Los vientres de alquiler no dignifican a la mujer, exigen a la CEPAL frenar la “colonización ideológica”

Ciudad de México.- La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en el Centro Cultural Tlatelolco, fue escenario este jueves de una protesta encabezada por Citizen GO México, que denunció la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que disienten de la agenda oficial y el impulso de políticas que, aseguran, atentan contra la dignidad de la mujer.

Con espectaculares sobre ruedas que afirmaban “La prostitución y los vientres de alquiler no son derechos, son formas de violencia”, estacionados frente a la sede de la conferencia, expresaron el mensaje que esperaban dar en las mesas de debate.

La directora de campañas de Citizen GO México, Elisa Bonilla, explicó en entrevista con Siete24 que a asociaciones civiles y grupos feministas abolicionistas se les negó la inscripción a los foros paralelos por no ser consideradas “feminismos incluyentes”.

“Todo aquel que pensara que la prostitución está mal, que los vientres de alquiler están mal y que el tema trans está mal, no podía acceder a estos foros. Eso no es inclusión, es censura”.

Prostitución y vientres de alquiler: violencia, no derechos

Bonilla subrayó que legalizar la prostitución solo normaliza la trata y la explotación:

“No dignifica a la mujer. Al contrario, fomenta el tráfico de personas y normaliza algo que la cosifica. En un evento sobre la mujer no se puede hablar a favor de esto”, afirmó.

Respecto a la gestación subrogada, sostuvo que es una nueva forma de trata:

“Están pagando por un bebé, por un ser humano. La mujer se vuelve mercancía y el bebé también. Es violencia contra la mujer porque no se dignifica, solo se le usa por su capacidad de gestar”.

Campaña contra la agenda de la CEPAL

La organización lanzó la página cepalsinideologia.org, donde recogen firmas para pedir a los gobiernos de la región que rechacen lo que llaman la “agenda regional de género”.

En su manifiesto, exigen que el documento final de la conferencia no incluya aborto, prostitución, vientres subrogados ni ideología de género.

“Es increíble que en pleno 2025, en una conferencia sobre la mujer, estos temas se sigan abordando, esclavizan una vez más a la mujer que tanto hemos luchado por dignificar”, concluyó Bonilla.

