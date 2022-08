México podría ser el “socio perdedor” por el T-MEC

Ciudad de México.— En la primera semana de agosto, coordinadores hospitalarios de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concretaron 29 donaciones de personas fallecidas, gracias al altruismo y generosidad de los familiares que desearon donar los órganos y tejidos.

A través de un comunicado el IMSS, detalló que de estos procedimientos se obtuvieron 10 donaciones multiorgánicas y 19 de tejidos; se procuraron 54 córneas, 20 riñones, siete hígados, tres corazones, dos pulmones, cuatro donaciones de tejido musculoesquelético y cuatro de piel.

Las donaciones beneficiaron a pacientes que se encontraban en espera de un órgano y tejido para trasplante, y potencialmente se dará respuesta aproximadamente a 200 pacientes en los siguientes días.

Las unidades médicas donde se llevaron a cabo las donaciones multiorgánicas durante la primera semana de agosto fueron las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospitales de Especialidades y de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) de Occidente, en Jalisco; del CMN Siglo XXI; el No. 14 Veracruz; No. 1 del Bajío; y No. 25 en Monterrey, Nuevo León.

En el Segundo Nivel de atención los órganos se procuraron en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 Saltillo, Coahuila, No. 33 Monterrey; los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 196 “Fidel Velázquez”, México Oriente; y No. 1 Charo, Michoacán.

Con estos trasplantes el IMSS otorgó una oportunidad de vida a pacientes de otros establecimientos de salud, catalogados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) como urgencias nacionales: una de corazón y dos de hígado, a fin de lograr que los pacientes no perdieran la vida.

Al corte del 10 de agosto, la productividad total de trasplantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social es de 1,695, de ellos 728 fueron de riñón, 678 de córnea, 234 de médula, 40 de hígado y 15 de corazón.

ebv