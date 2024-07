México informa sobre los 362 refugiados en Guatemala por violencia en Chiapas

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno mexicano aclaró que no tuvo participación en la reciente detención de los narcotraficantes Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán López en Estados Unidos.

Rodríguez Velázquez explicó que el Gobierno mexicano recibió llamadas de la Embajada de EE.UU. en México a partir de las 15:30 horas, pero enfatizó que México no tuvo involucramiento en la operación.

“La pregunta es si nosotros participamos en esta detención del día de ayer; la respuesta es no. El Gobierno de México no participó en esta detención ni en su entrega. Esto no es así”, afirmó Rodríguez Velázquez.