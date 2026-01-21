México enfrenta un descenso de empleadores formales

Ciudad de México.- El país cerró 2025 con menos empleadores formales y más presión para quienes sostuvieron el empleo.

Los registros del IMSS mostraron una caída que reflejó costos crecientes, menor inversión y un entorno complejo para emprender.

Al cierre del año, el país registró poco más de un millón 29 mil patrones afiliados al IMSS.

La cifra representó una contracción anual de 2.4 por ciento frente a 2024. En términos absolutos, el padrón perdió 25 mil 667 empleadores formales.

La reducción de empleadores ocurrió por segundo año consecutivo en 2025. En 2024, el número de patrones ya había disminuido 1.6 por ciento anual. Esa baja representó 17 mil 911 personas que dejaron de generar empleo formal.

Con estos resultados, la pérdida de patrones se aceleró en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Especialistas coincidieron en que el entorno económico desincentivó la permanencia empresarial.

Un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó el fenómeno. El CEESP señaló que persiste la complejidad para registrar nuevos patrones y mantenerse activos.

Esa situación limitó la expansión de las nóminas formales.

El organismo advirtió que la ligera mejora en trabajadores registrados no cambió el panorama. Los patrones, responsables directos del empleo, continuaron disminuyendo de forma significativa.

Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, se pronunció al respecto.

Alrededor de 83 por ciento de los patrones que salieron del IMSS tenían menos de cinco empleados. Se trató principalmente de micro y pequeñas empresas.

El especialista explicó que ser empresario en México resulta cada vez más costoso.

El menor crecimiento económico y los bajos niveles de inversión impactaron a las empresas pequeñas. También influyeron los aumentos al salario mínimo y a los días de vacaciones.

A esos factores se sumó la inseguridad. Ocampo recordó que la extorsión siguió sin reducirse, según cifras oficiales. Ese delito afectó de forma directa a los negocios.

Pot su parte, datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reforzaron el diagnóstico.

La mitad de los comercios reportó haber sido víctima de algún delito La extorsión representó hasta una cuarta parte de sus ganancias mensuales.

Inversión, informalidad y retos hacia adelante.

Además, Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower, ofreció otra perspectiva. Indicó que la pérdida de empleadores fue la más importante desde 1997.

“La baja inversión explicó gran parte del fenómeno”, afirmó.

Los datos del Inegi también confirman esta realidad.

En octubre, la inversión fija bruta cayó 5.8 por ciento anual. El indicador acumuló 14 meses consecutivos en terreno negativo.

Sobre el salario mínimo, Robles destacó su impacto positivo para los trabajadores. Sin embargo, señaló la necesidad de incentivos para las empresas. El objetivo consistió en evitar que las micro y pequeñas migraran a la informalidad. La informalidad alcanzó 54.8 por ciento de la población económicamente activa.

Ese crecimiento superó al de los empleos formales durante el año. Muchos registros nuevos provinieron de la regularización de trabajadores de plataformas digitales.

ARH