México
CSP condena intervención militar en Venezuela
“El diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas”.
Ciudad de México.- “El Gobierno de México condena la intervención militar en Venezuela”, así fijó su postura la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con una publicación en su cuenta de X esta mañana.
Para ello citó el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas:
“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.
Sheinbaum Pardo agregó que su gobierno “rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos” en territorio de Venezuela, en “clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
La mandataria recordó los principios de política exterior y vocación pacifista que ha caracterizado a México, e hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, y a “cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos”.
El diálogo, la única vía legítima
En un comunicado de prensa oficial el gobierno mexicano enfatizó que “América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”.
“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.
Instó también a la ONU a actuar inmediatamente para contribuir a facilitar el diálogo y a generar “condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.
npq
CDMX
Cuando la cigüeña viaja en Metro
Se registraron tres nacimientos en el Metro durante 2025
Ciudad de México.— Durante 2025, tres bebés nacieron dentro de instalaciones del Metro de la Ciudad de México, de acuerdo con información confirmada por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Los partos ocurrieron gracias a la intervención inmediata de personal capacitado en primeros auxilios y protección civil.
Además de estos nacimientos, 163 mujeres embarazadas recibieron apoyo médico dentro de la red por desvanecimientos, malestares y complicaciones durante sus traslados diarios.
El STC detalló que la atención ocurrió entre enero y diciembre de 2025, en distintas líneas del sistema.
Según el organismo, participaron elementos de Seguridad Industrial, Protección Civil, Policía Auxiliar y Policía Bancaria e Industrial.
El objetivo fue brindar atención inmediata y canalización hospitalaria oportuna, según cada caso.
“El personal atendió desde episodios de malestar hasta contracciones avanzadas que derivaron en partos fortuitos”, informó el STC en un comunicado oficial.
La institución reiteró que cuenta con protocolos de actuación para emergencias médicas dentro de la red.
Partos fortuitos atendidos dentro del Metro durante 2025
El primer nacimiento ocurrió en la estación Deportivo 18 de Marzo, correspondiente a la Línea 6. Una adolescente de 13 años, con ocho meses de gestación, presentó trabajo de parto dentro de las instalaciones. Inmediatamente, el personal del Metro brindó asistencia inicial y activó el protocolo médico.
Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada, según el STC.
El segundo caso se registró en la estación San Cosme, de la Línea 2, cuando una joven de 17 años solicitó apoyo tras presentar dolor abdominal durante su traslado. Inmediatamente, los trabajadores la condujeron al cubículo de la estación.
Ante la inminencia del nacimiento, el personal asistió el parto dentro del Metro.
El tercer nacimiento ocurrió en la estación Pantitlán, de la Línea A. En aquella ocasión, una usuaria de 21 años, con 37 semanas de embarazo, pidió ayuda tras presentar contracciones intensas.
En ese momento, el personal la trasladó al área de primeros auxilios de la estación. Ahí nació una bebé, antes de realizar el traslado hospitalario correspondiente.
Las autoridades señalaron que los protocolos se activaron conforme a los lineamientos internos de atención médica.
Atención a mujeres embarazadas y protocolos de emergencia
Durante 2025, el Metro atendió 163 emergencias relacionadas con embarazo, informó el STC.
Los apoyos incluyeron desvanecimientos, malestares generales y contracciones durante los trayectos.
El organismo explicó que la red transporta diariamente a millones de personas.
Esto incrementa la probabilidad de emergencias médicas dentro de estaciones y trenes.
La capacitación del personal permitió responder de manera inmediata y las áreas involucradas actuaron de forma coordinada para reducir riesgos.
De acuerdo con el STC, los protocolos priorizan la seguridad de madres e hijas o hijos.
La atención incluye primeros auxilios, contención y comunicación con servicios médicos externos.
El Metro indicó que las estaciones cuentan con espacios designados para primeros auxilios.
Estos sitios permiten resguardar a las personas mientras llega apoyo especializado.
“Cuidarte es parte del viaje”, señaló el organismo en su mensaje institucional.
El STC reafirmó su compromiso de ofrecer atención oportuna a personas usuarias.
La información oficial puede consultarse en los canales del Sistema de Transporte Colectivo.
Los datos corresponden a reportes internos y comunicados difundidos durante 2025.
CDMX
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
Si no separas el camión no se la llevará
Ciudad de México.- Con la llegada del 2026, la gestión de residuos en la Ciudad de México ha dado un giro definitivo. El programa “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar” ya es una realidad obligatoria para todos los hogares capitalinos. Aunque el objetivo principal es reducir el impacto ambiental y mejorar la eficiencia del reciclaje, la implementación plantea retos logísticos dentro de casa.
Especialistas consultados previamente por Siete24 advirtieron que la medida requiere de una educación previa para no quedar en papel. Por ello, más allá del anuncio oficial, te presentamos esta guía para que la transición sea sencilla y el camión recolector no rechace tus bolsas.
El código de colores: ¿Qué va en cada contenedor?
Para evitar confusiones, se establecieron tres categorías principales basadas en colores. Memorizar qué va en cada una es el primer paso para un reciclaje efectivo.
1. Contenedor verde: Residuos orgánicos
En este apartado se incluyen exclusivamente los desechos de origen biológico. Son aquellos que pueden convertirse en composta:
- Restos de frutas y verduras (incluyendo cáscaras)
- Cáscaras de huevo y huesos
- Residuos de jardinería: ramas, flores y hojarasca
- Restos de café y té (sin la bolsa de plástico si es el caso)
2. Contenedor gris: Inorgánicos reciclables
Aquí depositamos los materiales que pueden entrar nuevamente a una cadena de producción:
- Papel y cartón limpios
- Plásticos y metales
- Vidrio y envases de Tetra Pak
- Textiles y ropa que ya no tengan uso
3. Contenedor naranja: Inorgánicos no reciclables
Este es el grupo de los residuos difíciles de aprovechar y que suelen contaminar el resto del proceso:
- Pañales, toallas sanitarias y papel higiénico
- Curitas y colillas de cigarro
- Unicel, calzado y envolturas de frituras (sabritones, galletas, etc.)
Las “trampas” del reciclaje: servilletas y mascotas
Existen errores comunes que pueden arruinar una bolsa completa de reciclaje. Por ejemplo, aunque una servilleta desechable es de papel, si ya fue utilizada pierde su capacidad de ser reciclada. En ese caso, debe depositarse forzosamente en el contenedor naranja.
En cuanto a las heces de mascotas, el origen es orgánico, pero su manejo es delicado. Solo pueden ir al bote verde si se entregan en bolsas compostables certificadas. Si utilizas bolsas de plástico convencionales, el destino correcto es el inorgánico no reciclable (naranja).
Calendario de recolección en CDMX
La separación no servirá de nada si no respetas los días de entrega. Los camiones ahora operan bajo un esquema dividido:
- Lunes, miércoles, viernes y domingo: Recolección de residuos inorgánicos (tanto reciclables como no reciclables).
- Martes, jueves y sábado: Recolección exclusiva de residuos orgánicos.
¿Habrá multas?
Es importante destacar que en esta primera etapa no se contemplan multas económicas. Sin embargo, existe una sanción operativa inmediata: los trabajadores de limpia tienen la instrucción estricta de no recoger los residuos que no estén debidamente clasificados. Separar la basura ya no es solo una buena intención, sino un requisito para mantener limpio tu hogar y la ciudad.
CDMX
Muere hombre durante evacuación por sismo
¿Cuándo debes evacuar un edificio durante un sismo?
Ciudad de México.— Una persona de la tercera edad murió en la colonia Álamos, Benito Juárez al caer de las escaleras de un edificio mientras evacuaba por el sismo de esta mañana de magnitud 6.5.
Los hechos ocurrieron en la calle Obrero Mundial y Aragón, en donde la esposa de la víctima reportó la caída y solicitó el arribo de los cuerpos de emergencia vía 911.
Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes constataron que la persona de 67 años ya no contaban con signos vitales.
Reportes policiales refieren que la persona se encontraba en el segundo nivel de un edificio conformado por seis niveles.
Evacuación, durante sismo, elección que puede salvar vidas
La decisión de evacuar o no un edificio durante un sismo depende de múltiples factores como la intensidad del movimiento, el tipo de inmueble y el momento en que ocurre.
Autoridades de protección civil insisten en que una evacuación incorrecta puede representar más riesgo que permanecer en el lugar adecuado.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha reiterado que no todos los sismos requieren evacuación inmediata.
El suelo lacustre de la capital amplifica los movimientos, según estudios del Instituto de Geofísica de la UNAM.
Por esta razón, los protocolos en la Ciudad de México difieren de los aplicados en otras regiones del país.
Conocer cuándo evacuar y cuándo resguardarse resulta clave para reducir lesiones.
La SGIRPC subraya que la evacuación debe realizarse solo cuando existan condiciones seguras.
Salir de manera precipitada suele provocar caídas, empujones y golpes.
Cuándo NO se recomienda evacuar un edificio durante un sismo
Durante un sismo fuerte, no se recomienda evacuar mientras el movimiento continúa.
Protección Civil indica que escaleras y pasillos se convierten en zonas de alto riesgo.
Los registros de la SGIRPC muestran que muchas lesiones ocurren durante intentos de evacuación apresurada. Esto incluye caídas, golpes contra muros y desprendimientos de objetos.
En edificios bien construidos y sin daños visibles, la recomendación es replegarse en zonas de menor riesgo. Estas áreas incluyen columnas, muros de carga y espacios estructurales firmes.
La UNAM explica que los colapsos suelen ocurrir por fallas estructurales previas. Por ello, edificios con dictámenes estructurales vigentes ofrecen mayor seguridad durante el movimiento.
Tampoco se recomienda evacuar si el inmueble cuenta con protocolos internos de repliegue como pasa en hospitales, escuelas y oficinas públicas.
El uso de elevadores está totalmente prohibido durante un sismo., pues si se presentan fallas eléctricas los usuarios pueden dejarlos atrapados.
En pisos altos, evacuar durante el movimiento incrementa el riesgo.
Cuándo SÍ se recomienda evacuar tras un sismo en la Ciudad de México
La evacuación ordenada y en calma, se recomienda una vez que el sismo ha terminado, no durante el movimiento.
Si el edificio presenta daños visibles como grietas profundas, inclinaciones, desprendimiento de materiales u olor a gas, la evacuación resulta prioritaria.
La SGIRPC indica que edificios antiguos o sin mantenimiento requieren revisión inmediata. En estos casos, permanecer dentro puede representar riesgo adicional.
También se recomienda evacuar si así lo indican brigadas internas o autoridades, pues son los responsables de protección civil del inmueble quienes deben coordinar la salida.
En viviendas ubicadas cerca de postes, bardas o fachadas dañadas, se sugiere alejarse tras el sismo, pues la caída de elementos puede ocurrir minutos después del movimiento principal.
Las personas deben dirigirse a puntos de reunión previamente establecidos.
Finalmente, la SGIRPC enfatiza que la evacuación debe priorizar a personas con discapacidad, adultos mayores y menores.
Nacional
Debuta sistema de alertamiento vía celular
En un sondeo de Siete24.mx, usuarios reportaron que su celular sí sonó
Ciudad de México.— Durante el sismo de este viernes 2 de enero, sonaron por primera vez en una situación real, las alertas sísmicas transmitidas vía celular.
Según el Servicio Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud 6.5 y un epicentro al suroeste de San Marcos, Guerrero.
A las 07:58 horas de la mañana, la alerta sismica fue activada en la capital del país, minutos antes de que el movimiento telúrico fuera percibido.
El sistema, que alerta en teléfonos celulares sin necesidad de una señal de internet, se activó a las 07:58 horas de la mañana.
¿Cómo funciona este sistema de alerta?
En septiembre pasado, el titular de la ATDT José Antonio Peña Merino explicó que “es un sistema que permite alertas en tiempo real de inmediato, sin ningún tipo de retraso ni encolamiento. Todos los dispositivos lo reciben al mismo tiempo y de manera inmediata”.
Peña Merino detalló que cuando los sensores del Cires en costas y mares, sobre todo del Pacífico, detectan movimiento, se activan y mandan “una transmisión muy rápida que recibe el C5 de la Ciudad de México, que a su vez lo replica a las torres de telefonía celular y desde ahí, se distribuye a los dispositivos. Esto ocurre en segundos”.
Añadió que por fabricación, todos los equipos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia; pero es posible que, por alguna razón, un dispositivo no lo tuviese activado y se puede configurar.
Peña Merino detalló paso por paso el funcionamiento de este sistema de alerta:
- • 97 sensores sísmicos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) en la mayoría de las costas del país.
- • Transmisión en segundos por radiofrecuencia.
- • Pasa al subsistema CIRES.
- • Se transmite por frecuencias muy altas (VHF).
- • Llega al C5, a la Agencia de Transformación Digital y al Gobierno de la Ciudad de México.
- • Las redes móviles envían la notificación a través de señales 5G, 4G, 3G y 2G.
Su implementación se trató de un trabajo conjunto entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Gobierno de la Ciudad de México y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), además de la colaboración de los concesionarios y autorizados del servicio de telefonía celular.
Reportan e indagan fallas
En redes sociales, algunos usuarios reportaron que su celular no emitió la señal de alerta, por lo que la Agencia de Transformación Digital informó que trabaja para evitar las fallas.
En su cuenta de X, explicó que se encuentra “en revisión con las empresas telefonía para identificar antenas que no la hayan emitido”.
JAHA