A finales de mes, estarán listas tres millones de vacunas de CansinoBio en México

Por: V.A.S.

La violencia en la familia es uno de los asuntos que más nos compete y nos preocupa. Existe en todo el mundo, pero hablando específicamente de México, ha aumentado exponencialmente, una de cada 7 mujeres es violentada dentro de su hogar, esto puede ser de manera física, emocional, sexual o psicológica.

A raíz de la pandemia esto se ha exacerbado, ya que la mujer ahora juega un rol mucho más retador en la casa: tiene que estar fuerte, de buenas, sonriente, tiene que ser educadora para los hijos, ama de casa, sustento de familia, llegar puntual a sus citas… y esto, en muchas ocasiones ha llevado a que el hombre, la familia, la sociedad (y, muchas veces nosotras mismas), exijan más y más hasta el punto de quiebre.

La pandemia nos ha hecho a algunas mujeres estar forzosamente conviviendo con el abusador dentro de casa, convirtiéndola en un espacio donde no te sientes segura pero aún así, intentas dar lo mejor de ti, te esfuerzas y día a día intentas ser la mejor versión de ti misma para ver si así, y solo así, el abusador no te daña.

El daño no es solo físico, el abuso psicológico es el más fuerte, es el de la palabra y de actitudes hirientes. Alguien que no haya tenido la terrible experiencia de vivir bajo esta situación creería que es fácil “no hacer caso”, pero estas personas opresoras tienen un enorme poder sobre una mujer para que con dos palabras que salen de su boca, logra hacerla sentir como si no tuviera vida, como si fuera lo más insignificante, provocando en ella ganas de no vivir más.

Yo, como seguramente algunas de ustedes que están leyendo, me he sentido así y quiero decirte que NO todo está perdido. Si te sientes identificada con lo anterior, acude a nosotras o a cualquier persona a quien le tengas confianza porque la familia representar para ti un lugar en donde se resurge y el lugar más seguro donde se curan las heridas, pero, tristemente no siempre es así.

Quisiera darte algunas herramientas que puedas usar para vivir plena y para que te sientas segura:

No tenemos que ser perfectas, queremos que seas plena, imperfecta pero siempre tú.

No te juzgues, no juzgues.

Busca sentirte amada, querida, segura y plena.

No te calles, denuncia.

La paz la podemos encontrar trabajando juntas y en equipo con los hombres.

Nosotras, en Unión Mujer eso queremos lograr, que te sientas plena y para eso hay que estar unidas, estar la una para la otra y esto solo lo lograremos dejando de lado las ideologías, los pañuelos y las diferencias.

