Morena suspende derechos partidistas del diputado Huerta

Ciudad de México.- Por altas concentraciones de ozono en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó aplicar el plan de contingencia ambiental.

La comisión informó que a las 16:00 horas se registró un valor máximo de ozono de 159 ppb en la estación de monitoreo CCA-UNAM.

En consecuecia, la CAMe activó el doble Hoy No Circula y otras recomendaciones para disminuir la contaminación en las siguientes horas.

Conforme al plan de contingencias, aplican las siguientes medidas:

Mañana martes 27 de abril, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

a) Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

b)Losvehículos de uso particular con holograma de verificación tipo1 cuyo último dígito numérico sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

c) Los vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

d) Las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

e) Los vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

f) Los Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos

a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas