sus hermanas, a sus seres queridos, sabiendo que esos momentos ya no volverán. Mientras otros celebran en familia, muchos policías están en las calles cuidando la vida de desconocidos.
La vida entre dos mundos
El testimonio de ambos policías refleja el compromiso constante entre dos mundos: el hogar que se extraña y la ciudad que los reclama. Cada ausencia pesa, cada turno deja huellas, pero también cada rescate confirma el sentido de su vocación. En su historia se cruzan el amor a la familia y la responsabilidad hacia quienes ni siquiera conocen.
Un sacrificio que sostiene la esperanza
Ser policía es aceptar el sacrificio de entregar tiempo irremplazable con la familia, con la esperanza de que otras familias conserven el suyo. Es una lección que queda grabada: detrás de cada uniforme late un corazón que ama y que sueña.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
“Abuelita heroína”, el ejemplo eterno de Alicia: amor, valor y vida
Ciudad de México.— La “abuelita heroína de Iztapalapa”, Alicia Matías Teodoro, falleció a los 49 años en el Hospital Magdalena de las Salinas, tras luchar por su vida con quemaduras en el 90 % de su cuerpo.
Alicia protegió con su propio cuerpo a su nieta de dos años durante la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia.
Lee: Alicia, la mujer que protegió a su nieta de la explosión de Iztapalapa
Una foto antes de la tragedia
Minutos antes del accidente, Alicia envió a su familia una fotografía junto a la pequeña Azulet. En la imagen se le ve sonriente y la niña dormida entre sus brazos.
Ese último retrato familiar se convirtió en símbolo de amor y entrega.
Tras la volcadura y estallido de la pipa de gas LP, Alicia no dudó en cubrir con su cuerpo a la menor y pese a las quemaduras, cargó a su nieta entre llamas y humo hasta encontrar a un policía que las auxilió.
La escena quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y medios de comunicación.
El valor de una madre y abuela
“Mi mamá, aparte de darme la vida, le salvó la vida a mi hija”, expresó Cinthya Yazmín Carrillo, hija de Alicia, y cuyo testimonio refleja el impacto humano de una historia que conmovió a todo México.
Familiares señalaron que los médicos ya habían advertido que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas debido a la gravedad de las quemaduras.
Aun así, Alicia resistió dos días en terapia intensiva, mientras su nieta permanece hospitalizada con pronóstico favorable.
El legado de Alicia Matías
A raíz de la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, la historia de Alicia sobresale como ejemplo de dignidad y defensa de la vida.
Su acto de amor no solo salvó a su nieta, sino que dejó un testimonio de lo que significa poner a la familia por encima de todo.
Hoy, vecinos y ciudadanos la recuerdan como una mujer trabajadora, madre y abuela, cuya entrega se volvió símbolo de esperanza en medio de la tragedia.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
Ciudad de México.— La infancia marcada por traumas deja huellas profundas que, sin atención temprana, pueden convertirse en un riesgo serio para la vida. El Dr. Óscar Rivas, director del Newman Institute, advirtió en entrevista con Siete24 Noticias que los factores adversos en los primeros años son determinantes en la salud emocional y pueden elevar de manera alarmante la probabilidad de intentos de suicidio.
Estudio revela el impacto de los traumas infantiles
El Newman Institute analizó a más de 13,000 adultos en México y encontró que quienes vivieron cuatro o más experiencias adversas en la infancia tienen hasta 1,500 veces más probabilidad de intentar suicidarse.
“El cuidado emocional debe tener la misma prioridad que la salud física”, afirmó el Dr. Rivas, al explicar que una herida emocional sin atención puede ser tan grave como una infección sin tratamiento.
Te puede interesar: “El aborto sigue siendo un delito en la Ciudad de México”: César Ruiz
Educación socioemocional, clave para la prevención
De acuerdo con el especialista, la educación socioemocional en niños y adolescentes resulta esencial para identificar casos de vulnerabilidad y brindar apoyo oportuno.
“Cuando detectamos a una persona vulnerable, podemos tratarla y prevenir un posible suicidio futuro”, indicó.
Oscar Rivas pidió observar señales como aislamiento, dificultad para regular emociones y vínculos problemáticos, conductas que pueden reflejar un daño emocional que necesita intervención profesional.
“No podemos decir que todas las personas que tienen estos patrones van a terminar con un suicidio, pero sí podemos decir que estas personas tienen un problema emocional que vale la pena tratar
Pedir ayuda abre caminos
El director del Newman Institute recordó que pedir ayuda es el primer paso hacia la recuperación. “Pedir ayuda permite encontrar alternativas que el cerebro afectado no puede ver por sí solo (…) Cuando puedo hablar y pedir ayuda, quizás voy a poder ver una puerta que no había podido abrir”, dijo.
Asimismo, aseguró que actualmente existen terapias innovadoras y acompañamiento profesional capaces de ofrecer alternativas a quienes se sienten atrapados en la desesperanza.
Romper estigmas para salvar vidas
El Dr. Rivas insistió en que los estigmas sobre la salud mental impiden que muchas personas reciban apoyo. “Pensar que una persona debe aguantar sus emociones es falso. La salud mental tiene la misma importancia que la salud física”, subrayó.
Por ello, puntualizó que es fundamental educar, prevenir y empujar a los gobiernos a investigar para entender qué provocan estos comportamientos, indicó
Realidad fatal
Cada 10 de septiembres se recuerda el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. El suicidio es una de las principales causas de muerte en jóvenes y adultos en todo el mundo, y México no es la excepción. Sin embargo, más allá de los números, lo que duele es lo que cada cifra representa: familias marcadas por la ausencia, comunidades golpeadas por la pérdida, proyectos de vida que se interrumpen de manera abrupta.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ARH
Semillas de lectura: cómo cultivar el amor por los libros desde la infancia
Los primeros en llegar, últimos en rendirse: el valor de los Paramédicos
Cuidar a otras familias también honra a la propia: el orgullo de ser policía
Chicharito busca dignidad en Europa: no piensa en el retiro a los 37 años
“Abuelita heroína”, el ejemplo eterno de Alicia: amor, valor y vida
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
La fe sin filtros del Padre Javier Olivera Ravasi
Profeco guía a las familias: útiles escolares seguros y económicos
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Negocioshace 22 horas
Profeco revela qué marcas cuidan la nutrición infantil y cuáles no
-
Méxicohace 17 horas
Romper el silencio: señales de alerta que pueden prevenir el suicidio
-
CDMXhace 3 días
Vecinos héroes en la tragedia del Puente de la Concordia
-
Méxicohace 20 horas
El aborto triplica riesgo de trastornos psicológicos en mujeres, revela especialista