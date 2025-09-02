Madres jóvenes concentran defunciones fetales; más de 22 mil bebés no nacidos en 2024

Ciudad de México.- En 2024 no se lograron más de 22 mil bebés en los vientres de sus madres en México, la mayoría en madres jóvenes, de entre 20 y 24 años. Los bebés de 20 a 27 semanas de gestación, es decir, de 5 a casi 7 meses, que ya tenían órganos vitales, no nacieron.

Más de 8 mil bebés en el vientre con 5 y 6 meses de gestación no llegaron a nacer

De acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2024 se contabilizaron 22 mil 031 muertes fetales en el país. La mayor parte de los casos (37.8 %) correspondió a bebés de entre 20 y 27 semanas de gestación, es decir, ocho mil 328, de cinco y seis meses.

En esa etapa, los fetos ya cuentan con pulmones en desarrollo, corazón formado, actividad cerebral, riñones en funcionamiento y movimientos activos, además de que pueden abrir y cerrar los párpados. De acuerdo con el IMSS y el Centro Médico ABC, un bebé que alcanza las 27 semanas tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre si recibe cuidados médicos especializados.

Madres jóvenes, las más afectadas por complicaciones en el embarazo

El informe del INEGI revela que el grupo de madres más afectado fue el de 20 a 24 años, con el 24.4 % de los casos. Le siguieron las de 25 a 29 años, con 22.6 %, y las de 30 a 34 años, con 19.2 %. En conjunto, estos tres grupos concentraron dos de cada tres defunciones fetales registradas en 2024.

En contraste, solo el 7 % de las muertes fetales ocurrió en mujeres menores de 19 años, mientras que las madres de 35 años o más representaron cerca del 17 % del total.

La gran mayoría de los casos ocurrieron antes del parto

El INEGI detalló que el 81.8 % de las muertes de bebés en el vientre ocurrieron antes del parto, mientras que 16.8 % sucedieron durante el nacimiento y en 1.4 % no se especificó el momento de la pérdida.

En la mayoría de los casos, se trató de embarazos únicos (93.7 %), aunque también se registraron muertes en embarazos gemelares (6.1 %).

Colima, San Luis Potosí y Edomex, con las tasas más altas

La tasa nacional de muertes fetales fue de 62.9 por cada 100 mil mujeres en edad fértil. Sin embargo, Colima, San Luis Potosí y el Estado de México encabezaron la lista con las cifras más altas: 86.5, 84.9 y 82.7 respectivamente.

En el otro extremo, Oaxaca (27.8), Zacatecas (39.3) y Quintana Roo (40) registraron las tasas más bajas.

Datos que cuestionan al sistema de salud

Los especialistas advierten que detrás de estas cifras hay realidades dolorosas para miles de familias que perdieron a sus hijos antes de nacer. Además, el reporte pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la atención médica y el acompañamiento a las madres durante el embarazo, en especial a las más jóvenes, que son las más expuestas a complicaciones.

