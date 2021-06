Aceleran vacunación a personas de 30 a 39 años en destinos turísticos

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— En base a resultados del PREP con 99% de actas, Morena ganó 11 de 15 gubernaturas, dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y reconoció que para lograr la mayoría calificada en San Lázaro podrían aliarse con legisladores del PRI o de otro partido.

Advirtió que daría la información con los datos oficiales del Instituto Nacional Electoral porque desconfía de la objetividad de la mayoría de los medios convencionales y afirmó que de acuerdo a estos datos sus adversarios no tuvieron éxito pese a la guerra sucia.

En respuesta a la consigna de sus opositores de que si no le arrancaban la Cámara de Diputados López Obrador les quitaría al país, punto principal de la campaña contra su movimiento, dijo: “Hay país para todos y de manera preferente para los pobres, para quienes siguen los programas de bienestar”.

Se proyectó una gráfica en la pantalla del salón Tesorería de Palacio Nacional en la que dijo que el 6 de junio Morena y sus aliados ganaron 11 de 15 gubernaturas, por lo que serán 17 estados los que estarán gobernados por morenistas.

“De acuerdo a datos oficiales del PREP, que cerró anoche con el 99%, lo que obtuvo Morena y la coalición ‘Juntos haremos Historia’ de los 15 estados, 11 ganó esta coalición: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas”.

Informó el titular del Ejecutivo Federal que el Partido Verde (PVEM) que fue en alianza con el PT, ganaron San Luis Potosí y la coalición Va por México ganó Chihuahua y Querétaro, en tanto que Movimiento Ciudadano ganó Nuevo León.

Morena y sus aliados gobernarán 17 estados; el PAN y “Va Por México” 8 estados; el PRI, 4 estados; PVEM y PT un estado; y Movimiento Ciudadano dos estados. Después, el titular del Ejecutivo Federal explicó cómo quedó conformada la Cámara de Diputados.

Admitió que Morena y los partidos aliados sólo obtuvieron la mayoría simple por lo que para obtener la mayoría calificada requieren negociaciones con algunos legisladores del PRI o de otro partido. “Pero no se necesitan muchos”, aseguró

De los 300 distritos del país, Morena gana 121, el PT, que está en alianza con Morena, 32 y el Partido Verde que está en alianza con Morena, 31, que suman 184,

“De 300 de mayoría ¿Qué significa? Que con Morena, el PT una parte del Verde, no toda, tiene mayoría, 50 más uno, yo le digo ‘mayoría simple’, porque no me gusta ‘la mayoría absoluta”’, expresó.

Luego manifestó que si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional.

El primer mandatario recalcó que para la aprobación del presupuesto se requiere mayoría simple, la mitad de los votos en la San Lázaro más uno. Finalmente agradeció la participación de la ciudadanía, independientemente del partido que favorecieron con su voto.

ebv