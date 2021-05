Muere otra persona por accidente en Línea 12; su hijo la despide con emotiva carta

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que otra persona perdió la vida tras el accidente en la Línea 12 del metro.

En su cuenta de twitter, la funcionaria lamentó el deceso de Araceli Linares Xiquez, una de las personas que estaba hospitalizada tras desplome del convoy.

“Lamentablemente falleció Araceli Linares quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tlahuac por el incidente de línea 12”.

“Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos”, posteó Sheinbuam.

Lamentablemente falleció Araceli Linares quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tlahuac por el incidente de línea 12. Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2021

Con dicho deceso, aumentó a 26 las víctimas mortales por la caída de una de las ballenas en la también conocida como Línea Dorada.

Linares Xiquez se encontraba hospitalizada en el hospital Tláhuac del ISSSTE. En su cuenta de Facebook, uno de sus hijos compartió un mensaje y se despidió de su madre.

Te puede interesar: Accidente en Línea 12 del Metro dominó la conversación en redes sociales

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos, así como veía por ti”, escribió el joven.

Un convoy de la Línea 12 del Metro que circulaba por la vía elevada desplomó al colapsar la ballena de carga del puente en Tláhuac el martes pasado.

Los hecho ocurrieron pasadas las 10 de la noche en Avenida Tláhuac y Privada Panal, colonia Las Arboledas en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro.

Síguenos en redes sociales