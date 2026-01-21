Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026

Nuevo León.— La familia como punto de partida para reconstruir vínculos, atender heridas cotidianas y pensar el futuro común centró la presentación del Congreso Internacional de las Familias que por primera vez llega a Monterrey, un encuentro que reunirá a especialistas y organizaciones durante tres días, 27, 28 de febrero y 1 de marzo del 2026, enfocados en la vida familiar y su impacto social.

Durante la presentación del Congreso Internacional de las Familias en Monterrey se mostró un esfuerzo articulado entre organizaciones civiles, especialistas y liderazgos sociales que coinciden en la necesidad de fortalecer a la familia como núcleo de la vida social.

Con una propuesta formativa amplia, dirigida a todas las etapas de la vida familiar, el evento se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de vida, familia y valores fundamentales en México.

Encuentro nacional con vocación social

Fernando Milanés, presidente nacional del Congreso Internacional de las Familias, explicó que el evento nace de una convicción compartida por distintas organizaciones y sectores porque la familia ocupa un lugar central en la vida social y enfrenta desafíos para los que muchas veces no cuenta con herramientas suficientes.

Milanés señaló que ninguna familia responde a un ideal perfecto y que todas pueden mejorar en sus dinámicas cotidianas, razón por la cual el Congreso llega a Monterrey como un espacio de aprendizaje, diálogo y colaboración intersectorial e interreligiosa.

El planteamiento del Congreso se orienta a ofrecer respuestas prácticas a realidades concretas, con contenidos que abordan los distintos roles familiares y los proyectos de vida en común, con la intención de que cada participante regrese a casa con recursos aplicables a su entorno inmediato.

Expo Familia y participación interinstitucional

Mauricio Flores, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey, dijo que es un espacio para trabajar sobre la cohesión social desde la familia como base de la vida comunitaria.

En ese sentido, detalló que el evento incluirá una Expo Familia con la participación de 140 asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de la familia desde distintos ámbitos. Estas instancias presentarán productos, servicios y programas orientados a fortalecer la vida familiar.

Indicó que se espera un aforo aproximado de 15 mil personas y una asistencia que abarque no solo Monterrey, sino estados vecinos y visitantes internacionales, principalmente del Valle de Texas.

Juventud y búsqueda de sentido

Mara Fernández, vocera del Congreso, destacó el papel de los jóvenes dentro de la dinámica familiar y social. Explicó que este sector atraviesa una etapa marcada por preguntas y búsqueda de respuestas en un entorno saturado de información. En ese contexto, el Congreso ofrece espacios de reflexión, diálogo y experiencias formativas que permiten hacer una pausa y replantear prioridades personales y familiares.

El programa juvenil incluye conferencias, actividades culturales y conciertos, con la intención de brindar herramientas que respondan a inquietudes profundas y acompañen procesos personales de discernimiento y toma de decisiones.

ASÍ SE VIVIÓ LA EXPERIENCIA CIFAM 2025

Salas de escucha y atención a las crisis familiares

Mario Romo, líder nacional de Red Familia, puso énfasis en la importancia de pedir ayuda a tiempo frente a los conflictos familiares. Compartió datos sobre la incidencia del divorcio en Monterrey y la posibilidad de prevenir rupturas mediante procesos de acompañamiento oportuno.

Explicó que el Congreso integra salas de escucha, un modelo desarrollado en ediciones anteriores, orientado a ofrecer un primer espacio de atención para personas y familias que enfrentan conflictos, rupturas o situaciones de violencia. El objetivo es facilitar procesos iniciales de sanación y orientación, con apoyo de especialistas de distintas disciplinas.

Fechas, sede y estructura del Congreso

Ana Laura Garza, vocera de CIFAM, recordó que el Congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en Cintermex, uno de los recintos emblemáticos de Nuevo León. Explicó que el programa se organiza en cuatro rutas formativas diferenciadas, enfocadas en matrimonios y familias, educadores y familias, jóvenes, además de actividades específicas para adolescentes y niños.

La estructura busca que el Congreso no se limite a conferencias magistrales, sino que integre experiencias de escucha y acompañamiento, con énfasis en la atención a la soledad como uno de los fenómenos sociales más extendidos.

La vocera subrayó que sentirse escuchado incide directamente en la vida personal y familiar, uno de los ejes que atraviesan la propuesta del evento.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv