Máquinas de caridad refuerzan alivio social en Navidad

Ciudad de México.- En medio de una temporada marcada por contrastes económicos, miles de mexicanos encuentran un gesto de alivio gracias a las máquinas “expendedoras de caridad”. Este sistema, visible en varias ciudades del país, acerca artículos básicos a personas que enfrentan pobreza, enfermedad o inseguridad alimentaria.
La iniciativa vuelve cotidiana la solidaridad y abre un espacio concreto para atender necesidades urgentes.
Las máquinas forman parte de Ilumina el Mundo, campaña impulsada por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Operarán hasta el 29 de diciembre en Guadalajara, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Gómez Palacio, Atlixco y Ciudad de México.
Estos aparatos funcionan como expendedoras tradicionales, pero cada producto se convierte en donativo directo.
Las opciones incluyen ropa, prótesis, aparatos auditivos, medicinas, útiles escolares, alimentos y suministros de higiene.
La distribución se realiza a través de organizaciones como Un Kilo de Ayuda, ADRA, Fundación MVS Radio, MUCCAM, Lazos, FHADI, Cáritas Torreón, DIF Gómez Palacio, la Red de Bancos de Alimentos, Médicos sin Fronteras y UNICEF.
La Iglesia reporta que, en 2024, más de 850 mil personas participaron en esta experiencia en 107 ciudades de 13 países.
Las donaciones sumaron 490 mil artículos, equivalentes a 16 millones de dólares, la cifra más alta desde que inició el programa.
En un país donde la desigualdad marca el acceso a servicios básicos, estas máquinas operan como un puente inmediato entre quien quiere ayudar y quien necesita apoyo urgente.
La acción evita trámites, reduce barreras y permite respuestas rápidas en contextos donde las instituciones suelen avanzar a un ritmo con menor celeridad.
Cada artículo representa un impacto directo: un aparato auditivo para un niño, una prótesis para un trabajador, un paquete alimentario para una familia o medicamentos para pacientes crónicos.
Estos apoyos llegan a sectores golpeados por enfermedades, discapacidad, desempleo o desplazamiento económico.
El proyecto también activa redes comunitarias. La presencia de las máquinas genera conversaciones sobre pobreza, abandono institucional y responsabilidad social.
El gesto individual se vuelve colectivo y amplifica un mensaje de corresponsabilidad.
Una temporada para actuar
Ilumina el Mundo incluye un llamado a la acción en comunidades sin máquinas instaladas.
El Día Nacional de Servicio, previsto para el 6 de diciembre, convoca a grupos vecinales y voluntarios a realizar actividades solidarias.
La propuesta no solo facilita donativos.
También reabre una pregunta social clave: ¿cómo sostenemos la ayuda más allá de diciembre?
Las máquinas muestran que las soluciones pueden ser simples, visibles y accesibles. La experiencia recuerda que la solidaridad y el compromiso no es de una temporada.
El sarampión repunta en el mundo y preocupa a la OMS: ¿cuál es la situación en México?
Ciudad de México.- El repunte global de casos de sarampión, una enfermedad que parecía bajo control, encendió las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS estimó 11 millones de contagios en todo el mundo en 2024, lo que representó un incremento respecto a 2019, antes de la pandemia.
En su último informe, publicado el 28 de noviembre de 2025 en su sitio oficial, la OMS advirtió que aunque entre el año 2000 y 2024 la vacunación evitó alrededor de 59 millones de muertes por sarampión, es decir, una reducción del 88%, cada deceso “sigue siendo inaceptable”.
Un retroceso global que pone en jaque la erradicación
De acuerdo con la OMS, los aumentos más notables en casos ocurrieron en 2024: un crecimiento del 86% en la Región del Mediterráneo Oriental, 47% en Europa y 42 % en Asia Sudoriental, comparado con 2019.
En 2024, hasta 59 países registraron brotes “grandes o disruptivos”, casi el triple de la cantidad de 2021, alertó la Organización Mundial de la Salud.
“El virus del sarampión es el más contagioso que existe, y estos datos muestran una vez más cómo aprovecha cualquier brecha en nuestras defensas colectivas”, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a través del informe.
¿Qué ocurre en las Américas y por qué se perdió la inmunidad regional?
Durante la pandemia, la inmunización se vio interrumpida en numerosos países. Tras una breve recuperación, la región de las Américas perdió el estatus de “libre de sarampión” en noviembre de 2025, tras registrarse reintroducción y circulación del virus principalmente en países como Canadá, Estados Unidos y México.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al 7 de noviembre de 2025 se habían reportado 12 mil 596 casos confirmados en 10 países del continente, con 28 muertes, 23 de ellas en México.
La OPS advirtió que el 89% de los contagios corresponden a personas no vacunadas o con estado vacunal desconocido, y los brotes activos se concentran en comunidades con baja cobertura de vacunación.
México hoy: un brote extendido y una alerta sanitaria
En México, los datos oficiales revelan una situación crítica. Según el último informe de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de noviembre de 2025 se registraron 5 mil 252 casos acumulados.
Las entidades más afectadas incluyen al estado de Chihuahua, con 4 mil 440 casos acumulados, seguido por Jalisco (186), Michoacán (150), Guerrero (128) y Sonora (102).
La OMS resaltó que en 2024 se detectaron 11 millones de casos, cifra que marca un claro retroceso en la lucha contra la enfermedad.
Proponen multas por abandono, abuso o daño patrimonial a menores
Ciudad de México.— La vida de muchas familias cambia cuando la pensión alimenticia deja de llegar a la mesa. En México, madres y padres se enfrentan a un mismo escenario: recursos que sí existen, pero que no llegan a quienes pertenecen por ley.
¿Qué ocurre cuando la pensión alimenticia no se usa para la niñez?
Los juzgados familiares reciben casos donde la pensión se entrega conforme a una sentencia, pero no se destina a la alimentación, la salud o la educación de los menores. La legislación actual sanciona el incumplimiento en el pago.
Especialistas en derecho familiar señalan que esta falta de puntualidad legal crea un espacio de desprotección. La patria potestad implica la administración responsable de los bienes y cuidados de la niñez, pero en la práctica se presentan actos que afectan su patrimonio y su seguridad emocional. La ley prevé sanciones por abandono o maltrato, aunque el uso indebido de la pensión aún provoca dudas en los procesos judiciales.
Infancias y personas interdictas bajo riesgo
Las infancias que dependen de la pensión alimenticia no solo requieren alimentos. Su derecho alcanza el ámbito psicológico, físico y social. Cuando el recurso se utiliza para fines ajenos a su bienestar, se desencadena un impacto que no siempre es visible de inmediato.
A esto se suman las personas interdictas, quienes dependen totalmente de un tutor para administrar sus bienes y para garantizar los cuidados necesarios. En estos casos, la omisión o el abuso representan un riesgo directo. La ley contempla mecanismos para defenderlos, aunque la complejidad de cada situación limita la posibilidad de verificar el destino real de los recursos asignados.
Un marco internacional que protege a la niñez
La Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 y otros instrumentos internacionales establecen criterios para proteger a los menores frente a cualquier forma de abandono o explotación. México ha incorporado estos estándares a su marco constitucional y a las leyes locales, lo que obliga a que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados en todos los ámbitos.
A pesar de ello, persisten conductas que vulneran esos principios. Las autoridades judiciales observan que, aun con avances normativos, siguen apareciendo casos donde la niñez no recibe la protección a la que tiene derecho. El uso incorrecto de la pensión alimenticia se suma a otras formas de incumplimiento y se convierte en un factor que pone en riesgo el desarrollo integral de las personas menores de edad.
La dimensión penal: lo que falta por regular
El Código Penal Federal establece penas para quienes incumplen obligaciones derivadas de la patria potestad. Sin embargo, no contempla de manera explícita las consecuencias penales para quienes administran la pensión alimenticia sin destinarla a los menores o a personas incapacitadas. La legislación vigente sanciona el abandono y el abuso, aunque no define de forma precisa el castigo por el uso indebido de estos recursos.
En la práctica, esta ausencia genera dificultades cuando la autoridad intenta acreditar la afectación patrimonial o el riesgo psicológico y físico que sufre la niñez. La falta de claridad en la norma abre la posibilidad de que estos actos no reciban una consecuencia proporcional.
Iniciativa legislativa
En este contexto, la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García García, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 336 Ter al Código Penal Federal. La propuesta plantea sancionar a la persona que ejerce la patria potestad y administra la pensión alimenticia cuando no la aplica en beneficio de sus menores hijos o de personas interdictas.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, establece penas de uno a cinco años de prisión o 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización de multa, además de la privación de derechos de familia y la reparación del daño cuando exista afectación patrimonial.
También prevé sanciones para quien abandone a sus menores hijos o ponga en riesgo su patrimonio, salud psicológica o física mediante una acción u omisión dolosa derivada del incumplimiento de la patria potestad, la guarda y custodia o la obligación de administrar la pensión alimenticia ordenada por una autoridad judicial.
La legisladora expone que la patria potestad incluye la representación legal y la protección de los aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales de la niñez, así como el manejo correcto de su patrimonio. Señala que la legislación contempla ciertos supuestos, aunque todavía existen casos donde los menores, personas interdictas y otros grupos vulnerables no reciben plena protección.
Vacunar contra hepatitis B salva vidas desde el nacimiento
Ciudad de México.- La hepatitis B continúa siendo una amenaza silenciosa para miles de familias en México y el mundo. Sin embargo, la prevención temprana ofrece una oportunidad única para cambiar vidas: la vacunación desde el nacimiento. En Siete24 Noticias abordamos este tema desde un enfoque humano, informativo y esperanzador, guiado por la importancia de proteger la salud desde los primeros minutos de vida.
¿Por qué la hepatitis B sigue siendo un riesgo silencioso?
La hepatitis B es un virus capaz de causar inflamación hepática, daño crónico, cirrosis e incluso cáncer de hígado. Muchas personas pueden portar el virus sin saberlo, lo que facilita su transmisión sin que existan síntomas evidentes. De ahí la urgencia de la prevención oportuna.
En el caso de los recién nacidos, el riesgo es mayor.
El 90 % de los bebés infectados al nacer desarrollará hepatitis crónica, por lo que la protección inmediata es esencial. ¿Cómo se transmite este virus en la vida cotidiana?
El virus se transmite mediante el contacto con sangre o fluidos corporales infectados. Esto puede suceder:
Durante el parto, si la madre es portadora.
Al compartir objetos personales como rastrillos o cepillos dentales.
Por contacto con heridas abiertas o sangre de una persona infectada.
A través de relaciones sexuales sin protección.
Con agujas o instrumentos contaminados.
En la mayoría de los casos, la hepatitis B avanza de manera silenciosa, pero sus efectos pueden ser graves, incluyendo daño hepático permanente, cáncer o muerte.
¿Por qué la vacuna en recién nacidos es una medida tan efectiva?
El sistema inmunitario del bebé aprende rápido. Por ello, la primera dosis de vacuna contra hepatitis B debe aplicarse en las primeras 24 horas de vida. Esta protección es crucial, especialmente si existe exposición al virus durante el parto.
En situaciones de alto riesgo, se administra también inmunoglobulina contra hepatitis B, que actúa de inmediato mientras la vacuna fortalece las defensas del bebé.
Una vez completado el esquema —dosis al nacer, entre el 1.º y 2.º mes, y entre los 6 y 18 meses—, la protección supera el 95 % y puede durar de por vida.
¿Es segura la vacuna y puede aplicarse con otras?
Sí. La vacuna puede combinarse con otras en la misma visita médica sin riesgo. También es compatible con la vitamina K que se administra al nacer para prevenir hemorragias.
Los efectos secundarios suelen ser leves, como inflamación en el sitio de aplicación o una ligera fiebre. Ante cualquier reacción preocupante, se recomienda consultar al médico.
¿Qué deben saber las personas embarazadas?
En cada embarazo se realizan pruebas para detectar hepatitis B, incluso durante el parto si es necesario. Si la embarazada no ha sido vacunada previamente, puede recibir la vacuna sin riesgo durante la gestación.
Hablar con el ginecólogo y el pediatra permite establecer un plan claro de protección para el bebé desde su primer día.
¿Cómo pueden las familias tomar decisiones informadas?
Avisar al médico sobre alergias, enfermedades recientes u otros factores ayuda a determinar el mejor momento para aplicar la vacuna.
Una decisión que protege toda una vida
Los médicos pediatras reiteran que la vacuna contra la hepatitis B es una de las medidas más seguras y efectivas para prevenir enfermedades graves del hígado.
El Adviento enciende esperanza: luz que invita a la bondad, respirar y creer
Ciudad de México.- Este domingo inicia el Adviento y abre un espacio distinto en medio de la prisa cotidiana. Este tiempo llega como una lámpara encendida que recuerda que la esperanza sigue viva y que Dios permanece cerca incluso cuando las noticias parecen agotar el ánimo, como subraya la editorial Desde la Fe.
El Adviento marca el inicio del año litúrgico y llega con una invitación clara: mantener una vigilancia interior.
La Iglesia señala que este período no es una simple antesala de la Navidad, sino un tiempo para escuchar a Dios que llega en silencio y transforma sin ruido.
En su Editorial Desde la Fe recuerda que este período breve sostiene una profundidad intensa porque anuncia que la historia tiene dirección.
Adviento impulsa tres actitudes esenciales: espera, conversión y alegría.
Muchas familias decoran sus casas y encienden luces, pero la Iglesia insiste en que también es necesario adornar el alma.
No basta iluminar calles si permanece apagada la luz interior que a veces se consume por cansancio, heridas o desaliento.
El Adviento propone un gesto simple: permitir que Cristo renueve esos espacios rotos o vacíos.
El nacimiento que cada hogar prepara cobra sentido cuando también nace en la vida de cada persona.
Este tiempo mantiene una vigencia especial en un país donde muchas personas viven con miedo, incertidumbre o soledad.
La violencia y la indiferencia afectan a comunidades enteras. Los jóvenes buscan sentido y futuro.
En su reflexión, Desde la Fe recuerda que el Adviento es una escuela de esperanza, como enseñó Benedicto XVI.
San Juan Pablo II lo llamó una promesa de paz.
El papa Francisco lo describió como un tiempo de gracia que desmonta máscaras y acerca a los humildes.
Esa mirada responde a necesidades actuales.
Las familias buscan motivos para creer en un mañana más luminoso. Las comunidades necesitan espacios que fortalezcan la vida interior.
Este tiempo litúrgico recuerda que la luz llega para todos. Llega para sanar y renovar.
El Adviento inspira un movimiento interior y un impulso hacia adelante.
La Iglesia invita a preparar lo que necesita ser renovado con calma, paciencia y verdad. Este tiempo no exige grandes gestos, sino disponibilidad. La esperanza crece cuando abrimos espacio a lo que ilumina la vida.
En medio de actividades, compras y reuniones, el Adviento propone un ritmo distinto.
Llama a detenernos, reconocer lo esencial y escuchar una voz que llega sin estridencias, pero que transforma.
Es un recordatorio de que la historia tiene sentido y de que la presencia de Dios sigue cercana.
Que este Adviento fortalezca la capacidad de esperar con alegría. Que permita recuperar la fuerza interior que a veces se debilita entre problemas o noticias difíciles.
La luz que llega invita a mirar la vida con un corazón disponible y confiado.
