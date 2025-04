Adopción en México: el derecho de los niños a tener Familia

Ciudad de México.- La familia, una de las instituciones más importantes en la vida de cualquier ser humano, está atravesando una transformación profunda. En 2023, un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences reveló una tendencia que ha generado preocupación entre sociólogos y expertos en demografía: los niños de hoy están creciendo con menos primos que las generaciones anteriores.

Esta situación responde, en parte, a la caída global en las tasas de natalidad, pero también a un cambio cultural protagonizado por millennials y centennials, quienes han redefinido el concepto de familia.

El auge de la “familia elegida” —grupos formados por amigos cercanos que asumen roles afectivos similares a los de los familiares— refleja cómo los jóvenes buscan nuevas formas de apoyo y conexión ante la fragmentación de las redes familiares tradicionales.

De acuerdo con el estudio, entre 2000 y 2025, una mujer de 65 años en Latinoamérica tenía en promedio más de 60 parientes vivos.

Para 2050, esa cifra bajará a menos de 40. En América del Norte y Europa, la proyección es aún más drástica: menos de 20. Esta reducción afecta especialmente las relaciones entre primos, quienes en generaciones anteriores eran como hermanos adicionales y pilares fundamentales de la vida familiar.

En México, país donde la familia extendida históricamente ha sido una fuente clave de apoyo emocional, económico y social, el cambio es significativo.

Las mudanzas por motivos laborales, la vida urbana acelerada y la baja natalidad han debilitado los vínculos familiares.

Muchos niños ya no tienen primos cercanos con quienes convivir, lo que rompe tradiciones, diluye valores compartidos y puede generar una sensación de aislamiento.

No todas las familias son perfectas, pero contar con parientes con los que se comparten historias, valores y raíces puede marcar la diferencia en el desarrollo emocional y psicológico de una persona.

Las llamadas “familias elegidas” surgen como respuesta a estas nuevas realidades. Pero incluso en este contexto, el desafío es claro: revalorizar la cercanía con los seres queridos, fomentar la convivencia intergeneracional y reconstruir lazos que permitan a las nuevas generaciones crecer acompañadas.

Entender cómo se transforman los modelos familiares nos invita a reflexionar sobre el valor del afecto, la pertenencia y el acompañamiento.

Ya sea a través de lazos de sangre o por elección, lo que permanece constante es la necesidad humana de conexión. Y ahí, la familia sigue siendo esencial.

