Dignidad Humana
Los vientres de alquiler no dignifican a la mujer, exigen a la CEPAL frenar la “colonización ideológica”
Denuncian la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.- La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en el Centro Cultural Tlatelolco, fue escenario este jueves de una protesta encabezada por Citizen GO México, que denunció la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que disienten de la agenda oficial y el impulso de políticas que, aseguran, atentan contra la dignidad de la mujer.
Con espectaculares sobre ruedas que afirmaban “La prostitución y los vientres de alquiler no son derechos, son formas de violencia”, estacionados frente a la sede de la conferencia, expresaron el mensaje que esperaban dar en las mesas de debate.
La directora de campañas de Citizen GO México, Elisa Bonilla, explicó en entrevista con Siete24 que a asociaciones civiles y grupos feministas abolicionistas se les negó la inscripción a los foros paralelos por no ser consideradas “feminismos incluyentes”.
“Todo aquel que pensara que la prostitución está mal, que los vientres de alquiler están mal y que el tema trans está mal, no podía acceder a estos foros. Eso no es inclusión, es censura”.
Prostitución y vientres de alquiler: violencia, no derechos
Bonilla subrayó que legalizar la prostitución solo normaliza la trata y la explotación:
“No dignifica a la mujer. Al contrario, fomenta el tráfico de personas y normaliza algo que la cosifica. En un evento sobre la mujer no se puede hablar a favor de esto”, afirmó.
Respecto a la gestación subrogada, sostuvo que es una nueva forma de trata:
“Están pagando por un bebé, por un ser humano. La mujer se vuelve mercancía y el bebé también. Es violencia contra la mujer porque no se dignifica, solo se le usa por su capacidad de gestar”.
Campaña contra la agenda de la CEPAL
La organización lanzó la página cepalsinideologia.org, donde recogen firmas para pedir a los gobiernos de la región que rechacen lo que llaman la “agenda regional de género”.
En su manifiesto, exigen que el documento final de la conferencia no incluya aborto, prostitución, vientres subrogados ni ideología de género.
“Es increíble que en pleno 2025, en una conferencia sobre la mujer, estos temas se sigan abordando, esclavizan una vez más a la mujer que tanto hemos luchado por dignificar”, concluyó Bonilla.
CDMX
Policías heroínas: aplican RCP y salvan a bebé de la muerte en el Metro (VIDEO)
Ciudad de México.- La angustia de una joven madre con su bebé en brazos, en el Metro de la Ciudad de México, se convirtió en un acto de vida y esperanza gracias a dos uniformadas de la Policía Bancaria e Industrial (PBI).
Con rapidez, humanidad y valentía, salvaron a un menor de un año y ocho meses que se asfixiaba tras ingerir un cacahuate, recordando que aún hay policías que honran su vocación de servicio con dignidad y valores.
Lee: Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
En la estación Isabel la Católica de la Línea 1, la escena era de tensión: una madre, entre lágrimas, buscaba ayuda mientras sostenía a su hijo que no podía respirar.
“Las oficiales actuaron de inmediato, tomaron al pequeño en brazos y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que expulsó el cacahuate”, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en un comunicado.
RCP que devolvió el aliento
De acuerdo con el reporte oficial, las policías notaron que el menor lloraba débilmente y luchaba por respirar.
Con experiencia y sangre fría, aplicaron la técnica de RCP adaptada para infantes.
“Segundos después, junto con la madre, lograron que el bebé expulsara el objeto que obstruía su garganta”, detalló la SSC.
El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegó minutos más tarde para valorar al niño, quien fue diagnosticado clínicamente estable, sin necesidad de traslado hospitalario.
La madre, profundamente agradecida, firmó la bitácora y se retiró con su hijo sano y salvo.
Cuando la vocación vence la rutina
Este acto es un recordatorio de que, más allá de los uniformes y la rutina diaria, existen elementos policiacos comprometidos con la vida y la integridad de las personas.
La SSC resaltó que la intervención inmediata fue decisiva para evitar una tragedia.
“La rápida acción de nuestras compañeras salvó la vida del menor”, puntualizó la corporación.
Otros gestos de humanidad en el Metro
En los últimos meses, se han registrado otros casos donde policías de la SSC han demostrado empatía y sentido humano.
Elementos han auxiliado a mujeres en labor de parto, ayudado a adultos mayores extraviados y asistido a usuarios con crisis nerviosas.
Estos actos, aunque muchas veces pasan desapercibidos, son un reflejo del compromiso que aún persiste en las fuerzas de seguridad.
Dignidad Humana
Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda
Ciudad de México.— Entre aroma del maíz tierno, escapando del vapor de una olla de esquites, cucharones y vasos de unicel, Brisia Martínez Martínez, de 44 años, originaria de Veracruz, ha hecho de su pequeño puesto en la Ciudad de México una trinchera diaria contra el hambre y la adversidad.
Madre de cuatro hijos y abuela de tres nietos, Brisia encarna en cada jornada las cifras que el INEGI traduce en porcentajes de pobreza, pero que en la vida real tienen rostro, voz y manos cansadas.
Su historia recuerda que detrás de cada dato frío existe una lucha silenciosa por sobrevivir con dignidad, una batalla que no siempre se mide en pesos, sino en esperanza.
Pobreza en México 2024: 38.5 millones sin acceso pleno a derechos básicos
En 2024, tres de cada diez mexicanos vivían en pobreza multidimensional, con rezagos en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, según el primer reporte oficial del INEGI tras asumir la medición de este indicador.
Un retrato renovado de la pobreza en el país
Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en el país, tras la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y las modificaciones legales que entraron en vigor en julio de 2025.
El informe revela que, al cierre de 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en pobreza multidimensional, es decir, con ingresos insuficientes y al menos una carencia social esencial. Dentro de este grupo, 7 millones vivían en pobreza extrema, con tres o más carencias y sin capacidad económica para adquirir una canasta alimentaria básica.
La proporción de población en pobreza fue de 29.6 %, lo que significa que tres de cada diez mexicanos carecían de acceso pleno a derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación. Aunque hubo una reducción respecto a 2022, el número de personas vulnerables por carencias sociales creció y alcanzó a 41.9 millones.
Reducción en cifras, persistencia en desigualdades
Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas, mientras la pobreza extrema pasó de 9.1 a 7 millones.
Sin embargo, el análisis territorial muestra desigualdades marcadas: Chiapas (66 %), Guerrero (58.1 %) y Oaxaca (51.6 %) concentran los niveles más altos de pobreza, mientras Baja California (9.9 %) y Nuevo León (10.6 %) registran los más bajos.
En pobreza extrema, Chiapas (27.1 %) y Guerrero (21.3 %) lideran la lista, en contraste con Baja California (0.4 %) y Nuevo León (0.5 %).
Carencias sociales: avances y rezagos
A pesar de que todas las carencias sociales se redujeron en porcentaje entre 2022 y 2024, el número absoluto de personas vulnerables creció, lo que evidencia que la reducción no ha sido suficiente para revertir el rezago estructural.
Rezago educativo
En 2024, 24.2 millones de personas vivían con rezago educativo. La reducción fue leve, pasando de 19.4 a 18.6 % de la población. Chiapas, Oaxaca y Veracruz registraron aumentos, mientras Michoacán, Querétaro e Hidalgo lograron las mayores reducciones.
Acceso a servicios de salud
La carencia afectó a 44.5 millones de personas (34.2 % de la población). La disminución más significativa ocurrió en Oaxaca, que bajó de 65.7 a 43.9 %. Sin embargo, Baja California Sur y Colima reportaron aumentos.
Acceso a seguridad social
Afecta a 48.2 % de la población (62.7 millones de personas). Aunque hubo una leve mejora de dos puntos porcentuales, Guerrero, San Luis Potosí y Colima incrementaron su rezago en este rubro.
Calidad y espacios de la vivienda
En 2024, 10.3 millones de personas carecían de vivienda adecuada. Quintana Roo, Nayarit y Chiapas registraron mejoras, mientras Baja California Sur, Colima y Michoacán empeoraron.
Servicios básicos en la vivienda
La falta de servicios básicos afectó a 18.4 millones de personas. Hubo mejoras generalizadas, con reducciones significativas en Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Solo Colima reportó un incremento.
Alimentación nutritiva y de calidad
La carencia en este rubro disminuyó, pero aún impacta a 18.8 millones de personas. Veracruz, Aguascalientes y Tabasco lograron las mayores reducciones, mientras Chihuahua fue la única entidad con aumento.
Ingreso insuficiente: una barrera persistente
En el componente de bienestar económico, 46 millones de mexicanos tenían ingresos menores al valor de la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, equivalente a 35.4 % de la población.
Además, 12.1 millones de personas no alcanzaban siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, colocándose en pobreza extrema por ingresos.
Contrastes y retos
El reporte del INEGI refleja un avance en la reducción de la pobreza, pero también deja en evidencia que el crecimiento económico y los programas sociales no han sido suficientes para garantizar el acceso pleno a derechos esenciales.
Dignidad Humana
Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Ciudad de México.— Nathalie Jaimes conoce la violencia y la explotación. Su vida estuvo marcada por años dedicada a la prostitución, un camino que no eligió, sino que asumió empujada por el hambre y la necesidad de sostener a su familia. Madre, víctima de violencia vicaria y económica, llegó a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe para denunciar lo que considera una amenaza a los derechos de las mujeres: la prostitución y la agenda trans.
Feministas excluidas por disentir
Jaimes forma parte del colectivo Resistencia Radical del Estado de México, un grupo de feministas radicales y abolicionistas que, según relata, fueron impedidas de inscribirse y participar en el encuentro organizado por la ONU en la Ciudad de México. Explican que la exclusión se debe a su rechazo a la imposición del organismo internacional de una agenda trans y considerar la prostitución como un trabajo.
Para ellas, “mujer” es una categoría biológica y genética, no una identidad que pueda asumirse por decisión personal. Afirman que la posición de la ONU borra a las mujeres.
Contra la normalización de la prostitución
Afuera del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Nathalie Jaimes expone su historia. “Para que algo sea trabajo tiene que tener dignidad”, afirma, señalando que muchas mujeres entran en la prostitución no por elección, sino por la urgencia de alimentar a sus hijos, sostener un hogar o sobrevivir.
LEE Todas las mujeres debemos participar
Alerta que si la prostitución se reconoce como empleo formal, los proxenetas se convertirán en empresarios y lucrarán con el cuerpo de mujeres, niñas y niños. Para Nathalie, legalizar esta práctica es abrir la puerta a una industria que perpetúa la explotación y la desigualdad.
Voces invisibles en América Latina
Jaimes asegura que su testimonio es también la voz de mujeres que viven en comunidades rurales, sin acceso a oportunidades y sin presencia en espacios de decisión. Afirma que la violencia estructural y la falta de políticas efectivas las empujan a la vulnerabilidad.
Por ello, insiste en que la ONU, al permitir que cualquier persona que se identifique como mujer acceda a los derechos reservados al sexo femenino, ignora la base biológica sobre la que se han construido las luchas de las mujeres.
Reclamo que busca trascender
Su exigencia apunta a un objetivo central: que las mujeres sean reconocidas y protegidas en su valor humano íntegro, sin condiciones ni concesiones a agendas que, consideran, ponen en riesgo su dignidad.
Dignidad Humana
¡No llegamos todas! Mujeres protestan ante la Conferencia Regional de la CEPAL
“Fuimos excluidas”
Ciudad de México.- ¡No llegamos todas! Es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, que con pancartas y consignas alzan sus voces frente al Centro Cultural Tlatelolco, donde a partir de este miércoles se realizan los trabajos de esta reunión de la CEPAL.
El tema de dicha conferencia este año es el de los cuidados, pero mujeres como Susana Jiménez, sobreviviente de violencia, señala que la violencia hacia las mujeres que muchas veces termina en asesinato, y las niñas y mujeres desaparecidas en el país, son temas mucho más a urgentes a tratar en México.
Criticó que la Conferencia decidió no invitar a asociaciones de mujeres que luchan por preservar la vida en medio de la violencia y a madres buscadoras y mujeres y niñas desaparecidas.
“En México hay una urgencia de acceso a la justicia, hay mujeres desaparecidas todos los días, 11 feminicidios cada día. El que se esté hablando de logros nos parece una hipocresía”.
Susana y otras compañeras protestan en la entrada del Centro Cultural Tlatelolco, en representación de todas aquellas que fueron excluidas.
“Creemos que no es justo que no se haya convocado y creemos que hay una exclusión, este es un evento institucional en el que no todas estamos representadas, que no llegamos todas”.
Pretenden llamar la atención sobre las mujeres invisibilizadas por el estado “las mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio, las que ya no están, las desaparecidas, las que no pueden acceder a un refugio, todas aquellas a las que se les está obstaculizando su derecho a la justicia”.
Presumen en inauguración que en México es “tiempo de mujeres”
El testimonio de Susana afuera de la conferencia organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, contrasta con el discurso oficial pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la inauguración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, realizada el martes en el salón Tesorería del Palacio Nacional, con la presencia de todas las integrantes de su gabinete.
Ahí, la primera mujer presidenta de México, reiteró que con su llegada al poder ejecutivo habían llegado todas, “No solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”, dijo y destacó la necesidad de reconocer el aporte y los derechos de todas y de evitar retrocesos a nivel nacional, regional y global.
La sociedad de cuidados es el tema central
Durante esta jornada se presentó el documento de posición “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con la igualdad de género“. Continuarán por la tarde con el Relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).
npq
