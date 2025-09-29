México busca impulsar la nutrición desde las aulas para cuidar a su infancia

Ciudad de México.- En nuestro país, millones de niños viven una paradoja: la obesidad crece mientras la desnutrición persiste. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2025, revela que uno de cada seis menores de 0 a 4 años presenta talla baja, y más de un tercio de escolares y adolescentes carga con sobrepeso u obesidad.

Aunado a ello, también se confirma que la obesidad se mantiene como uno de los mayores problemas de salud pública en México. Porque el 36.5 % de escolares y adolescentes presenta exceso de peso.

En contraste, el 16.2 % de niñas y niños de 0 a 4 años tiene talla baja, lo que indica desnutrición crónica.

Este indicador crece en comunidades rurales, hogares indígenas y familias con menores ingresos.

Yucatán encabeza el riesgo de talla baja en menores de 0 a 9 años, seguido por Estado de México, Quintana Roo y Ciudad de México.

En el caso de la obesidad, Nayarit y Baja California Sur reportan probabilidades cercanas al 100 % en distintos rangos de edad. La desigualdad alimentaria atraviesa al país, donde conviven niños que no alcanzan a cubrir necesidades básicas y otros que sufren el impacto de dietas ultraprocesadas.

Propuestas legislativas para enfrentar el reto nutricional del país.

Las diputadas Ivonne Ortega y Amancay González, de Movimiento Ciudadano, presentaron una reforma al artículo 3º constitucional para incluir la materia de nutrición en educación básica.

El planteamiento busca que desde la niñez se adquieran herramientas para reconocer alimentos saludables, leer etiquetas y comprender la relación entre alimentación y bienestar.

Además, propone que la enseñanza de nutrición beneficie también a familias, docentes y comunidades, sembrando hábitos que reduzcan riesgos de enfermedades crónicas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud recuerda que una dieta adecuada previene obesidad, diabetes e hipertensión.

Por ello, Incluir la nutrición en las aulas ofrece a los menores la oportunidad de formarse como consumidores conscientes en un entorno saturado de productos procesados.

Los expertos señalan que más allá de la salud física, la buena alimentación influye en el desarrollo mental, emocional y social, garantizando mejores oportunidades de vida.

ARH