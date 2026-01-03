CSP condena intervención militar en Venezuela

Ciudad de México.— Durante 2025, tres bebés nacieron dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con información confirmada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Los partos ocurrieron gracias a la intervención inmediata de personal capacitado en primeros auxilios y protección civil.

Además de estos nacimientos, 163 mujeres embarazadas recibieron apoyo médico dentro de la red por desvanecimientos, malestares y complicaciones durante sus traslados diarios.

El STC detalló que la atención ocurrió entre enero y diciembre de 2025, en distintas líneas del sistema.

Según el organismo, participaron elementos de Seguridad Industrial, Protección Civil, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.

El objetivo fue brindar atención inmediata y canalización hospitalaria oportuna, según cada caso.

“El personal atendió desde episodios de malestar hasta contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos”, informó el STC en un comunicado oficial.

La institución reiteró que cuenta con protocolos de actuación para emergencias médicas dentro de la red.

La cigüeña aterrizó en el Metro, tres bebés nacieron en la red y se registraron 163 auxilios a usuarias embarazadas, en 2025. pic.twitter.com/51pkxNxlDw — MetroCDMX (@MetroCDMX) December 31, 2025

Partos fortuitos atendidos dentro del Metro durante 2025

El primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo, correspondiente a la Línea 6. Una adolescente de 13 años, con ocho meses de gestación, presentó trabajo de parto dentro de las instalaciones. Inmediatamente, el personal del Metro brindó asistencia inicial y activó el protocolo médico.

Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada, según el STC.

El segundo caso se registró en la estación San Cosme, de la Línea 2, cuando una joven de 17 años solicitó apoyo tras presentar dolor abdominal durante su traslado. Inmediatamente, los trabajadores la condujeron al cubículo de la estación.

Ante la inminencia del nacimiento, el personal asistió el parto dentro del Metro.

El tercer nacimiento ocurrió en la estación Pantitlán, de la Línea A. En aquella ocasión, una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, pidió ayuda tras presentar contracciones intensas.

En ese momento, el personal la trasladó al área de primeros auxilios de la estación. Ahí nació una bebé, antes de realizar el traslado hospitalario correspondiente.

Las autoridades señalaron que los protocolos se activaron conforme a los lineamientos internos de atención médica.

Atención a mujeres embarazadas y protocolos de emergencia

Durante 2025, el Metro atendió 163 emergencias relacionadas con embarazo, informó el STC.

Los apoyos incluyeron desvanecimientos, malestares generales y contracciones durante los trayectos.

Para leer también: La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas

El organismo explicó que la red transporta diariamente a millones de personas.

Esto incrementa la probabilidad de emergencias médicas dentro de estaciones y trenes.

La capacitación del personal permitió responder de manera inmediata y las áreas involucradas actuaron de forma coordinada para reducir riesgos.

De acuerdo con el STC, los protocolos priorizan la seguridad de madres e hijas o hijos.

La atención incluye primeros auxilios, contención y comunicación con servicios médicos externos.

El Metro indicó que las estaciones cuentan con espacios designados para primeros auxilios.

Estos sitios permiten resguardar a las personas mientras llega apoyo especializado.

“Cuidarte es parte del viaje”, señaló el organismo en su mensaje institucional.

El STC reafirmó su compromiso de ofrecer atención oportuna a personas usuarias.

La información oficial puede consultarse en los canales del Sistema de Transporte Colectivo.

Los datos corresponden a reportes internos y comunicados difundidos durante 2025.

JAHA