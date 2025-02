Muerte materna por dengue: un llamado urgente para embarazadas en Jalisco

Guadalajara.- En 2024, las muertes maternas en el Hospital Civil de Guadalajara Juan I. Menchaca se triplicaron. La causa principal: complicaciones del dengue en mujeres embarazadas. La mayoría de las víctimas llegaron tarde al hospital, lo que complicó su atención médica.

América Aimé Corona Gutiérrez, médica de la Unidad de Medicina Materno Fetal, comentó que en 2023 hubo solo tres muertes maternas por diversas causas, ninguna por dengue. Este año, la cifra ascendió a nueve, de las cuales tres fueron por dengue. En dos de estos casos, las madres y sus bebés no pudieron salvarse.

La doctora explicó que las mujeres embarazadas con dengue deben recibir atención médica más pronto que las personas no embarazadas debido a los riesgos para la salud de la madre y el bebé.

Lamentablemente, muchos pacientes llegaron demasiado tarde, cuando ya no había mucho que hacer.

Te puede interesar: Prima de maternidad busca apoyar economía familiar ante la llegada de un bebé

El dengue este año afectó en gran medida el hígado de las embarazadas. “Necesitamos que todas las embarazadas con dengue acudan a consulta rápidamente”, indicó. La fiebre persistente, que no cede con paracetamol, es un signo de alerta.

Además, la experta advirtió que este año habrá más casos de dengue por los serotipos 3 y 4. Por eso, es crucial que todos colaboren para prevenir la propagación del mosquito transmisor. El uso de repelente, se ha recomendado para evitar el contagio.

Los síntomas más comunes de dengue en las embarazadas son fiebre, dolor de cabeza y dolor en el cuerpo. También puede haber erupciones o irritaciones en la piel.

La doctora recordó que estos síntomas no deben ser minimizados, ya que el dengue pone en riesgo tanto a la madre como al bebé.

Finalmente, hizo un llamado a las embarazadas para que no subestimen los síntomas y exijan atención especializada. Si sus médicos no las envían al especialista o no encuentran consulta, deben acudir a urgencias inmediatamente.

ARH