México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia

Ciudad de México.- Nuestro país atraviesa un momento crítico en materia de natalidad, advirtió el doctor Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, tras los datos publicados por el INEGI sobre nacimientos en México durante 2024.
Caída en la tasa de fecundidad.
El INEGI dio a conocer la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) en México, los cuales contabilizan 1 millón 672 mil 227 nacimientos en 2024.
“México ya no repone su población. Esto traerá consecuencias serias en pensiones, financiamiento y estructura social en los próximos años”, señaló Pliego.
El académico puntualizó que existen notorias diferencias entre los estados. “Mientras en Chiapas y Durango hay más nacimientos, en la Ciudad de México estamos viendo los niveles más bajos”, explicó.
La maternidad como bien social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), el 51% de las adolescentes embarazadas de entre 15 y 19 años declaró haber deseado ser madre, mientras que el resto indicó que prefería esperar o que no lo deseaba.
Generaciones.
“El embarazo es también un asunto cultural y social. Hay subgrupos en México con visiones muy diferentes de la maternidad”, indicó Pliego.
El Dr. Pliego sostuvo que el país debe replantear su visión sobre la maternidad. “El embarazo no puede reducirse a un problema técnico. La maternidad es un bien social, un valor que fortalece la vida comunitaria y asegura el futuro del país”, dijo.
Agregó que más del 80% de los registros de nacimiento reportan la presencia de ambos padres, lo que refleja un compromiso compartido, aunque reconoció que la fractura familiar sigue siendo un reto grave para el desarrollo de la niñez.
Familias frente al sistema laboral.
Generaciones
El investigador también señaló la disonancia entre la vida familiar y laboral. “La mayoría de los padres están entre los 25 y 34 años, pero el sistema económico los absorbe con jornadas que dificultan la crianza. Los políticos dicen que la familia es importante, pero en el gobierno casi no existen políticas para fortalecerla”, refirió.
Te puede interesar: ¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
Perspectiva de familia.
Finalmente, planteó que el Estado mexicano debe implementar una perspectiva de familia que complemente a la perspectiva de género, porque de lo contrario, el invierno demográfico será más profundo.
“Los hijos representan el futuro de la sociedad. Fortalecer la maternidad y la paternidad responsables es fortalecer la vida democrática del país”, concluyó.
ARH
CDMX
¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
Ten cuidado
Ciudad de México. — Cada vez más ciudadanos reciben llamadas internacionales con supuestas ofertas laborales. Estas promesas resultaron ser un mecanismo utilizado por ciberdelincuentes para engañar y obtener información personal o dinero.
El modus operandi de los estafadores con estas llamadas
Los delincuentes utilizan plataformas digitales que enmascaran el número real y simulan llamadas desde Estados Unidos (+1) o Reino Unido (+44). El objetivo es generar confianza en la víctima.
A través de estos contactos, solicitaban datos personales, depósitos por trámites migratorios o administrativos y, en algunos casos, enviaban enlaces para instalar software malicioso en los dispositivos.
Más para leer: Fraudes virtuales, realidad e impunidad
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la vulnerabilidad económica y el desempleo facilitan que personas acepten propuestas laborales poco verificadas, lo que incrementa el riesgo de caer en estafas.
Medidas clave para protegerse
Las recomendaciones de expertos en ciberseguridad coinciden en que la prevención es la mejor herramienta. Estas son algunas acciones fundamentales:
- Ignorar llamadas y mensajes de números desconocidos o con ladas extranjeras no solicitadas.
- Desconfiar de ofertas laborales que prometen salarios elevados sin entrevistas ni procesos formales.
- No proporcionar información personal ni realizar depósitos antes de comprobar la autenticidad de la empresa.
- Verificar siempre la oferta a través de canales oficiales y páginas web corporativas.
- Evitar abrir enlaces o descargar archivos enviados por números sospechosos.
- Mantener los dispositivos actualizados y contar con programas de seguridad confiables.
Qué hacer si ya fuiste víctima
Si la persona cayó en el engaño, lo más importante es detener el contacto con los delincuentes y reunir todas las pruebas: capturas de pantalla, mensajes y registros de llamadas.
Después, debe denunciar el caso ante la policía cibernética de su entidad y contactar a su institución bancaria en caso de haber realizado algún pago. Bloquear o recuperar el dinero a tiempo puede ser posible si se actúa con rapidez.
Asimismo, conviene revisar los dispositivos comprometidos, cambiar contraseñas y reforzar los sistemas de seguridad para evitar que los delincuentes accedan nuevamente a la información.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en México confirmó que esta modalidad de fraude se detectó con mayor frecuencia en los últimos meses. A través de su Ciberguía oficial (gob.mx/sspc/documentos/ciberguia), puso a disposición de la ciudadanía lineamientos prácticos para prevenir ciberdelitos y actuar en caso de haber sido víctima.
JAHA
México
Cuando la ciencia y la conciencia dialogan: retos de la ginecobstetricia moderna
Ciudad de México.- En el foro organizado por la Academia Nacional de Medicina y el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, especialistas expusieron los retos éticos de la objeción de conciencia en medicina.
El doctor José Antonio Moreno Sánchez planteó que el campo posmoderno de la ginecobstetricia suma desafíos emergentes como el aborto, la manipulación genética, la reproducción asistida o la atención a la diversidad de género.
Moreno Sánchez, médico con más de 37 años de experiencia en ginecología y obstetricia, es también doctor en bioética y profesor universitario.
El especialista externó su opinión sobre la objeción de conciencia como derecho del profesional de salud frente a procedimientos que, en su convicción, resulten contrarios a su ética personal.
A su vez, especialistas jurídicos opinaron sobre un documento legal que facilitará a médicos ejercer la objeción de conciencia con respaldo documental.
El objetivo del dicho documento será evitar que los médicos tengan que improvisar escritos carentes de base jurídica.
Te puede interesar: Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
De acuerdo con el Dr. Moreno entre otros hay dos derechos fundamentales: el del médico a negarse a realizar un acto que le parezca indebido y el del paciente a recibir servicios previstos por la ley.
Academia Mexicana de Medicina.
Esa ambigüedad aumenta la tensión entre facultades médicas y garantías del usuario de salud.
De acuerdo con el especialista, hay muchos médicos que desconocen los límites legales y éticos que rigen la objeción de conciencia.
Esa opacidad puede exponerlos a sanciones o presiones institucionales, que afecta la relación médico-paciente.
Además, el avance de la inteligencia artificial y el uso excesivo de tecnología médica pueden relegar la razón humana en la toma de decisiones clínicas, advirtió Moreno Sánchez.
El ejercicio médico no puede construirse solo desde rutas técnicas.
Cada decisión médica involucra dignidad, conciencia y ética. Cuando se fusionan avances biomédicos con convicciones profundas, debemos construir puentes de diálogo y respeto.
La objeción de conciencia no debe entenderse como rechazo irracional, sino como parte de un ejercicio profesional informado y sensible.
En el foro, el doctor Moreno Sánchez buscó ampliar visiones, donde médicos y pacientes puedan convivir en el respeto mutuo.
ARH
CDMX
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
La joven perdió la vida tras un procedimiento en Durango
Ciudad de México. — El fallecimiento de Nicole, una adolescente de 14 años que murió tras un procedimiento estético en Durango, abrió un debate necesario sobre los riesgos de estas prácticas en menores. Su historia visibilizó la vulnerabilidad de niñas y adolescentes ante presiones sociales y la falta de regulaciones claras para impedir intervenciones médicas innecesarias.
Menores expuestos a riesgos médicos innecesarios
La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) informó que, en México, cada año aumentaron las solicitudes de cirugías estéticas en adolescentes, impulsadas por estereotipos de belleza y redes sociales.
Estos procedimientos implicaron riesgos graves, pues el cuerpo en desarrollo no siempre responde de manera segura a implantes, inyecciones o cirugías invasivas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), someter a menores a tratamientos sin necesidad médica puede generar daños irreversibles en la salud física y emocional.
Los especialistas han advertido que las cirugías en adolescentes pueden ocasionar complicaciones quirúrgicas, infecciones y consecuencias psicológicas como depresión, ansiedad y baja autoestima.
El caso de Nicole y su impacto social
Nicole, originaria de Durango, murió tras un procedimiento para aumentar su busto. De acuerdo con las investigaciones, fue presionada por su madre y su padrastro para realizarse la cirugía.
Su historia generó indignación en la sociedad y puso en evidencia la necesidad urgente de proteger a niñas y adolescentes de decisiones médicas motivadas por intereses estéticos. La UNICEF ha recordado que la protección de la infancia debe incluir la prevención de toda práctica que comprometa el desarrollo sano y la vida libre de riesgos innecesarios.
En este contexto, organizaciones médicas y expertos coincidieron en que los tratamientos estéticos en menores solo deben autorizarse con fines reconstructivos o cuando resulten indispensables para preservar la salud física y mental.
Proponen proteger a menores de riesgos de cirugías plásticas
A raíz de esta tragedia, el diputado local Pedro Haces Lago presentó la iniciativa conocida como “Ley Nicole”. Su propuesta busca modificar la Ley de Salud de la Ciudad de México para prohibir los tratamientos estéticos en menores de 18 años, salvo los casos reconstructivos.
El legislador señaló que la capital se convirtió en un centro internacional de cirugías plásticas. Aseguró que la falta de regulaciones claras permitió que niñas y adolescentes quedaran expuestas a riesgos innecesarios.
La iniciativa local no es la única en ese sentido. El diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN en el Estado de México y coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, presentó en el Congreso mexiquense una iniciativa que busca prohibir las cirugías estéticas en menores de edad. Sin embargo la iniciativa prevé excepciones cuando existan motivos médicos justificados.
La propuesta contempla sanciones que van de tres hasta 25 años de prisión. Además de multas de 100 a mil días de salario, para los médicos que realicen procedimientos con fines meramente estéticos en menores.
Iniciativa federal
Por otra parte, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, José Manuel Cruz Castellanos. Explicó también que un acto quirúrgico debe estar basado en evidencia científica y necesidad médica, con respeto a la ética profesional.
Además, el senador advirtió también sobre la venta de insumos y productos sin aval médico, presentados como soluciones milagrosas pero que han provocado complicaciones graves, daños irreversibles y muertes.
Ante este escenario, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud con el propósito de regular de manera más estricta las cirugías estéticas en México.
La propuesta busca:
Definir de manera clara la diferencia entre cirugía estética y cirugía reconstructiva
Prohibir cirugías estéticas en menores de edad sin justificación médica científica
Reforzar la regulación de insumos, productos, dispositivos destinados con fines estéticos
Establecer sanciones específicas contra quienes practiquen cirugía sin certificación o utilicen productos irregulares
Fortalecer la vigilancia, certificación y educación continua de los profesionales autorizados para realizar estos procedimientos.
El exhorto incluye a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a colegios médicos especializados para que fortalezcan la regulación. Además pidió que se pongan en marcha campañas de prevención e información a nivel nacional.
JAHA
México
Enseñar a sentir: cómo crecen los niños cuando aprenden a manejar sus emociones
Ciudad de México.- Cada vez más madres, padres, docentes y cuidadores reconocen que enseñar a los niños a manejar sus emociones no es lujo, sino necesidad. Un estudio reciente de la OECD señaló que estudiantes mexicanos de 15 años con mejores habilidades sociales y emocionales (como optimismo, autorregulación y conciencia social) reportaron mayor satisfacción con su vida, mejor salud y menos ansiedad en evaluación escolar.
Emociones infantiles.
Un programa escolar llamado 1,2,3, emoción! aplicó una intervención universal en preescolar y mejoró significativamente las competencias emocionales de niños y niñas.
En Baja California, un estudio piloto sobre Inteligencia Emocional basado en cuidado residencial halló que durante el confinamiento por COVID-19 las habilidades emocionales no deterioraron demasiado, aunque no hubo mejoras claras estadísticas.
La investigación Perceived Emotional Self-Efficacy and Life Satisfaction con niños hispanos en la frontera de EE.UU. encontró que quienes sentían que podían manejar emociones negativas tenían mayor satisfacción con la vida.
Las correlaciones se mantuvieron en todos los grados estudiados.
Emociones infantiles.
Estos datos confirman que la educación emocional puede marcar la diferencia desde edades tempranas.
La educación emocional no solo mejora el control de emociones, sino que también fortalece relaciones sociales, empoderamiento personal y desempeño escolar. Cuando un niño sabe nombrar lo que siente, pedir ayuda o calmarse, crece con más seguridad.
Familias que escuchan, validan sentimientos y modelan calma crean espacios de confianza. Escuelas que incorporan prácticas como juegos para reconocer emociones o técnicas de respiración fomentan empatía, respeto y resiliencia.
Además, la evidencia sugiere que la intervención temprana produce mayores beneficios. Programas dirigidos a preescolares u primeros grados mostraron mejoras más marcadas que los implementados más tarde.
Estrategias prácticas para acompañar este proceso.
Jugar a identificar emociones: usar tarjetas, rostros, gestos o cuentos para que los niños nombren lo que sienten.
Modelar con empatía: adultos muestran cómo regulan sus emociones, hablan de sus frustraciones, tristeza, alegrías.
Respiración y pausas: ejercicios simples para enseñar calma cuando surge la ira o la ansiedad.
Crear espacios seguros: escuchar sin juzgar, validar emociones (“entiendo que te sientes así porque…”), permitir errores.
Integrar historias o música: proyectos escolares como “Ópera como vehículo de aprendizaje” en CDMX fomentaron expresión emocional, cooperación y diálogo.
Cambridge University Press & Assessment
Especialistas en la salud mental coinciden que se trata de acompañar con paciencia, empatía y constancia. Cada conversación en casa, cada ejercicio en clase, cada reconocimiento de emoción suma.
ARH
México frente al invierno demográfico: urgen políticas con perspectiva de familia
Catfishing: los riesgos de los falsos noviazgos en redes
¿Recibiste una llamada del extranjero? Podría ser un fraude
Cuando la ciencia y la conciencia dialogan: retos de la ginecobstetricia moderna
Caso Nicole visibiliza riesgos de cirugías plásticas en menores
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Educación sexual en Guanajuato: realidad multifactorial que exige enfoque antropológico explícito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
La objeción de conciencia siempre debe garantizar la seguridad del paciente: Dra. María de la Luz Casas Martínez
-
Edomexhace 3 días
Solidaridad vecinal, salvavidas para familias de Nezahualcóyotl
-
Méxicohace 3 días
¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario
-
Estadoshace 2 días
Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales