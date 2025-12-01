Máquinas de caridad refuerzan alivio social en Navidad

Ciudad de México.— La vida de muchas familias cambia cuando la pensión alimenticia deja de llegar a la mesa. En México, madres y padres se enfrentan a un mismo escenario: recursos que sí existen, pero que no llegan a quienes pertenecen por ley.

¿Qué ocurre cuando la pensión alimenticia no se usa para la niñez?

Los juzgados familiares reciben casos donde la pensión se entrega conforme a una sentencia, pero no se destina a la alimentación, la salud o la educación de los menores. La legislación actual sanciona el incumplimiento en el pago.

Especialistas en derecho familiar señalan que esta falta de puntualidad legal crea un espacio de desprotección. La patria potestad implica la administración responsable de los bienes y cuidados de la niñez, pero en la práctica se presentan actos que afectan su patrimonio y su seguridad emocional. La ley prevé sanciones por abandono o maltrato, aunque el uso indebido de la pensión aún provoca dudas en los procesos judiciales.

Infancias y personas interdictas bajo riesgo

Las infancias que dependen de la pensión alimenticia no solo requieren alimentos. Su derecho alcanza el ámbito psicológico, físico y social. Cuando el recurso se utiliza para fines ajenos a su bienestar, se desencadena un impacto que no siempre es visible de inmediato.

A esto se suman las personas interdictas, quienes dependen totalmente de un tutor para administrar sus bienes y para garantizar los cuidados necesarios. En estos casos, la omisión o el abuso representan un riesgo directo. La ley contempla mecanismos para defenderlos, aunque la complejidad de cada situación limita la posibilidad de verificar el destino real de los recursos asignados.

Un marco internacional que protege a la niñez

La Declaración sobre los Derechos del Niño de 1959 y otros instrumentos internacionales establecen criterios para proteger a los menores frente a cualquier forma de abandono o explotación. México ha incorporado estos estándares a su marco constitucional y a las leyes locales, lo que obliga a que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean garantizados en todos los ámbitos.

A pesar de ello, persisten conductas que vulneran esos principios. Las autoridades judiciales observan que, aun con avances normativos, siguen apareciendo casos donde la niñez no recibe la protección a la que tiene derecho. El uso incorrecto de la pensión alimenticia se suma a otras formas de incumplimiento y se convierte en un factor que pone en riesgo el desarrollo integral de las personas menores de edad.

La dimensión penal: lo que falta por regular

El Código Penal Federal establece penas para quienes incumplen obligaciones derivadas de la patria potestad. Sin embargo, no contempla de manera explícita las consecuencias penales para quienes administran la pensión alimenticia sin destinarla a los menores o a personas incapacitadas. La legislación vigente sanciona el abandono y el abuso, aunque no define de forma precisa el castigo por el uso indebido de estos recursos.

En la práctica, esta ausencia genera dificultades cuando la autoridad intenta acreditar la afectación patrimonial o el riesgo psicológico y físico que sufre la niñez. La falta de claridad en la norma abre la posibilidad de que estos actos no reciban una consecuencia proporcional.

Iniciativa legislativa

En este contexto, la diputada del Partido del Trabajo, Margarita García García, presentó una iniciativa para adicionar el artículo 336 Ter al Código Penal Federal. La propuesta plantea sancionar a la persona que ejerce la patria potestad y administra la pensión alimenticia cuando no la aplica en beneficio de sus menores hijos o de personas interdictas.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, establece penas de uno a cinco años de prisión o 250 a 450 Unidades de Medida y Actualización de multa, además de la privación de derechos de familia y la reparación del daño cuando exista afectación patrimonial.

También prevé sanciones para quien abandone a sus menores hijos o ponga en riesgo su patrimonio, salud psicológica o física mediante una acción u omisión dolosa derivada del incumplimiento de la patria potestad, la guarda y custodia o la obligación de administrar la pensión alimenticia ordenada por una autoridad judicial.

La legisladora expone que la patria potestad incluye la representación legal y la protección de los aspectos físicos, psicológicos, morales y sociales de la niñez, así como el manejo correcto de su patrimonio. Señala que la legislación contempla ciertos supuestos, aunque todavía existen casos donde los menores, personas interdictas y otros grupos vulnerables no reciben plena protección.

ebv