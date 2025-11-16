Mala postura por uso de dispositivos dispara dolor de cuello en México

CDMX.- En México, cerca del 50 por ciento de la población padecerá dolor de cuello a lo largo de su vida, advirtió la fisioterapeuta Adriana Echeverría, académica de la ENES León de la UNAM.
Este problema, conocido como cervicalgia, está directamente relacionado con la mala postura al sentarse, trabajar frente a pantallas o usar dispositivos móviles.
De acuerdo con la especialista, esta alteración puede provocar molestias en la cabeza, la parte alta de la espalda y los hombros.
Cuando el problema se vuelve crónico, incluso puede derivar en dificultades de equilibrio y caídas.
¿Cómo influyen las pantallas y el celular en la salud cervical?
Echeverría explicó que, en espacios laborales, colocar la pantalla por debajo de la línea de visión obliga a mantener la cabeza en flexión continua.
Esto genera tensión muscular y dolor cervical. El hábito de ver televisión encorvado o usar el celular con la cabeza inclinada agrava aún más la postura.
“Con una alineación adecuada la cabeza pesa entre 4.5 y 5 kilos; pero al inclinarla 45 grados para ver el celular, llega a pesar hasta 22 kilos”, detalló la fisioterapeuta.
Esta misma posición se adopta al limpiar, escribir o realizar múltiples tareas cotidianas.
La especialista señaló que una cervicalgia mecánica —originada por espasmos musculares más que por lesiones o impactos— puede ser altamente discapacitante.
El dolor dificulta tareas tan básicas como trabajar, manejar o dormir.
Además, los vicios posturales se vuelven hábitos inconscientes. Al caminar, muchas personas tienden a inclinar el tronco, lo que altera el equilibrio muscular y obliga a ciertos músculos a trabajar en exceso. Esto provoca fatiga, dolor cervical y cambios en la columna.
Entre los dolores mecánicos destaca el cervicogénico, que se manifiesta en la nuca y puede afectar la articulación temporomandibular o la mandíbula. Aunque al inicio es leve, con el tiempo se agrava si no se corrige la postura.
No hay una edad específica en la que aparezca este problema. Incluso los niños que cargan mochilas pesadas comienzan a adoptar malas posturas que, con los años, derivarán en afectaciones cervicales.
Te puede interesar: La misericordia que alcanza incluso en la desesperanza
La mayoría de los pacientes que acuden a fisioterapia ya presentan dolor que se irradia hacia la cabeza, hombros o espalda alta.
Para tratarlos se debe identificar el origen del problema y corregir la postura.
Existen tratamientos analgésicos —como calor o electroterapia—, pero la base es el ejercicio terapéutico y la terapia manual.
Estas técnicas ayudan a alinear la postura, mejorar la respiración y recuperar el equilibrio corporal.
La prevención es clave: ajustar la altura de la computadora, sostener el celular a la altura de los ojos y mantener una postura correcta al sentarse son acciones sencillas que previenen daños mayores.
La especialista subrayó que, con atención oportuna y corrección de hábitos, es posible lograr una mejoría significativa y evitar dolores cervicales a futuro.
Finalmente dijo que cuidar la postura no solo reduce molestias, sino que mejora la calidad de vida en el largo plazo.
ARH
México
La misericordia que alcanza incluso en la desesperanza
Ciudad de México.- Hablar del suicidio sigue siendo una tarea dolorosa para nuestra sociedad. Las palabras no alcanzan, los silencios pesan y, con frecuencia, el sufrimiento queda oculto detrás de rostros que aparentan fortaleza.
En su más reciente Editorial Desde la Fe, recuerda que, ante esta realidad, la fe no evade el dolor humano, sino que lo mira con compasión y lo acompaña con respeto.
El Editorial subraya que, aunque afecta a jóvenes y adultos por igual, el suicidio continúa envuelto en estigmas que impiden hablar del tema con apertura. Muchas personas atraviesan “noches interiores” que no se atreven a compartir por miedo a ser incomprendidas. Otros, aun rodeados de gente, viven una soledad profunda que pasa desapercibida.
Este silencio social convierte el sufrimiento en una carga que a menudo se lleva en aislamiento. Y es ahí donde la comunidad tiene un papel irrenunciable.
Lejos de juzgar, la fe invita a mirar el dolor con misericordia. El texto recuerda una frase atribuida al Cura de Ars que ilumina esta esperanza: “Entre el puente y el río está la misericordia de Dios”. En ese breve instante, dice la tradición, cabe la plenitud del amor divino.
Nadie queda fuera de ese abrazo, ni siquiera quienes no pudieron sostener el peso de su propio sufrimiento.
Te puede interesar: Estrategias para motivar a jóvenes para hacer las tareas
¿Cómo puede la comunidad convertirse en un lugar seguro?
Desde la Fe insiste en que acompañar no requiere discursos elaborados, sino gestos sencillos: una presencia que no juzga, una escucha atenta o un abrazo oportuno.
La Iglesia, señala el editorial, está llamada a ser ese hogar donde se puede llorar sin miedo, donde las familias de quienes han muerto por suicidio sean recibidas sin estigmas y con un respeto profundo hacia su dolor.
La esperanza, señala el editorial, no borra el dolor, pero lo ilumina. Y esa luz debe llevarnos a actuar:
– Crear espacios de escucha auténtica.
– Fomentar el acompañamiento pastoral y humano.
– Impulsar la atención profesional cuando sea necesaria.
– Desarrollar políticas públicas que respondan a la creciente problemática del suicidio.
– Tender puentes donde otros solo han encontrado abismos.
ARH
Historias que Conectan
Esteban Arce: el camino de un comunicador que aprendió a escuchar con el alma
Del micrófono a la pantalla: los primeros años
Antes de ser un rostro familiar en la televisión, Esteban Arce ya había conquistado a su audiencia a través de la radio. Su voz, marcada por un humor espontáneo y una cercanía natural, lo llevó a conectar con un público joven que encontraba en él una forma distinta de comunicar.
Fue precisamente ese estilo desenfadado el que lo impulsó a dar el salto a la televisión a principios de los años noventa, cuando Televisa apostó por un formato fresco, irreverente y lleno de improvisación. Así nació El Calabozo, un programa que marcó una época en la cultura popular mexicana junto a Jorge “El Burro” Van Rankin.
El éxito fue inmediato. Las noches de risas, entrevistas fuera de guión y situaciones inesperadas lo convirtieron en uno de los comunicadores más reconocidos de su generación. Pero tras esa etapa de brillo y popularidad, la vida tenía preparada una transformación más profunda.
El golpe que cambia el rumbo
Junto a su esposa, María de las Nieves Santisteban, Esteban formó una familia basada en el amor y la fe. Sin embargo, ese camino no estuvo exento de dolor. La pareja enfrentó la pérdida de cuatro embarazos, un proceso que él mismo ha compartido públicamente con sinceridad y humildad.
Aquellas pérdidas lo llevaron a una reflexión que cambiaría por completo su vida. Lo que alguna vez había sido rutina y éxito mediático, se transformó en una búsqueda interior. Comprendió que la verdadera fortaleza no proviene del aplauso, sino de la fe, y que los golpes de la vida pueden ser el inicio de un llamado más grande.
Del entretenimiento a la conciencia
Con el paso del tiempo, Esteban Arce fue dejando atrás el papel del conductor cómico para convertirse en un comunicador con propósito. Su regreso a la televisión con programas como Expreso de la Mañana mostró una nueva faceta: la de un hombre que, sin perder su agudeza ni su estilo directo, habla desde la convicción y los valores.
Su fe católica, fortalecida por los años y por las pruebas, comenzó a impregnar sus mensajes y su forma de mirar la realidad. Temas como la defensa de la vida, la familia, la educación y la ética en los medios se convirtieron en ejes de su discurso cotidiano.
Para muchos, ese cambio fue sorpresivo. Pero para quienes lo conocen de cerca, fue simplemente el reflejo de una transformación interior que llevaba tiempo gestándose.
El hombre detrás del comunicador
Lejos de las cámaras, Esteban es un hombre de familia, esposo y padre. Junto a Yolanda y sus hijos, ha aprendido que la vida está hecha de momentos sencillos que se vuelven extraordinarios cuando se viven con gratitud.
El dolor de las pérdidas no desaparece, pero se transforma. En su caso, se convirtió en una brújula moral y espiritual. Cada experiencia lo fue acercando más a la empatía y al compromiso con su audiencia, pero sobre todo, con su propia conciencia.
Su testimonio —sin pretensiones ni dramatismos— ha inspirado a muchas personas que, en silencio, enfrentan duelos similares. Porque detrás de cada palabra y cada reflexión, hay un hombre que ha conocido el vacío, pero ha decidido llenarlo de fe.
Una voz que busca inspirar
Hoy, Esteban Arce sigue siendo una figura relevante en los medios mexicanos. Pero más allá de la televisión o la radio, su papel como comunicador trasciende el entretenimiento. Es un testimonio de coherencia y evolución personal, de alguien que ha sabido reír, caer, levantarse y compartir lo aprendido.
Su historia recuerda que los medios no solo informan o divierten: también pueden iluminar, cuando quien los dirige lo hace desde la verdad y la experiencia.
Y en ese sentido, Esteban Arce ha elegido comunicar desde un lugar más profundo: desde el corazón que aprendió a escuchar, incluso en el silencio del dolor.
¿Dónde seguirlo y por qué hacerlo?
Puedes seguir a Esteban Arce en sus redes sociales oficiales, donde continúa compartiendo reflexiones, noticias y mensajes que invitan a pensar, pero sobre todo, a valorar la vida desde la fe y la familia.
En cada publicación, Esteban combina su experiencia como comunicador con su visión humana del mundo. Habla con claridad, con convicción, y sin miedo a defender lo que considera esencial: la dignidad de la persona, la verdad y los valores que fortalecen el alma.
Seguirlo es una forma de recordar que la comunicación puede ser también un acto de servicio, y que detrás del periodista hay un hombre que ha aprendido —a través de la pérdida y la esperanza— a mirar la vida con profundidad.
👉 Encuéntralo en:
Esteban Arce, la voz de alguien que, con fe y experiencia, elige cada día comunicar con propósito.
México
Culmina primera Cumbre Viva México con llamado a unidad y valores familiares
Ciudad de México.— La primera Cumbre Viva México concluyó actividades con un mensaje que buscó fortalecer la identidad nacional y valores centrados en la vida, la familia y la participación ciudadana.
El cierre reunió a voluntarios, organizadores, conferencistas y participantes asistentes nacionales y extranjeros, el presidente del encuentro, Eduardo Verástegui, agradeció el esfuerzo de su equipo, así como la presencia de su familia, y resaltó la importancia de mantener la cercanía entre quienes impulsan proyectos sociales, culturales y espirituales en distintas regiones del país.
Reflexiones sobre el clima social y el papel ciudadano
Durante su mensaje, Verástegui subrayó que distintos sectores de la población buscan respuestas ante escenarios de violencia, incertidumbre y desgaste institucional.
Por ello, este encuentro, dijo Eduardo Verastegui, pretende reforzar el compromiso cívico y promover la participación pública desde una visión anclada en valores éticos. Según su planteamiento, la identidad guadalupana ocupa un lugar central en la cultura mexicana y ofrece consuelo y fortaleza a familias que enfrentan dificultades.
Participación pública
Verástegui defendió la necesidad de involucrarse en la toma de decisiones colectivas y subrayó que la participación en la vida pública influye en las condiciones de las familias y en la vigencia de las libertades fundamentales.
En ese sentido, retomó la figura del Beato Anacleto González Flores como ejemplo de servicio y entrega al país. Recordó su labor social y su enseñanza sobre la importancia de la participación cívica.
LEE “El sueño mexicano está vivo”, Verástegui
México herido, pero con futuro
El también productor dijo que México conserva la capacidad de reconstruirse desde la solidaridad entre sus ciudadanos. Verástegui expresó que el país vive heridas profundas, aunque sigue de pie gracias a quienes trabajan, rezan y sostienen esfuerzos comunitarios en barrios, escuelas y centros de trabajo.
Unidad y valores
Verástegui insistió que la vida, la familia tradicional y la libertad religiosa, sostienen la convivencia y la identidad de millones de mexicanos.
Por ello, aclaró que Viva México “no es un club político, ni un capricho personal como algunos suelen decir, Viva México es un movimiento espiritual, es un movimiento cultural, es un movimiento moral, es un movimiento patriótico” que busca conservar principios que considera irrenunciables.
Visión hacia el futuro
Finalmente destacó la necesidad de generar condiciones que permitan a los ciudadanos desarrollarse sin abandonar México por falta de oportunidades. Expresó su deseo de que quienes migraron por necesidad encuentren razones para regresar y construir un país con un horizonte más amplio para las nuevas generaciones.
Insistió en que la unión entre familias, el fortalecimiento de la educación, el trabajo conjunto y la fe pueden abrir oportunidades reales y consolidar un proyecto de nación con justicia y bienestar.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Estrategias para motivar a jóvenes para hacer las tareas
Sin acceder a la presión
Ciudad de México.— Las tardes de tareas pueden resultar ser un reto para muchas familias. Padres y madres enfrentan discusiones diarias mientras intentaron motivar a sus hijos sin generar tensión adicional en casa.
La escena se repite con frecuencia: mochilas abiertas, suspiros agotados y miradas al reloj que marcan el inicio de una rutina complicada.
Especialistas en educación y psicología infantil explicaron que la resistencia ante los deberes no siempre proviene de la pereza. El cansancio, la frustración o el miedo al error también influyen.
La Teoría de la Autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan en 1985, señaló que la motivación aumenta cuando las personas se sienten autónomas, competentes y emocionalmente acompañadas.
Estos principios aplican directamente a los niños, según diversas investigaciones publicadas en Contemporary Educational Psychology.
Cuando los menores percibieron los deberes como una obligación impuesta, mostraron más resistencia. Sin embargo, estudios del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona indicaron que la motivación interna aumentó cuando los adultos ofrecieron apoyo emocional, explicaron el propósito de las actividades y evitaron juicios durante el proceso.
Motivar desde el sentido, no desde la presión
El uso de castigos o recompensas generó efectos inmediatos, pero no mejoró el interés por aprender. La Asociación Americana de Psicología reportó que la motivación extrínseca funciona a corto plazo, pero reduce la autonomía y debilita la confianza en las propias capacidades.
En cambio, ayudar a los niños a comprender para qué sirve cada actividad fortaleció su autoestima académica.
Preguntas sencillas, como “¿qué crees que intenta enseñarte este ejercicio?”, fomentaron reflexión y control interno.
Las familias también observaron avances cuando reconocieron logros pequeños y validaron las emociones detrás de la resistencia.
Acompañar sin presionar: claves que transforman la dinámica en casa
Expertos en desarrollo infantil del Child Mind Institute coincidieron en que cambios mínimos modificaron la disposición de los niños. Crear un pequeño ritual —música suave, una merienda o un ambiente tranquilo— ayudó a iniciar las actividades sin tensión. Esta práctica redujo la percepción de obligación y generó sensación de rutina compartida.
Más para leer: Mantener el orden en casa reduce estrés familiar
Ofrecer elecciones también mejoró la colaboración. Preguntar “¿prefieres empezar por matemáticas o lectura?” aumentó la participación, según un estudio del Centro de Investigación en Educación de Harvard, que analizó cómo la autonomía guiada fortalece la implicación infantil.
Valorar el esfuerzo resultó decisivo. La frase “me gusta cómo lo intentaste” impulsó más motivación que las correcciones constantes, de acuerdo con la línea de investigación de Carol Dweck sobre mentalidad de crecimiento. Los niños avanzaron mejor cuando recibieron retroalimentación enfocada en el proceso y no solo en el resultado.
Las pausas breves también marcaron diferencia. El National Institute of Child Health and Human Development señaló que la concentración infantil disminuye después de 20 minutos continuos. Permitir descansos activos —estiramientos o respiración— reactivó la atención sin conflictos.
Un ejemplo cotidiano que ilustra el cambio
Las familias observaron transformaciones cuando incorporaron pequeñas adaptaciones. Si un niño expresó dificultad con las sumas, algunos padres recurrieron a objetos cercanos, como coches o bloques, para convertir el ejercicio en una actividad manipulativa. Este enfoque práctico facilitó la comprensión y redujo la resistencia emocional.
La importancia del vínculo en el aprendizaje diario
Acompañar a los niños desde la calma reforzó el vínculo y generó un espacio seguro para equivocarse. Los especialistas destacan que la regulación emocional antecede al rendimiento académico.
Cuando los niños se sintieron escuchados y comprendidos, la disposición hacia los deberes mejoró de manera significativa.
JAHA
Mala postura por uso de dispositivos dispara dolor de cuello en México
La misericordia que alcanza incluso en la desesperanza
Resistir a la violencia, los jóvenes que dicen ‘no’ al crimen
Esteban Arce: el camino de un comunicador que aprendió a escuchar con el alma
Arif Bulkan deja su cargo en la CIDH tras denuncias por doble función
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Te Recomendamos
-
Méxicohace 3 días
Obispos constatan violencia y crisis social en México frente a narrativas triunfalistas
-
Méxicohace 3 días
¿Cuáles son los factores asociados a la esperanza de vida en México?
-
Negocioshace 3 días
El costo de la mesa familiar sube más que la inflación: urgen aumentar salario mínimo
-
Cienciahace 3 días
El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto