¿A dónde van tus impuestos? Revelan “exorbitante” inversión en pastillas abortivas en México

Ciudad de México.— El vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, lanzó advertencia ante la posibilidad de que se aprueben de manera acelerada las reformas del Plan C impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video difundido en redes sociales, Acosta Naranjo amenazó con tomar los edificios del Poder Legislativo para impedir la instalación de la LXVI Legislatura y la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Acosta Naranjo, exdiputado del PRD, hizo un llamado directo a Morena, instando al partido a respetar el proceso parlamentario tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados.

“De no hacerlo así, de hacer una serie de aprobaciones fast-track, violando todo el proceso parlamentario, entonces llamaremos a adelantar la movilización del 8 de septiembre”, advirtió.

LEE División de poderes, indispensable para la justicia en México: Dr. César Ruiz

El Frente Cívico Nacional, junto con las organizaciones Unid@s y Marea Rosa, ha convocado a una marcha el próximo 8 de septiembre desde el Ángel de la Independencia al Senado.

Frente Cívico llama a tomar el Congreso y evitar la toma de posesión de Sheinbaum si se aprueban reformas sin el debido proceso | LatinUS https://t.co/7CL7Nl6Rgo — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) August 29, 2024

Acosta Naranjo advirtió que si se acelera el proceso legislativo para aprobar estas iniciativas, el Frente Cívico Nacional tomará medidas más drásticas.

“En Morena están intentando acelerar el proceso, pues en una semana quieren aprobar todo. Hacemos un llamado a que respeten el proceso parlamentario, ya que de no hacerlo, adelantamos la movilización y tomaremos el Senado de la República para que no se aprueben las reformas. De una vez lo decimos, si no se hacen, vamos a convocar en San Lázaro para evitar que tome protesta Claudia Sheinbaum”, subrayó.

Finalmente, el vocero del Frente Cívico Nacional también lanzó una crítica mordaz hacia el presidente López Obrador, asegurando que será recordado como “el presidente más nefasto de la historia” y que, junto con sus cómplices, quedará en “el basurero de la historia”.

Siete24 en redes sociales

ebv