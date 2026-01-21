México
Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026
Nuevo León.— La familia como punto de partida para reconstruir vínculos, atender heridas cotidianas y pensar el futuro común centró la presentación del Congreso Internacional de las Familias que por primera vez llega a Monterrey, un encuentro que reunirá a especialistas y organizaciones durante tres días, 27, 28 de febrero y 1 de marzo del 2026, enfocados en la vida familiar y su impacto social.
Durante la presentación del Congreso Internacional de las Familias en Monterrey se mostró un esfuerzo articulado entre organizaciones civiles, especialistas y liderazgos sociales que coinciden en la necesidad de fortalecer a la familia como núcleo de la vida social.
Con una propuesta formativa amplia, dirigida a todas las etapas de la vida familiar, el evento se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del año en materia de vida, familia y valores fundamentales en México.
Encuentro nacional con vocación social
Fernando Milanés, presidente nacional del Congreso Internacional de las Familias, explicó que el evento nace de una convicción compartida por distintas organizaciones y sectores porque la familia ocupa un lugar central en la vida social y enfrenta desafíos para los que muchas veces no cuenta con herramientas suficientes.
Milanés señaló que ninguna familia responde a un ideal perfecto y que todas pueden mejorar en sus dinámicas cotidianas, razón por la cual el Congreso llega a Monterrey como un espacio de aprendizaje, diálogo y colaboración intersectorial e interreligiosa.
El planteamiento del Congreso se orienta a ofrecer respuestas prácticas a realidades concretas, con contenidos que abordan los distintos roles familiares y los proyectos de vida en común, con la intención de que cada participante regrese a casa con recursos aplicables a su entorno inmediato.
Expo Familia y participación interinstitucional
Mauricio Flores, presidente del Congreso Internacional de las Familias Monterrey, dijo que es un espacio para trabajar sobre la cohesión social desde la familia como base de la vida comunitaria.
En ese sentido, detalló que el evento incluirá una Expo Familia con la participación de 140 asociaciones y organizaciones que trabajan en favor de la familia desde distintos ámbitos. Estas instancias presentarán productos, servicios y programas orientados a fortalecer la vida familiar.
Indicó que se espera un aforo aproximado de 15 mil personas y una asistencia que abarque no solo Monterrey, sino estados vecinos y visitantes internacionales, principalmente del Valle de Texas.
Juventud y búsqueda de sentido
Mara Fernández, vocera del Congreso, destacó el papel de los jóvenes dentro de la dinámica familiar y social. Explicó que este sector atraviesa una etapa marcada por preguntas y búsqueda de respuestas en un entorno saturado de información. En ese contexto, el Congreso ofrece espacios de reflexión, diálogo y experiencias formativas que permiten hacer una pausa y replantear prioridades personales y familiares.
El programa juvenil incluye conferencias, actividades culturales y conciertos, con la intención de brindar herramientas que respondan a inquietudes profundas y acompañen procesos personales de discernimiento y toma de decisiones.
ASÍ SE VIVIÓ LA EXPERIENCIA CIFAM 2025
Salas de escucha y atención a las crisis familiares
Mario Romo, líder nacional de Red Familia, puso énfasis en la importancia de pedir ayuda a tiempo frente a los conflictos familiares. Compartió datos sobre la incidencia del divorcio en Monterrey y la posibilidad de prevenir rupturas mediante procesos de acompañamiento oportuno.
Explicó que el Congreso integra salas de escucha, un modelo desarrollado en ediciones anteriores, orientado a ofrecer un primer espacio de atención para personas y familias que enfrentan conflictos, rupturas o situaciones de violencia. El objetivo es facilitar procesos iniciales de sanación y orientación, con apoyo de especialistas de distintas disciplinas.
Fechas, sede y estructura del Congreso
Ana Laura Garza, vocera de CIFAM, recordó que el Congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo en Cintermex, uno de los recintos emblemáticos de Nuevo León. Explicó que el programa se organiza en cuatro rutas formativas diferenciadas, enfocadas en matrimonios y familias, educadores y familias, jóvenes, además de actividades específicas para adolescentes y niños.
La estructura busca que el Congreso no se limite a conferencias magistrales, sino que integre experiencias de escucha y acompañamiento, con énfasis en la atención a la soledad como uno de los fenómenos sociales más extendidos.
La vocera subrayó que sentirse escuchado incide directamente en la vida personal y familiar, uno de los ejes que atraviesan la propuesta del evento.
México
México enfrenta un descenso de empleadores formales
Ciudad de México.- El país cerró 2025 con menos empleadores formales y más presión para quienes sostuvieron el empleo.
Los registros del IMSS mostraron una caída que reflejó costos crecientes, menor inversión y un entorno complejo para emprender.
Al cierre del año, el país registró poco más de un millón 29 mil patrones afiliados al IMSS.
La cifra representó una contracción anual de 2.4 por ciento frente a 2024. En términos absolutos, el padrón perdió 25 mil 667 empleadores formales.
La reducción de empleadores ocurrió por segundo año consecutivo en 2025. En 2024, el número de patrones ya había disminuido 1.6 por ciento anual. Esa baja representó 17 mil 911 personas que dejaron de generar empleo formal.
Con estos resultados, la pérdida de patrones se aceleró en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Especialistas coincidieron en que el entorno económico desincentivó la permanencia empresarial.
Un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado explicó el fenómeno. El CEESP señaló que persiste la complejidad para registrar nuevos patrones y mantenerse activos.
Esa situación limitó la expansión de las nóminas formales.
El organismo advirtió que la ligera mejora en trabajadores registrados no cambió el panorama. Los patrones, responsables directos del empleo, continuaron disminuyendo de forma significativa.
Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, se pronunció al respecto.
Alrededor de 83 por ciento de los patrones que salieron del IMSS tenían menos de cinco empleados. Se trató principalmente de micro y pequeñas empresas.
El especialista explicó que ser empresario en México resulta cada vez más costoso.
El menor crecimiento económico y los bajos niveles de inversión impactaron a las empresas pequeñas. También influyeron los aumentos al salario mínimo y a los días de vacaciones.
A esos factores se sumó la inseguridad. Ocampo recordó que la extorsión siguió sin reducirse, según cifras oficiales. Ese delito afectó de forma directa a los negocios.
Pot su parte, datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) reforzaron el diagnóstico.
La mitad de los comercios reportó haber sido víctima de algún delito La extorsión representó hasta una cuarta parte de sus ganancias mensuales.

Inversión, informalidad y retos hacia adelante.
Además, Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower, ofreció otra perspectiva. Indicó que la pérdida de empleadores fue la más importante desde 1997.
“La baja inversión explicó gran parte del fenómeno”, afirmó.
Los datos del Inegi también confirman esta realidad.
En octubre, la inversión fija bruta cayó 5.8 por ciento anual. El indicador acumuló 14 meses consecutivos en terreno negativo.
Sobre el salario mínimo, Robles destacó su impacto positivo para los trabajadores. Sin embargo, señaló la necesidad de incentivos para las empresas. El objetivo consistió en evitar que las micro y pequeñas migraran a la informalidad. La informalidad alcanzó 54.8 por ciento de la población económicamente activa.
Ese crecimiento superó al de los empleos formales durante el año. Muchos registros nuevos provinieron de la regularización de trabajadores de plataformas digitales.
ARH
Cultura
Restauran al Señor de San Román: El INAH interviene la imagen más venerada de Campeche
El patrón de los navegantes
Ciudad de México.- El Barrio de San Román es uno de los más emblemáticos de los cinco que integran la ciudad de San Francisco de Campeche. Fundado fuera de la muralla en el siglo XVI para albergar a indígenas mayas y nahuas, se transformó con el tiempo en un barrio de pescadores y marinos. Es en este rincón histórico donde, desde 1565, se resguarda la imagen más venerada de la entidad: el Cristo Negro Señor de San Román.
A fin de garantizar su preservación para las futuras generaciones, el pasado 16 de enero de 2026, la escultura fue bajada de su altar principal. Este acto marcó el inicio de los trabajos de restauración coordinados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Anatomía de una pieza histórica y sagrada
Se trata de una escultura de gran formato, tallada y ensamblada en madera, que mide 1.96 metros de alto por 1.94 metros de ancho. La imagen se encuentra montada sobre una cruz del mismo material, decorada con láminas de plata repujada de dimensiones imponentes: 3.30 metros de altura.
La devoción por esta pieza tiene registros desde el siglo XVI. La tradición narra que la imagen llegó en una embarcación desde Veracruz, para instalarse en el templo donde hoy es venerado. Ante la importancia de la pieza, el párroco y rector del santuario, el presbítero Juan Alberto Arcos Arana, solicitó la intervención de los especialistas.
Diagnóstico y restauración del Cristo Negro de San Román
El proyecto, financiado por la propia parroquia, es ejecutado por la Sección de Conservación y Restauración del Centro INAH Campeche. Los trabajos se realizan directamente en el interior del templo y se estima que el proceso se extienda por dos meses, con el objetivo de que la imagen esté lista para las celebraciones de Semana Santa.
María Fernanda Escalante Hernández, restauradora que coordina los trabajos, detalló que el primer paso tras separar la escultura de su cruz fue la realización de estudios de rayos X. Estos análisis permiten evaluar la integridad estructural interna y detectar grietas ocultas que pudieran comprometer la estabilidad a largo plazo.
Respecto al estado actual, la especialista señaló deterioros relevantes como la formación de escamas en las piernas y pies, así como ampollas en el tórax. También se identificaron grietas y fisuras generadas por los movimientos naturales de la madera, los cambios de temperatura y el propio sistema de anclaje a la cruz.
“La reintegración cromática será con materiales reversibles y diferenciables, solo para estabilizar visualmente pérdidas puntuales que afectan la legibilidad de la obra”.
Procesos técnicos y ciencia aplicada
La intervención se divide en dos ejes: la intervención directa y la investigación científica. En la parte operativa, se realizará una limpieza mecánica suave para remover polvo, seguida de una limpieza físico-química con solventes compatibles y adhesivos reversibles.
En áreas específicas como la barba, donde se ha detectado pérdida de relieve, se evaluará un resane estructural que restituya el volumen original. En los pies se han identificado cambios de textura y color que, según los expertos, son reflejo de la interacción cultural y devocional de los fieles a lo largo de los siglos.
Paralelamente, se llevarán a cabo análisis estratigráficos y espectrometría de fluorescencia de rayos X. Los resultados de estos estudios permitirán crear una base de datos indispensable para futuras decisiones de conservación.
Finalmente, este proyecto ha contado con la colaboración activa de los custodios del Señor de San Román y la comunidad parroquial, quienes han aportado relatos e información histórica sobre el patrono de los navegantes, reafirmando el vínculo entre la ciencia del INAH y la identidad cultural de Campeche.
npq
México
Dosis cero: así protege México a bebés y población rezagada contra el sarampión
Ciudad de México.— México enfrenta el brote de sarampión con abasto garantizado de vacunas y una estrategia nacional que prioriza a la infancia, a la población rezagada y a grupos con mayor riesgo de contagio, en un contexto marcado por los rezagos de inmunización que dejó la pandemia de COVID-19.
Abasto suficiente para los próximos años
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el país dispone de 23 millones 529 mil dosis contra el sarampión, volumen que permite sostener la protección de la población en el corto y mediano plazo. Para 2026, el Gobierno de México adquirió 27.3 millones de vacunas, de las cuales 3 millones 836 mil dosis ya se entregaron en lo que va del año.
Las cifras, explicó el funcionario, garantizan el abasto necesario para los próximos dos años y permiten avanzar en la cobertura de vacunación a nivel nacional.
Tres momentos clave en la estrategia nacional
La política de vacunación del gobierno federal se organiza en tres momentos definidos. El primero corresponde a la vacunación en la primera infancia. El segundo considera la aplicación de la dosis de refuerzo. El tercero incorpora esquemas de recuperación para personas que no recibieron la vacuna en tiempo y forma.
Esta estrategia busca cerrar brechas acumuladas y evitar la circulación sostenida del virus en comunidades con menor cobertura.
Grupos prioritarios y dosis anticipada
Las autoridades de salud establecieron como grupos prioritarios a niñas y niños de 12 y 18 meses, así como a la población rezagada de entre 2 y 9 años. También se incluye al personal de salud, al personal educativo y a jornaleros agrícolas, debido a su movilidad y exposición.
Como medida extraordinaria, se adelantó la aplicación de una dosis cero a niñas y niños de 6 a 11 meses de edad, con el objetivo de ofrecer protección temprana durante el brote en curso.
Avance nacional en la aplicación de vacunas
Hasta el momento, en el país se aplicaron 11 millones 853 mil 684 dosis. Las autoridades sanitarias vinculan el brote actual con los rezagos en vacunación generados durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que millones de niñas y niños no completaron sus esquemas en México y en otras regiones de América y Europa.
Riesgo de contagio y respuesta inmediata
El secretario de Salud advirtió que el sarampión figura entre los virus con mayor capacidad de transmisión. Mientras una persona con COVID-19 podía contagiar a cuatro, un solo caso de sarampión puede generar entre 15 y 16 contagios. El virus, además, permanece en el ambiente hasta por dos horas.
Ante cada caso confirmado se activa un cerco sanitario inmediato, que incluye un barrido de vacunación en al menos 25 manzanas alrededor del punto de detección, junto con acciones intensivas en zonas urbanas y rurales.
Vacunación gratuita y puntos de atención
Las vacunas contra el sarampión se encuentran disponibles de manera gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE y otras instituciones públicas de salud, sin importar la derechohabiencia. Para conocer los puntos de vacunación, la población puede comunicarse al 079.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
México implementa credencial universal con expediente médico digital
Ciudad de México.— A partir del 2 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2026 se desarrollará en México el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, un mecanismo de identificación que permitirá a la población ejercer su derecho a la atención médica en las instituciones públicas federales y estatales del país.
Alcance del Servicio Universal de Salud
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la credencial del Servicio Universal de Salud será válida en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS Bienestar, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.
En las entidades que no se han incorporado al IMSS Bienestar, la atención se brindará a través de los servicios estatales de salud, de acuerdo con la determinación de cada gobierno local.
El objetivo del proceso es que todas las personas residentes en el país cuenten con una credencial que identifique su derechohabiencia y les permita acceder a los servicios de salud pública que les correspondan.
Función de la credencial en la atención médica
La credencial del Servicio Universal de Salud permitirá identificar la institución de derechohabiencia y la unidad médica asignada. A través de un código QR, las personas podrán consultar su expediente médico electrónico, el cual concentrará información clínica y administrativa en una base de datos protegida.
Este expediente incluirá historial médico, estudios realizados, citas, recetas y registros de cambios de domicilio o de derechohabiencia. La finalidad es facilitar la atención en las unidades de salud y permitir el intercambio de información entre instituciones públicas cuando se requiera.
Inversión y fortalecimiento institucional
El proceso de credencialización contará con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Los recursos se destinarán a la digitalización del sistema de salud y al fortalecimiento del IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE, como parte de una estrategia de consolidación del servicio público de salud en los próximos años.
Información incluida en la credencial
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la credencial en formato impreso contendrá nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y condición de donador de órganos, además de dos códigos QR con la información de derechohabiencia y la unidad médica más cercana.
La versión digital estará disponible en la aplicación App MX a partir de abril y mostrará la institución de adscripción, la clínica asignada y los mismos datos incluidos en la credencial física.
Registro nacional y requisitos
La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que el registro abarcará a la población de los 32 estados del país. El operativo iniciará en las entidades con servicios de salud federalizados y contará con la participación de 14 mil servidoras y servidores de la nación, distribuidos en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones de registro.
El trámite se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Para menores de edad se solicitará acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial con CURP del padre, madre o tutor. En el caso de personas adultas será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como comprobante de domicilio.
El registro se llevará a cabo conforme a un calendario establecido por la letra inicial del primer apellido. En el caso de niñas, niños y adolescentes, el trámite podrá realizarse el mismo día asignado a su tutor.
El procedimiento incluye revisión de documentos, consentimiento para el tratamiento de datos personales, toma de fotografía y huellas dactilares, así como el registro de un número de contacto. La entrega de la credencial impresa se realizará aproximadamente seis semanas después, tras una notificación vía SMS o llamada telefónica del 079.
Estados donde inicia el registro
El proceso comenzará el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
A partir del 23 de marzo se incorporarán Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
