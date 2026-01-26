¿Nacer a fin de año puede volver más fuertes a los niños? Lo que descubrió Harvard

Ciudad de México.- Algunos niños llegan al salón de clases siendo los más pequeños. Su estatura es menor, su voz más suave y, muchas veces, su cumpleaños apenas pasó.

Durante años se pensó que eso podía ser una desventaja. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Harvard sugiere que, en muchos casos, ese inicio retador podría convertirse en una fortaleza.

La pregunta que se hicieron los investigadores fue sencilla, pero profunda: ¿el mes de nacimiento influye en la inteligencia y el desarrollo de los niños? Para responderla, analizaron durante años el desempeño escolar y cognitivo de menores nacidos en distintos momentos del año.

¿Por qué los nacidos entre octubre y diciembre destacan?

El estudio encontró que los niños nacidos entre octubre y diciembre mostraron, en promedio, mejores resultados en pruebas de razonamiento, comprensión y resolución de problemas.

También tendieron a destacar académicamente conforme avanzaron en la escuela.

Pero la explicación no tiene que ver con talento innato ni con genética. Según los especialistas, la clave está en la experiencia cotidiana dentro del aula.

Ser el más pequeño: un reto que enseña a perseverar

En la mayoría de los sistemas educativos, los niños que nacen al final del año son los más jóvenes del grupo.

Desde el primer día deben adaptarse, observar, aprender más rápido y esforzarse para no quedarse atrás frente a compañeros que pueden ser casi un año mayores.

Ese desafío temprano, lejos de debilitarlos, suele impulsar el desarrollo de habilidades valiosas: paciencia, constancia, creatividad y resiliencia. Con el tiempo, muchos aprenden que equivocarse no es fallar, sino parte del camino para mejorar.

Más allá de las calificaciones: empatía y habilidades sociales

Los investigadores también observaron que estos niños tienden a desarrollar con mayor facilidad habilidades sociales como la empatía, la comunicación y el trabajo en equipo. Al convivir con compañeros más grandes, aprenden a escuchar, a negociar y a expresarse mejor.

Estas capacidades, subrayan los expertos, son tan importantes como el rendimiento académico, especialmente en una sociedad que demanda personas capaces de comprender y colaborar con otros.

Ningún mes define el destino de un niño

Harvard fue claro en una advertencia esencial: ningún mes de nacimiento determina el futuro.

El amor en casa, el acompañamiento de madres y padres, docentes atentos y un entorno que motive la curiosidad siguen siendo los factores más determinantes para el desarrollo infantil.

El estudio deja una enseñanza: a veces, comenzar el camino con un poco más de dificultad no es una carga, sino una oportunidad para crecer con mayor fortaleza.

