Manejo emocional: el antídoto contra la diabetes

Ciudad de México.— El Índice de Progreso Social (IPS) 2025 de México, ¿Cómo Vamos? (MCV) revela que, aunque el país ha mejorado en bienestar social durante la última década, el progreso no ha sido homogéneo y los rezagos en salud, educación, seguridad e informalidad laboral siguen siendo factores clave que frenan el desarrollo social.

La pobreza disminuyó, pero la gente sigue enfrentando carencias básicas que el ingreso no soluciona “Más ingresos” no implica necesariamente “mejor calidad de vida” porque la infraestructura pública es insuficiente.

El país avanza sin lograr un ritmo uniforme

El reporte registra un incremento de 1.1 puntos en relación con 2024 y un salto de 58.6 a 65 puntos desde 2015. Sin embargo, el ascenso no se refleja de forma homogénea. Entidades del centro-norte, como Ciudad de México y Aguascalientes, muestran niveles cercanos a países de ingreso medio alto. En contraste, los estados del sur mantienen rezagos persistentes desde hace una década.

La diferencia entre la capital, que encabeza la medición, y Guerrero, que ocupa el último lugar, se acerca a los 21 puntos. Cinco estados del sur permanecen al final del ranking desde 2015: Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La brecha se explica por décadas de desigualdad en inversión pública, acceso a infraestructura educativa, formalidad laboral y percepción de seguridad.

El avance tampoco ha sido uniforme entre las entidades con mayor crecimiento en otros años. Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Estado de México registran ritmos más lentos que Coahuila o Tamaulipas. El IPS muestra que algunas regiones aceleran, otras se estancan y otras retroceden.

Salud: un sistema con dificultades para ofrecer acceso real

El informe identifica un repunte en la carencia de acceso a servicios de salud. Muchas personas buscan alternativas privadas por falta de opciones públicas, lo que incrementa el gasto de bolsillo y afecta la economía familiar.

La transición del sistema público al privado aparece como una constante reciente. El acceso universal se mantiene como un reto profundo en un país donde la cobertura depende del empleo formal y del funcionamiento de instituciones públicas que enfrentan saturación y limitaciones estructurales.

Educación: retrocesos en matrícula y riesgos para la movilidad social

El componente de acceso a conocimientos básicos se ubica en su nivel más bajo desde 2015. Las matrículas en preescolar y primaria no han recuperado los niveles previos a la pandemia. La secundaria también registra una disminución sostenida.

La caída en estos niveles compromete la movilidad social, ya que la educación básica sostiene el desarrollo de competencias y sirve como punto de partida para trayectorias académicas y laborales futuras. La falta de recuperación completa en matrícula y permanencia escolar anticipa riesgos para el crecimiento productivo en los próximos años.

Seguridad: el obstáculo que afecta al bienestar en todo el país

La seguridad personal aparece como el segundo rubro de calificación más baja dentro del IPS. Las cifras sobre victimización, delitos del fuero común, percepción de inseguridad y confianza limitada en instituciones de justicia impactan la vida cotidiana en amplias regiones del país.

Las diferencias entre estados son amplias. Yucatán registra 85.8 puntos, mientras que Colima se mantiene en 17.4. Otras entidades muestran deterioro en los últimos años, como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Morelos y Quintana Roo. La ausencia de un entorno seguro afecta la calidad de vida y condiciona las posibilidades de desarrollo económico y social.

Empleo y calidad laboral: la informalidad como barrera estructural

El IPS registra la informalidad laboral como uno de los factores con mayor incidencia en el bienestar. Un empleo informal implica ingresos menores y ausencia de seguridad social. Esto reduce el acceso a servicios de salud, ahorro para el retiro, vivienda y prestaciones que contribuyen a la estabilidad en el largo plazo.

El ingreso promedio en empleos informales es casi la mitad del registrado en puestos formales, lo que limita la capacidad de los hogares para enfrentar gastos imprevistos y consolidar patrimonio.

Movilidad social: avances limitados ante estructuras rígidas

Una de las dimensiones centrales del IPS 2025 es la movilidad social. El reporte concluye que mejorar la situación socioeconómica entre generaciones continúa condicionado por factores estructurales, como la calidad educativa, el acceso al empleo formal y la inclusión financiera.

Aunque la pobreza multidimensional bajó a 29.6 por ciento en 2024, la infraestructura pública no crece al mismo ritmo. Esto impide una mejora integral en la calidad de vida y muestra que el ingreso, por sí solo, no garantiza bienestar.

Seguridad y justicia: un sistema que influye en la vida diaria

El IPS incluye métricas sobre victimización, percepción de inseguridad y efectividad de los sistemas de justicia. El reporte identifica que la inseguridad continúa como una de las condiciones que más afecta al desarrollo social. Estados como Colima, Baja California, Guanajuato, Morelos, Quintana Roo y Zacatecas registran deterioros importantes en los últimos años, con efectos directos en la movilidad, el empleo y la actividad económica local.

Sistema de cuidados: una dimensión ausente en las políticas públicas

El índice incorpora el análisis del sistema de cuidados, un elemento que influye en la vida de quienes requieren apoyo y de quienes lo brindan. Una parte significativa del trabajo de cuidados recae dentro de los hogares. La falta de redes institucionales limita la participación laboral de quienes cuidan a personas mayores, infancias o personas con discapacidad.

La ausencia de un sistema integral afecta la economía familiar y ralentiza la formalización laboral, especialmente entre mujeres con responsabilidades de cuidado.

Tres dimensiones para medir el progreso

El IPS se estructura en tres grandes bloques: Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar y Oportunidades. Los avances más significativos aparecen en oportunidades, con 11.8 puntos añadidos desde 2015. Las dos primeras dimensiones avanzan 4.5 y 3.2 puntos respectivamente. El desempeño lento en salud, seguridad y educación frena una mejora más amplia.

El informe subraya que el progreso social también depende de decisiones de política económica, ya que los niveles de bienestar influyen en productividad, cohesión social y estabilidad institucional.

Retos principales hacia los próximos años

El análisis identifica seis retos centrales:

Reducir la brecha territorial mediante políticas focalizadas por estado y una coordinación más eficaz entre niveles de gobierno.

Reforzar el sistema de salud pública para ampliar acceso y disminuir gasto de bolsillo.

Impulsar la recuperación educativa en preescolar, primaria y secundaria, además de fortalecer educación superior.

Mejorar seguridad y justicia para influir en la estabilidad social y económica.

Avanzar hacia la formalización laboral con incentivos y protección social.

Desarrollar un sistema integral de cuidados que permita mayor participación económica en todos los hogares.

