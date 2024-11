Mexicanos expresan escepticismo y preocupación en el próximo gobierno de Trump 

Ciudad de México.- Con la inminente toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero de 2025, el sentir entre los ciudadanos mexicanos refleja una mezcla de escepticismo, preocupación y hasta un tenue optimismo.

Entre opiniones divididas, Jorge, Francisco Avilés y Saúl comparten su perspectiva sobre cómo podría influir este evento en México y en sus vidas cotidianas.

Foto: Cuartoscuro.

La expectativa de una relación compleja.

Jorge, nacido en Sonora, se mostró reservado ante el posible impacto de esta nueva administración.

Pese a no celebrar el regreso de Trump al poder, recordó que durante su primera administración, la relación con México y con el presidente López Obrador fue “cordial”, a pesar de las tensiones previas a su llegada.

Jorge subrayó que Trump, a diferencia de otros líderes estadounidenses, parece menos inclinado a involucrarse en conflictos bélicos internacionales, lo cual considera positivo.

“Ojalá y su llegada ayude a concluir con estas guerras en otras partes del mundo, y estoy seguro que a México nos va a ir bien con él”, afirmó.

Te puede interesar: “Aborto brutal y deplorable”: Médico denuncia la prolongada agonía para bebés

También minimizó el riesgo de aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas, argumentando que la realidad política y económica limita la ejecución de tales medidas.

Una visión de estabilidad cautelosa.

Por su parte, Francisco Avilés, residente de la Ciudad de México, opinó que el regreso de Trump podría ser menos perjudicial de lo que algunos esperan.

“Trump es populista, de derecha… pero en realidad no va a afectar tanto a México”, aseguró.

En su opinión, aunque las políticas de Trump pueden estar dirigidas hacia su base electoral, es probable que en la práctica no implemente medidas extremas.

En términos de política exterior, Francisco se mostró optimista de que, bajo el liderazgo republicano, Estados Unidos podría adoptar un enfoque menos belicoso en comparación con administraciones demócratas previas.

Sin embargo, manifestó cautela sobre las implicaciones en conflictos como el de Gaza, donde Estados Unidos ha jugado un papel activo.

Preocupación por el impacto en la economía y la migración.

Saúl, quien nació en el sur del país, mostró inquietud sobre las políticas económicas y migratorias que Trump ha anunciado.

Especialmente el posible aumento de aranceles y la deportación de hasta 11 millones de mexicanos.

Foto: Cuartoscuro.

Aunque no tiene un negocio propio con vínculos directos con Estados Unidos, señaló que algunos familiares cercanos podrían verse afectados si Trump cumple su promesa de incrementar aranceles.

En cuanto a la migración, Saúl se mostró preocupado por las deportaciones masivas, que, según él, no solo impactarían a quienes son deportados.

También a México al recibir un flujo de migrantes de regreso.

“Yo creo que (las deportaciones), le afectarán más a México, porque aquí ya estamos sufriendo mucho por la llegada de personas de otros países”, señaló.

Ante un panorama incierto, los mexicanos parecen prepararse para afrontar las decisiones que se tomen en el vecino país del norte.

Con la esperanza de que la situación no derive en mayores tensiones para México.

ARH