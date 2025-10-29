“Me arrepiento, amo a mi hijo”, habla el joven padre del bebé de Tultitlán

Cuautitlán, México.- “Me arrepiento de todo, de no saber cómo actuar, de no confiar en mi mamá, de dejar a mi bebé, me arrepiento mucho de mis acciones”, reconoció Lucio David, el joven que en febrero abandonó a su hijo recién nacido en una calle de Tultitlán, Estado de México.

En entrevista exclusiva para Imagen Noticias, Lucio habló por primera vez desde el penal de Cuautitlán y reconoció el peso de sus decisiones; así como el deseo de abrazar algún día a su hijo, quien se encuentra bajo la custodia del DIF estatal.

“A pesar de que no lo conocí, yo lo amo mucho. Pienso todos los días en él”, expresó.

Arrepentimiento que llegó tarde

Nueve meses han pasado desde que se viralizó en redes sociales el video donde se observa el momento que Lucio abandona al recién nacido dentro de una bolsa de plástico frente a una casa en Tultitlán. Minutos después, vecinos alertaron a las autoridades y el bebé fue rescatado con vida.

Lucio, acompañado de su madre, se entregó a las autoridades y hoy enfrenta cargos por tentativa de homicidio. Desde el penal de Cuautitlán aseguró que la decisión fue tomada bajo miedo y desinformación.

“No sabíamos qué hacer, nos dio miedo decirle a alguien, miedo de que nos regañaran”, relató sobre los días previos al nacimiento.

Diana, su pareja de 21 años, intentó abortar a su hijo en la semana 37 de gestación, pero dio a luz en el baño de una pastelería donde trabajaba.

“Ella me dijo que me lo llevara, que era mi bebé y que estaba vivo. Yo solo obedecí. Caminé sin rumbo hasta dejarlo frente a una casa”, confesó Lucio.

El costo de la desconexión emocional

Expertos han señalado que hombres y mujeres carecen de acompañamiento emocional y psicológico durante diferentes etapas, como el embarazo, especialmente entre jóvenes.

El Dr. Óscar Rivas, director general y fundador del Newman Institute, explicó en entrevista con Siete24 Noticias que muchos casos de desesperación surgen cuando las personas no logran sentirse seguras o comprendidas.

“El cuerpo percibe el peligro antes que la mente. Cuando alguien se siente solo o amenazado, se desconecta, no razona, solo actúa desde la supervivencia”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal, que explica cómo el sistema nervioso determina nuestras reacciones ante el estrés o el miedo.

Para el especialista, un acompañamiento psicológico adecuado podría prevenir tanto abortos como situaciones de abandono o incluso suicidios.

“Cuando alguien pide ayuda, abre una puerta que no podía ver por sí mismo. Pedir ayuda no es debilidad, es supervivencia”, precisó el Dr. Rivas.

Dulha Utrera, abuela y nieto

En medio del proceso judicial, Dulha Utrera, madre de Lucio, ha mantenido viva la esperanza de recuperar el vínculo familiar.

Con apoyo de la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, logró reunirse con el bebé bajo supervisión del DIF.

En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias el pasado 15 de mayo, Dulha relató el momento en que pudo abrazar por primera vez a su nieto en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil “Mónica Pretelini de Peña”, en Toluca.

“No pude contener las lágrimas. Sentirlo, abrazarlo, fue lo mejor que me pudo haber pasado”, compartió tras varias ocasiones que le negaron el acceso para ver a su nieto.

Desde febrero, la abuela ha luchado por obtener la custodia del menor, a quien desea llamar Matías, “porque significa ‘regalo de Dios’”.

El acceso al menor le fue negado en repetidas ocasiones, incluso con órdenes judiciales en mano.

“Siempre nos ilusionamos, pero algo pasaba y no nos dejaban verlo”, denunció Utrera.

Acompañamiento que puede salvar vidas

“Si alguien me hubiera escuchado, si hubiera confiado en mi mamá, tal vez todo sería distinto”, dijo Lucio durante la entrevista con Imagen Noticias.

En ese sentido, el Newman Institute insiste en la necesidad de crear espacios donde los jóvenes puedan hablar de sus miedos sin miedo a ser juzgados.

Para Oscar Rivas, una educación socioemocional oportuna puede evitar tragedias y reconstruir entornos de apoyo antes de que sea demasiado tarde.

