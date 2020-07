Muestra el “Mencho” su fuerza militar; Gobierno dice que es “montaje”

Ciudad de México.- Una persona fue operada de la matriz, regresó a su casa, se sintió mal, sus familiares pidieron una ambulancia y nunca llegó. A las pocas horas perdió la vida.

Fausta Ramírez Torres, de 73 años de edad, fue dada de alta después de ser intervenida quirurgicamente.

“Desde antes de que yo saliera la primera vez a ver la ambulancia, tenía frío, no podía respirar”, aseguró Fernando, el esposo de Fausta, en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Fue entonces cuando los familiares se comunicaron al 911 en varias ocasiones, y aunque les informaron que la ambulancía ya iba en camino, nunca llegó.

“Salí a buscar taxis, no había taxis, mototaxis tampoco hubo. Marque al 911 y me dijeron que iban a mandar una ambulancia, pero me pidieron todos mis datos”.

Luego de una operación de matriz, la señora Fausta se puso mal en su casa. Su familia llamó al #911 para que les enviaran una ambulancia, esperaron por horas, pero nunca llegó. Fausta murió y se convirtió en una víctima colateral de la pandemia de #COVID19 pic.twitter.com/OTObgIiXXb — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) July 18, 2020

“Me dijeron que llegaba en unos momentos, en unos minutos, pero me tardé más de una hora y nunca llegó la ambulancia”.

“Volví a marcar pero igual me dijeron que ya iba la ambulancia para allá. Estuve esperando otro rato, como una media hora más o menos”.

“Ya hasta que volví a marcar, fue la tercera vez que volví a marcar y me dijeron que qué era lo que tenía mi esposa, les dije que se sentía mal, que no podía respirar, que qué era lo que podía hacer y ya me volvieron a repetir que la ambulancia ya iba para allá”.

“Pero que como era ahora sí, del estado, quizás se iba a tardar un poco más la ambulancia, pero nunca llegó”, agregó Fernando.

Su sobrina insistió al 911, pero todas las ambulancias estaban ocupadas, atendiendo enfermos de la pandemia de Covid-19.

“Me dijeron que les diera la dirección, que en el transcurso que yo estuviera hablando con ellos ya la ambulancia iba en camino, lo cual nunca llegó, volví a hablar, eran las 4:30 cuando yo volví a hablar, me dieron un número de reporte.

Después ya todo fue muy tarde, doña Fausta no pudo ser atendida y sin tener covid-19 se convirtió en una víctima colateral de la pandemia.

“Me hicieron videollamada, ya mi tía estaba en la cama y me dijeron que le tomara los signos vitales, se los tomé y ya mi tía ya estaba muerta, ya estaba fría”.

El cuerpo de doña Fausta fue enterrado en el nuevo panteón de Valle de Chalco improvisado desde mayo pasado debido a las 157 muertes que ha habido por Covid en el municipio.

“Para qué ponen en caso de alguna emergencia marca al 911, para qué uno va a hablar si nunca le dan a uno el apoyo, lo tienen a uno con mentiras”, señaló Mariana, sobrina de Fausta.