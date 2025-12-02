Manejo emocional: el antídoto contra la diabetes

Ciudad de México.- Las emociones juegan un papel crucial en el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes. De acuerdo con especialistas, una mala gestión emocional interfiere seriamente con el tratamiento.
También favorece la aparición de complicaciones físicas graves.
Estas incluyen daño ocular, úlceras o incluso amputaciones, según datos de la Asociación Mexicana de Educadores en Diabetes (AMED). El bienestar emocional se vuelve entonces una pieza central en la vida del paciente.
La psicóloga Marisol Zariñana, socia activa de la AMED, identifica cinco emociones predominantes.
Estos sentimientos son tristeza, enojo, culpa, apatía y negación.
La especialista explica que estas emociones se asocian directamente con una baja adherencia al automonitoreo.
También dificultan la aceptación del diagnóstico médico. “Estas emociones son frecuentes y afectan el seguimiento del tratamiento.
Además, se relacionan con una menor aceptación de la enfermedad y un control deficiente de la glucosa”, detalla Zariñana.
Estudios estiman que los casos de depresión clínica son hasta 60% más frecuentes en adultos con este diagnóstico. Por esto, la psicóloga Zariñana alerta sobre esta alta prevalencia.
A esto se suman niveles elevados de estrés diario. Las reacciones emocionales negativas complican el manejo adecuado de la enfermedad.
La relación entre salud emocional y diabetes no es nueva. Hoy cobra gran relevancia por los riesgos de una gestión emocional deficiente.
Existe una correlación positiva importante, asegura la especialista.
El nivel de aceptación del diagnóstico aumenta la frecuencia del automonitoreo de la glucosa.
Este acto de compromiso mejora significativamente los resultados clínicos del paciente.
La aceptación del diagnóstico fortalece el poder del paciente sobre su propia salud.
Para enfrentar estos desafíos, la clave radica en la atención integral al paciente. Zariñana recomienda el acompañamiento emocional del paciente.
A esto se suma el uso adecuado de herramientas como el glucómetro.
La especialista sugiere una alimentación balanceada y, si es necesario, la terapia psicológica.
El trabajo terapéutico ayuda a las personas con diabetes a manejar sus emociones.
Además, permite identificar los sentimientos que obstaculizan su progreso. Se aplican ejercicios que mejoran el estado de ánimo. Incluso, fortalecen su compromiso con el tratamiento médico.
Estas acciones según la especialista, en conjunto inciden directamente en una mejor calidad de vida de las personas diabéticas.
Mundial 2026, blindado contra trata de niños en México
Se busca priorizar la prevención
Ciudad de México.— Ante la cercanía del Mundial 2026, la Ciudad de México buscará proteger a los menores de edad de delitos asociados a la trata y explotación.
Para ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y UNICEF México firmaron un memorándum que busca resguardar a los niños y adolescentes.
Para UNICEF México, estas alianzas amplían la vigilancia comunitaria y ayudan a crear entornos más seguros para la niñez durante eventos masivos.
Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, explicó que la campaña nacional de prevención será uno de los pilares del acuerdo.
Las acciones incluirán información accesible para familias, visitantes y personal hotelero, con mensajes orientados a identificar riesgos y solicitar ayuda oportuna.
La funcionaria indicó que el objetivo central es instalar prácticas permanentes de autocuidado, vigilancia comunitaria y denuncia que permanezcan después del torneo.
Capacitación hotelera como estrategia clave
La prevención también se concentrará en el sector hotelero. El personal aprenderá a identificar señales de riesgo y conocerá rutas seguras de denuncia.
Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras, recordó que el 93 % de los delitos en México no se denuncian, según datos del INEGI. Ante ello, la asociación ofreció acompañamiento directo a quienes busquen apoyo, para reducir ese subregistro.
Paoli advirtió que la falta de regulación en plataformas de hospedaje digital aumenta el riesgo de opacidad y dificulta medidas preventivas.
Contexto preocupante previo al mundial
UNICEF México señaló que, en eventos deportivos internacionales, la violencia doméstica puede aumentar hasta 30 %. Aunque ese incremento ocurre principalmente en hogares y escuelas, la llegada de millones de turistas amplía los riesgos para menores.
Por ello, la prevención se centra en informar a familias, hoteles y visitantes sobre cómo actuar ante cualquier señal de alarma.
Sobre el tema, INEGI reportó que en 2024 ocurrieron 33.5 millones de delitos en México. Solo el 9.6 % de esos delitos fueron denunciados, lo que dejó una cifra oculta de 93.2 %.
El subregistro masivo demostró que muchas víctimas no confiaron en la autoridad o consideraron que la denuncia no rendiría resultados.
En paralelo, la Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró un aumento del 86 % en denuncias vinculadas a pornografía infantil entre el primer semestre de 2024 y el mismo periodo de 2025.
De todos los reportes de trata de personas recibidos por el Consejo Ciudadano en ese lapso, el 62 % correspondió al material de abuso sexual infantil.
El perfil de las víctimas mostró vulnerabilidad: el 44 % tenía entre 16 y 17 años; el 41 % entre 12 y 15 años; y el 5 % entre 6 y 11 años.
El 59 % de las víctimas reportadas fueron niñas o adolescentes mujeres.
El Consejo Ciudadano también detectó que el 81 % de las captaciones ocurrieron a través de redes sociales o plataformas digitales, como Facebook, Instagram y WhatsApp.
Líneas de ayuda y acción comunitaria
La alianza impulsa difusión permanente de las líneas de ayuda 55 5533 5533 y 800 55 33 000. Ambas funcionan como puntos de contacto inmediato para reportar riesgos y solicitar acompañamiento profesional.
Las organizaciones destacaron que la prevención será el eje de todas las acciones en sedes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se celebrarán partidos del torneo.
La meta es crear entornos informados, vigilantes y capaces de actuar ante cualquier señal de riesgo para los menores.
Comprar sin calma: el trasfondo emocional del shopping digital
Ciudad de México.- Navegar, comparar y llenar el carrito se siente como un ritual amable. Ese pequeño gesto activa el centro de recompensa del cerebro, explica la psicóloga clínica Kate Cummins, y libera dopamina, un químico que genera placer.
Pero la misma acción que alivia puede dejar cansancio, culpa o vacío.
El acto de “añadir al carrito” activa la anticipación, uno de los motores más potentes del sistema de recompensa.
La dopamina no aparece solo al recibir el producto; surge desde el deseo y la fantasía de tenerlo.
Esa activación explica por qué navegar entre ofertas se vuelve estimulante incluso sin comprar.
La profesora Diedre Popovich, especialista en marketing, señala que la abundancia de opciones genera “parálisis por decisión”.
Es el peso de tener frente al consumidor miles de productos, reseñas, tallas y promociones. El usuario siente libertad, pero también fatiga.
El agotamiento llega antes que la compra y, en ocasiones, después.
El fenómeno es conocido como “paradoja de la elección”, estudiado desde hace dos décadas y ampliamente documentado en investigaciones académicas, entre ellas las difundidas en el Journal of Business Ethics (2017), donde se advierte que la saturación informativa aumenta la ansiedad y la indecisión.
Vender un estilo de vida, no solo un producto
Muchas marcas no ofrecen solo objetos, sino promesas: bienestar, simplicidad, belleza, calma.
Bajo ese discurso, el clic parece acercar a una versión mejor de quien adquiere el producto. Pero si la emoción inicial no coincide con la realidad —o si comprarlo sin una necesidad clara— aparece la sensación de vacío o arrepentimiento.
¿Por qué importa para tu salud emocional?
Lo que parecía eficiente se convierte en un recorrido interminable.
El estado de “flujo”, ese momento en que se pierde la noción del tiempo; es común al navegar. Si después de horas no se compra nada o se adquiere de más, la frustración se acumula.
La conversación pública sobre sostenibilidad, minimalismo y consumo responsable genera tensión adicional.
Elegir “correcto” se vuelve un ejercicio abrumador.
El estudio del Journal of Business Ethics ya advertía que conocer más sobre impacto ambiental podía aumentar el dilema moral del consumidor.
Definir límites y objetivos claros
Los especialistas recomiendan establecer una lista cerrada. Si se buscan unos audífonos, no revisar zapatos.
La claridad reduce la impulsividad. También ayuda configurar un tiempo máximo para navegar y revisar el carrito después de unas horas.
Dar un paso atrás al sentirse saturado
Separarse unos minutos del dispositivo da espacio para que el impulso se diluya. Levantarse, caminar o respirar cambia el estado emocional desde el cual se toman decisiones.
Observar señales de alerta
Si se compra para evitar emociones difíciles, si gastas más de lo que puedes o si sientes culpa recurrente, puede ser útil buscar acompañamiento profesional.
Psicólogos como Cummins señalan que, en algunos casos, el shopping funciona como un mecanismo de adaptación ineficaz para lidiar con estrés o tristeza, que en la mayoría de los casos también afecta la economía personal y familiar.
México desea visita del Papa León XIV; Sheinbaum busca al pontífice
Ciudad de México.— Luego del interés expresado por el Papa León XIV para visitar países de Latinoamérica y la Basílica de Guadalupe en México, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que busca un contacto directo con el pontífice para avanzar en una invitación que permanece abierta desde el inicio de su pontificado.
La fe en México
El censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2020 registró 98 millones de personas católicas y 14 millones pertenecientes a comunidades evangélicas. Esta distribución convierte cualquier visita del pontífice en un acontecimiento de alcance nacional, con efectos en ámbitos comunitarios, civiles y pastorales.
Llamada pendiente entre la Presidencia y el Vaticano
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que trabaja en una comunicación con el Papa León XIV con el fin de sostener una reunión en la que se reafirme la invitación formal para que visite el país. La mandataria explicó que este acercamiento forma parte de un proceso iniciado meses atrás, cuando la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acudió al Vaticano para entregar una carta que expresaba el interés del Gobierno de México en recibir al pontífice.
Esta invitación permanece vigente y se mantiene como uno de los puentes principales entre ambas autoridades. A pesar de ello no existe hasta ahora una confirmación oficial sobre una posible agenda de viaje.
Versiones sobre su presencia en la inauguración del Estadio Azteca
En los últimos meses surgieron especulaciones sobre una eventual participación del pontífice en la inauguración del Estadio Azteca, previsto como sede del Mundial de Futbol de 2026. Sheinbaum señaló que no existe información que respalde esa versión y precisó que cualquier visita del Papa León XIV debe ser confirmada por el Vaticano.
En tanto, la Presidencia reiteró que el interés central es que el sumo pontífice visite México, independientemente de eventos deportivos. La invitación, dijo, continúa abierta.
Basílica de Guadalupe
Semanas atrás, el Papa León XIV expresó su deseo de conocer la Basílica de Guadalupe, uno de los centros de peregrinación más concurridos del mundo.
Implicaciones para la relación bilateral
Sheinbaum resaltó que su gobierno mantiene una postura de respeto a la libertad religiosa y sostiene canales de cooperación con la Iglesia católica y otras comunidades cristianas establecidas en el país.
El interés del papa por acercarse a esta región forma parte de su intención de viajar a Latinoamérica en fechas aún no definidas, por lo que México figura entre los destinos que podrían considerarse en próximos meses.
Espera y preparación institucional
Aunque no hay anuncios oficiales sobre fechas ni ruta, el gobierno federal mantiene abierta la vía diplomática y el cumplimiento de los protocolos que requiere una visita de esta naturaleza. Las autoridades insisten en que cualquier avance dependerá de la agenda del Vaticano y de la evaluación conjunta sobre el momento adecuado para llevarla a cabo.
Rezagos en salud, educación y seguridad frenan desarrollo social en México
Ciudad de México.— El Índice de Progreso Social (IPS) 2025 de México, ¿Cómo Vamos? (MCV) revela que, aunque el país ha mejorado en bienestar social durante la última década, el progreso no ha sido homogéneo y los rezagos en salud, educación, seguridad e informalidad laboral siguen siendo factores clave que frenan el desarrollo social.
La pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona “Más ingresos” no implica necesariamente “mejor calidad de vida” porque la infraestructura pública es insuficiente.
El país avanza sin lograr un ritmo uniforme
El reporte registra un incremento de 1.1 puntos en relación con 2024 y un salto de 58.6 a 65 puntos desde 2015. Sin embargo, el ascenso no se refleja de forma homogénea. Entidades del centro-norte, como Ciudad de México y Aguascalientes, muestran niveles cercanos a países de ingreso medio alto. En contraste, los estados del sur mantienen rezagos persistentes desde hace una década.
La diferencia entre la capital, que encabeza la medición, y Guerrero, que ocupa el último lugar, se acerca a los 21 puntos. Cinco estados del sur permanecen al final del ranking desde 2015: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La brecha se explica por décadas de desigualdad en inversión pública, acceso a infraestructura educativa, formalidad laboral y percepción de seguridad.
El avance tampoco ha sido uniforme entre las entidades con mayor crecimiento en otros años. Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Estado de México registran ritmos más lentos que Coahuila o Tamaulipas. El IPS muestra que algunas regiones aceleran, otras se estancan y otras retroceden.
Salud: un sistema con dificultades para ofrecer acceso real
El informe identifica un repunte en la carencia de acceso a servicios de salud. Muchas personas buscan alternativas privadas por falta de opciones públicas, lo que incrementa el gasto de bolsillo y afecta la economía familiar.
La transición del sistema público al privado aparece como una constante reciente. El acceso universal se mantiene como un reto profundo en un país donde la cobertura depende del empleo formal y del funcionamiento de instituciones públicas que enfrentan saturación y limitaciones estructurales.
Educación: retrocesos en matrícula y riesgos para la movilidad social
El componente de acceso a conocimientos básicos se ubica en su nivel más bajo desde 2015. Las matrículas en preescolar y primaria no han recuperado los niveles previos a la pandemia. La secundaria también registra una disminución sostenida.
La caída en estos niveles compromete la movilidad social, ya que la educación básica sostiene el desarrollo de competencias y sirve como punto de partida para trayectorias académicas y laborales futuras. La falta de recuperación completa en matrícula y permanencia escolar anticipa riesgos para el crecimiento productivo en los próximos años.
Seguridad: el obstáculo que afecta al bienestar en todo el país
La seguridad personal aparece como el segundo rubro de calificación más baja dentro del IPS. Las cifras sobre victimización, delitos del fuero común, percepción de inseguridad y confianza limitada en instituciones de justicia impactan la vida cotidiana en amplias regiones del país.
Las diferencias entre estados son amplias. Yucatán registra 85.8 puntos, mientras que Colima se mantiene en 17.4. Otras entidades muestran deterioro en los últimos años, como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Morelos y Quintana Roo. La ausencia de un entorno seguro afecta la calidad de vida y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y social.
Empleo y calidad laboral: la informalidad como barrera estructural
El IPS registra la informalidad laboral como uno de los factores con mayor incidencia en el bienestar. Un empleo informal implica ingresos menores y ausencia de seguridad social. Esto reduce el acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro, vivienda y prestaciones que contribuyen a la estabilidad en el largo plazo.
El ingreso promedio en empleos informales es casi la mitad del registrado en puestos formales, lo que limita la capacidad de los hogares para enfrentar gastos imprevistos y consolidar patrimonio.
Movilidad social: avances limitados ante estructuras rígidas
Una de las dimensiones centrales del IPS 2025 es la movilidad social. El reporte concluye que mejorar la situación socioeconómica entre generaciones continúa condicionado por factores estructurales, como la calidad educativa, el acceso al empleo formal y la inclusión financiera.
Aunque la pobreza multidimensional bajó a 29.6 por ciento en 2024, la infraestructura pública no crece al mismo ritmo. Esto impide una mejora integral en la calidad de vida y muestra que el ingreso, por sí solo, no garantiza bienestar.
Seguridad y justicia: un sistema que influye en la vida diaria
El IPS incluye métricas sobre victimización, percepción de inseguridad y efectividad de los sistemas de justicia. El reporte identifica que la inseguridad continúa como una de las condiciones que más afecta al desarrollo social. Estados como Colima, Baja California, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas registran deterioros importantes en los últimos años, con efectos directos en la movilidad, el empleo y la actividad económica local.
Sistema de cuidados: una dimensión ausente en las políticas públicas
El índice incorpora el análisis del sistema de cuidados, un elemento que influye en la vida de quienes requieren apoyo y de quienes lo brindan. Una parte significativa del trabajo de cuidados recae dentro de los hogares. La falta de redes institucionales limita la participación laboral de quienes cuidan a personas mayores, infancias o personas con discapacidad.
La ausencia de un sistema integral afecta la economía familiar y ralentiza la formalización laboral, especialmente entre mujeres con responsabilidades de cuidado.
Tres dimensiones para medir el progreso
El IPS se estructura en tres grandes bloques: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Los avances más significativos aparecen en oportunidades, con 11.8 puntos añadidos desde 2015. Las dos primeras dimensiones avanzan 4.5 y 3.2 puntos respectivamente. El desempeño lento en salud, seguridad y educación frena una mejora más amplia.
El informe subraya que el progreso social también depende de decisiones de política económica, ya que los niveles de bienestar influyen en productividad, cohesión social y estabilidad institucional.
Retos principales hacia los próximos años
El análisis identifica seis retos centrales:
Reducir la brecha territorial mediante políticas focalizadas por estado y una coordinación más eficaz entre niveles de gobierno.
Reforzar el sistema de salud pública para ampliar acceso y disminuir gasto de bolsillo.
Impulsar la recuperación educativa en preescolar, primaria y secundaria, además de fortalecer educación superior.
Mejorar seguridad y justicia para influir en la estabilidad social y económica.
Avanzar hacia la formalización laboral con incentivos y protección social.
Desarrollar un sistema integral de cuidados que permita mayor participación económica en todos los hogares.
