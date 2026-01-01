Nacen trillizos en Tamaulipas de forma natural

Guadalajara.— En el día del cierre de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 se presentó la Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia en Materias de Cultura, Educación y Deporte, un compendio que reúne seis décadas de textos emitidos por la Santa Sede, el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, así como las Conferencias Episcopales de España y México.

La Colección fue preparada durante cuatro años por la Dimensión para la Cultura y la Educación de la Conferencia del Episcopado Mexicano, con la colaboración del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede, del Celam y de las Fundaciones Incluyendo México y Pablo VI de Madrid.

El proyecto busca ordenar y poner al alcance del público una serie de documentos que permiten revisar el desarrollo de la reflexión eclesial en temas vinculados con la formación integral. La edición impresa reúne 305 documentos organizados en casi mil páginas. Incluye un Índice Temático con más de un millar de términos específicos que facilitan la consulta y permiten rastrear enfoques, orientaciones y criterios sobre cultura, educación y deporte.

Es un referente fundamental para comprender la riqueza, amplitud, actualidad y profundidad del Magisterio de la Iglesia en estas áreas.

En la presentación participaron el Pbro. Fabián Estrada Campos, Responsable de la Sección Diocesana para la Educación y la Cultura de la Arquidiócesis de Guadalajara; el Dr. Juan Carlos Silas Casillas, Investigador y Docente del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO; el Pbro. Maestro en Ciencias, Eduardo Corral Merino, Asesor y Responsable de Proyectos Especiales de la Dimensión para la Cultura y la Educación de la CEM; el Maestro Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación de Jalisco y el Académico de la Universidad Panamericana, Rafael Piña Valdez, quien fungió como moderador y condujo un diálogo que permitió abordar la utilidad académica de la colección.

También se hizo llegar un saludo al Arzobispo Emérito de León y Responsable de la citada Dimensión, Mons. Alfonso Cortés.

Tiempo de corresponsabilidad en la educación

Durante su presentación, el Pbro. Eduardo Corral, explicó que el proyecto surgió de un proceso de largo aliento. “Después de 4 años de trabajo paciente, constante y generoso, presentamos esta Colección”.

También subrayó el marco histórico del que parte la obra y plantea que la labor educativa tiene fundamento en la centralidad de la persona y en la dignidad humana.

Indicó que “la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II, ha madurado una visión integral y trascendente sobre la cultura, la educación y el deporte, generando una enorme riqueza de mensajes y documentos, que es necesario reunir y ofrecer de la mejor manera”.

“Al elaborar esta obra, hemos querido sistematizar y ordenar estos aportes, con el objetivo de ofrecer una visión articulada de dichas materias, a los distintos agentes de educación y cultura”, afirmó.

Mencionó que esta obra pretende facilitar procesos de estudio y referencia “este instrumento de consulta es una obra única y novedosa. Pretende ser un apoyo constante para ustedes. A mi parecer, debe ser un libro de cabecera. Es, sin duda, una brújula, un mapa que traza rutas y coordenadas para que se pueda comprender de manera más situada esta visión de la Iglesia sobre la cultura, la educación y el deporte, en su evolución histórica, complejidad y riqueza de trasfondos”, explicó a los asistentes.

Asimismo recordó que la base conceptual de estos documentos se forma en diálogo con las realidades sociales de cada época.

Corral Merino comentó que el Papa León XIV, en una Carta Apostólica reciente, llamada Diseñar nuevos mapas de esperanza, hizo suyo el Pacto Educativo Global de su antecesor e incorporó tres compromisos en el fortalecimiento de esta iniciativa: “…ayudar a los jóvenes ejercitarse en el silencio, el discernimiento y el diálogo con la conciencia, humanizar el uso de las tecnologías y la Inteligencia Artificial, educar para una paz desarmada y desarmante”.

Durante la presentación, también afirmó que el proyecto busca acompañar a quienes requieren un marco de referencia sólido en las tareas formativas.

Asimismo, anunció que en 2026 la obra será presentada en Roma, España, Colombia y en nuestro país.

Señaló que la Dimensión, auspiciada por la Santa Sede, tiene el claro propósito de continuar y ampliar este proyecto, trabajando algunas plataformas e incorporándolo a la Inteligencia Artificial.

“Es tiempo de corresponsabilidad en la educación, de seguir trazando nuevos horizontes de humanización y sentido”, concluyó.

Documento que informa, pero al mismo tiempo forma

El Dr. Juan Carlos Silas Casillas, abrió su intervención con una referencia directa: “El volumen intimida (positivamente)”. Definió la naturaleza de la compilación como “un documento que informa, pero al mismo tiempo forma”.

Consideró que la organización por fechas permite seguir la evolución de los temas y afirmó que el lector “se compenetra con lo que está sucediendo” al recorrer cada texto.

Señaló la exigencia que plantean la obra. “Es un documento que compromete. El entorno que estamos viviendo es complejo en lo demográfico, en lo económico, en lo sociológico, en términos de fe”.

Expresó que el Pacto Educativo Global pone a la persona al centro, por lo que resaltó la importancia de escuchar a los estudiantes, ordenar la gestión educativa hacia lo esencial, considerar la aportación femenina, fortalecer a la familia y atender a sectores vulnerables. Añadió la necesidad de abrir espacios para “nuevas formas de relación”.

El Dr. Silas resaltó la necesidad de fortalecer los espacios universitarios y planteó una pregunta que resumió su posición: “¿Cómo se atienden ese tipo de cosas desde mi trinchera, que es la trinchera universitaria? con una palabra: “Dialogándolo”, respondió.



Humanidad vive un cambio de época

Por su parte, el Presbítero Fabián Estrada Campos, explicó que la construcción de esta colección requirió un proceso amplio y añadió: “Ahora, comprendo y justifico por qué tardó tanto tiempo. Sin duda, todo lo que vale la pena, cuesta, implica la habilidad de armonizar múltiples factores, circunstancias, fines y medios”.

En su intervención señaló que: “la educación implica mirar, pensar, imaginar la cultura que queremos construir. Y toda cultura es resultado de un camino, de un andamiaje educativo”.

Recordó que el Papa Francisco creó en 2022 el nuevo Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo centro es la persona en su contexto. Agregó que los desafíos actuales se relacionan con la comprensión de quién es el ser humano, cómo se forma y cuál es su fin dentro de un momento histórico determinado.

También retomó el numeral 77 de la Encíclica Fratelli tutti: “Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos”.

Finalmente, invitó a que el material se aproveche y se difunda dentro de espacios educativos, académicos y pastorales.

Tejer relaciones educativas para servir a nuevas generaciones

Para cerrar la presentación, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, resaltó que se trata de una obra novedosa, original y única. También afirmó que la educación enfrenta retos que exigen revisar su finalidad.

“La educación, en este cambio de época, necesita oxígeno, es decir, ideas claras y amplias en el marco de la finalidad y sentido de la educación, no solamente de la infraestructura, gestión, presupuesto e incluso métodos y pedagogías”, indicó.

Además, agregó que las preguntas sobre: ¿qué es educar?, ¿a quién se educa?, ¿para qué se educa y cómo se educa?, siguen vigentes en una etapa de transformaciones profundas.

Flores Miramontes indicó que el contexto contemporáneo obliga a replantear instituciones y marcos educativos. “Estamos en un cambio de época que nos obliga a repensar todo lo humano así como sus instituciones, en virtud de nuevas circunstancias y realidades que amplían nuestra experiencia de nosotros mismos, del mundo de la escuela, de la tecnología, del trabajo, de la vida democrática, de los organismos intermedios”.

El funcionario se refirió al Pacto Educativo Global presentado por el Papa Francisco el 15 de octubre de 2020. Declaró que esta iniciativa propone tejer nuevamente las relaciones educativas para poder servir audazmente a las nuevas generaciones de hoy. Así mismo, compartió que durante los últimos años en el Estado de Jalisco se ha estado tratando de estructurar estos lazos con distintas iniciativas.

Recordó que el Episcopado Mexicano ya había planteado una sinergia educativa en el documento Educar para una nueva sociedad.

Explicó que el colección llama a asumir responsabilidades compartidas “Es urgente que todos asumamos nuestra corresponsabilidad educativa, principalmente las familias, primeras responsables de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, por supuesto las escuelas públicas y privadas, las universidades, pero también la sociedad civil, los empresarios, la sociedad política, los centros culturales, los medios de comunicación”.

Urge restaurar el tejido de relaciones educativas

Por su parte, el Mtro. Rafael Piña Valdez, Académico de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, dijo que sin duda esta Obra es una riqueza de la Iglesia para el mundo de hoy que vive un complejo Cambio de Época.

El académico refirió que esta colección ayuda a entender la profunda relación entre la educación, el camino que humaniza a la persona, y la cultura, que es fruto de ese proceso.

Finalmente, agradeció a nombre de la Universidad Panamericana la oportunidad para presentar esta obra.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv