Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir
De no poder caminar a volver a la libertad
Ciudad de México.— “Pensé que me moría”, dijo Adrián Flavio Robledo al recordar el momento en que su cuerpo dejó de responderle.
El diagnóstico llegó acompañado de miedo, incertidumbre y una pérdida acelerada de movilidad que transformó por completo su vida cotidiana.
Adrián enfrentó una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que daña los nervios periféricos y afecta fuerza, sensibilidad y coordinación.
De acuerdo con MedlinePlus, este padecimiento provoca debilidad progresiva y dolor neuropático persistente, con impacto directo en la autonomía del paciente.
Cuando ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Adrián presentaba una afectación motriz moderada a severa en extremidades superiores e inferiores.
No podía caminar, mantenerse de pie ni realizar actividades básicas como vestirse o bañarse sin ayuda constante.
El dolor neuropático intenso limitaba cualquier intento de movimiento y agravaba el desgaste emocional del proceso.
Su rutina diaria quedó reducida a la espera de alivio y a la adaptación forzada a una nueva realidad física.
La atención especializada comenzó en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS.
Ahí, el objetivo principal consistió en recuperar funcionalidad, controlar el dolor y devolverle independencia progresiva.
Aunque la enfermedad no tiene cura definitiva, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que la rehabilitación mejora la calidad de vida.
Ese enfoque marcó el inicio de un tratamiento centrado en la persona y no solo en el diagnóstico.
Rehabilitación integral y acompañamiento humano
El tratamiento de Adrián incluyó manejo farmacológico, electroestimulación y ejercicios diseñados para fortalecer músculos y recuperar coordinación.
Cada intervención respondió a su evolución clínica y a los límites físicos que la enfermedad imponía.
Las terapias ocupacionales se enfocaron en actividades esenciales como alimentarse, vestirse y realizar transferencias con seguridad.
Estos avances pequeños devolvieron confianza y redujeron la dependencia cotidiana.
El acompañamiento psicológico permitió a Adrián enfrentar el duelo por la pérdida de su movilidad.
Ese espacio emocional lo ayudó a reencontrarse con el deseo de vivir y a sostener la disciplina del tratamiento.
Durante casi cuatro años, Adrián tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias.
La constancia y el seguimiento continuo fortalecieron su equilibrio, fuerza muscular y resistencia física.
El trabajo coordinado entre terapia física, ocupacional, enfermería y especialidades clínicas sostuvo cada avance funcional.
El IMSS informó que esta unidad cuenta con el único servicio nacional de hospitalización especializada en rehabilitación.
Esta modalidad permite atender pacientes neurológicos en fases subagudas y crónicas con supervisión permanente.
La hospitalización facilitó ajustes terapéuticos oportunos y atención integral.
Con el tiempo, Adrián volvió a caminar y retomó actividades laborales.
Actualmente mantiene citas externas y continúa trabajando, lo que representa un paso importante hacia su estabilidad personal.
El apoyo familiar acompañó cada etapa del proceso.
Sus hijos, su madre y sus amigos sostuvieron emocionalmente los momentos más complejos del camino.
La ciencia que ocurre en casa: curiosidad, juego y aprendizaje fuera de clases
Ciudad de México.- La ciencia no siempre sucede en laboratorios lejanos. Muchas veces ocurre mientras cocinamos, jugamos o compartimos tiempo en familia, sin darnos cuenta.
Esa idea atraviesa La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos haciendo otras cosas, libro del doctor en Ciencias Biológicas y neurodivulgador Diego Golombek, publicado por Siglo XXI.
Golombek ha insistido en el valor de la curiosidad infantil como motor del aprendizaje y del pensamiento crítico.
Durante el receso escolar, un laboratorio en casa puede convertirse en un espacio lúdico, seguro y profundamente humano. Con pocos materiales, surgen preguntas que conectan a niñas y niños con el mundo que habitan.
A continuación, compartimos cinco experimentos simples para jugar en familia, siempre con supervisión adulta y cuidados acordes a cada edad.
Un huevo que flota o se hunde.
Con dos vasos de agua, sal y dos huevos crudos, se puede explorar el concepto de densidad.
En agua de la canilla, el huevo se hunde. En agua saturada con sal, el huevo flota.
Este contraste permite entender que objetos iguales se comportan distinto según el medio. También abre conversaciones sobre el mar, las piscinas y el arte de aprender a flotar.
El experimento invita a probar con otros líquidos, como aceite, jarabe o alcohol, y a formular nuevas preguntas desde casa.
Es la hora de la física y la química
Una lámpara de lava casera
Con una botella transparente, agua, aceite vegetal, colorante alimentario y tabletas efervescentes, aparece un efecto hipnótico.
El aceite y el agua no se mezclan por sus densidades y polaridades. La tableta libera gas y arrastra gotas de agua hacia la superficie.
Niñas, niños y adultos observan inmiscibilidad, densidad relativa y reacciones químicas en un solo experimento.
Un arcoíris en un vaso
Un vaso con agua, un espejo pequeño, una linterna y una pared blanca bastan para crear un arcoíris.
La luz se refracta al atravesar el agua y se descompone en colores visibles. Así se introduce la refracción y la naturaleza de la luz.
El experimento conecta ciencia, sol, lluvia y longitudes de onda con experiencias cotidianas.
Un globo que no explota
Con globos, agua y una vela, siempre con supervisión adulta, se observa un fenómeno sorprendente.
Un globo con aire explota al acercarse a la llama. Un globo con agua resiste el calor.
El agua absorbe el calor y protege el látex mediante conducción térmica.
a su vez, la experiencia permite hablar del cuerpo humano, la sudoración y la regulación de la temperatura.
El volcán que asombra
Bicarbonato de sodio y vinagre generan una reacción efervescente que libera dióxido de carbono.
Además, las burbujas fascinan y despiertan hipótesis. ¿Qué pasa si cambio las proporciones? ¿Por qué aparecen las burbujas?
Asimismo, el juego introduce reacciones químicas y pensamiento experimental, siempre con medidas de seguridad.
Aprender juntos, preguntar siempre.
Estos cinco experimentos colocan a niñas y niños como protagonistas del aprendizaje. La observación, el error y la pregunta construyen conocimiento compartido.
Además, en tiempos acelerados, la ciencia ofrece una pausa para mirar, tocar y pensar el mundo desde casa.
Invierno y salud: el gasto que crece en los hogares hasta un 35 por ciento
Ciudad de México.- El invierno no solo trae frío. También eleva el gasto en salud de los hogares mexicanos, que enfrentan un aumento notable en la compra de medicamentos y consultas médicas como consecuencia de las enfermedades respiratorias.
Entre el 21 de diciembre y el 20 de marzo, el presupuesto familiar puede verse afectado. Porque las festividades ceden espacio a una presión silenciosa: atender enfermedades respiratorias que se multiplican en esta temporada.
Durante diciembre pasado, y este mes de enero, la demanda de medicamentos antigripales, antivirales y artículos de prevención aumentó 35 por ciento.
Así lo informó Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM).
Este incremento reflejó un fenómeno recurrente del invierno. Las bajas temperaturas y la convivencia en espacios cerrados facilitaron los contagios.
¿Qué sucedió en las farmacias durante el invierno?
Las farmacias del país registran mayor afluencia desde inicios de diciembre. La población busca aliviar síntomas y prevenir contagios respiratorios.
Juvenal Becerra explicó que las enfermedades más comunes incluyeron gripes, infecciones de garganta, influenza, COVID-19 y bronquitis. Estos padecimientos activaron un consumo constante de medicamentos.
“Tenemos un repunte de un 35 por ciento más de demanda en antigripales, antivirales, analgésicos y vacunas contra influenza”, señaló el dirigente de UNEFARM.
El aumento no se limitó a los medicamentos. Los productos de prevención, como cubrebocas y gel antibacterial, también ganaron relevancia en el gasto cotidiano.
Este comportamiento se reflejó en la operación diaria de las farmacias. La atención al público se intensificó, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.
Más consultas médicas y familias completas enfermas.
El impacto del invierno también se observó en los consultorios anexos a farmacias. UNEFARM reportó un aumento del 20 por ciento en citas médicas durante diciembre.
La organización agrupa más de 300 consultorios en todo el país. En ellos, médicos atienden cuadros respiratorios leves y moderados.
Becerra explicó que el contagio intrafamiliar implica parte del aumento. Cuando un integrante se enferma, el resto suele seguir el mismo camino.
“El gran tema de las enfermedades respiratorias es que si se enferma el papá, después va la mamá y toda la familia completa”, afirmó.
La transmisión aérea facilita el contagio por boca y nariz. Este factor convierte al hogar en un espacio vulnerable durante la temporada invernal.
Abasto estable y una presión constante al gasto familiar.
Pese al incremento en la demanda, el sector privado no reporta desabasto de vacunas contra influenza y COVID-19. Así lo aseguró el presidente de UNEFARM.
La disponibilidad permitió atender a una población que busca prevención y atención oportuna. Sin embargo, el flujo de pacientes se mantiene intenso.
Para muchas familias, el gasto en salud se volvió prioritario frente a otros consumos. El invierno obligó a ajustar decisiones cotidianas.
Familias mexicanas gastan más para adquirir medicamentos
El gasto de los hogares mexicanos en necesidades médicas se incrementó de manera significativa en los últimos seis años, al registrar un aumento de 41.1 por ciento entre 2018 y 2024, de acuerdo con un estudio de la organización México Evalúa.
El análisis revela que, mientras al inicio de ese periodo el desembolso trimestral promedio en medicamentos era de 222 pesos, para 2024 la cifra se elevó hasta 480 pesos, lo que representa una presión cada vez mayor para la economía familiar.
Este crecimiento en el gasto privado está directamente relacionado con las deficiencias del sistema público de salud. Según México Evalúa, los cambios en el modelo de suministro implementados desde 2018 provocaron problemas de desabasto en hospitales y clínicas oficiales, obligando a las familias a cubrir por su cuenta la compra de medicamentos que antes recibían de manera gratuita.
La organización advierte que esta situación afecta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos, que deben destinar una mayor proporción de su presupuesto a la atención médica, lo que incrementa el riesgo de gastos catastróficos en salud y profundiza las desigualdades en el acceso a tratamientos oportunos.
Prevención que cuida: el retiro de fórmulas infantiles que activó alertas sanitarias globales
Ciudad de México.- En los primeros días de este enero de 2026, Nestlé anunció un retiro preventivo de fórmulas infantiles en más de 25 países, tras confirmar un posible riesgo sanitario en algunos lotes.
La medida respondió a la detección potencial de Bacillus cereus, una bacteria capaz de producir cereulida, una toxina asociada a malestares gastrointestinales, especialmente delicados en bebés.
La información activó protocolos sanitarios, revisiones domésticas y una conversación global sobre la seguridad alimentaria infantil, un tema sensible para millones de familias.
¿Qué sucedió y qué productos fueron retirados?
Nestlé informó que retiró de forma voluntaria y preventiva decenas de lotes de leches en polvo y fórmulas infantiles distribuidas en distintos mercados.
La empresa explicó que la decisión buscó evitar cualquier riesgo potencial para la salud de lactantes y niños pequeños, aun sin reportes masivos de daños.
Entre los productos retirados se encontraron varias presentaciones de las líneas NAN Total Confort 1 y 2, NAN Optipro 1, Alfamino, Alfamino Junior y Nidina 1.
También se incluyeron fórmulas destinadas a necesidades médicas específicas y algunas variantes digestivas, según comunicados oficiales de la empresa.
Los retiros abarcaron países de Europa, América Latina, Asia y México, donde las autoridades sanitarias activaron alertas informativas para la población.
¿sobre Bacillus cereus?
Bacillus cereus es una bacteria común en el ambiente y no siempre representa un riesgo para la salud humana.
Sin embargo, en ciertos alimentos puede producir cereulida, una toxina resistente al calor que provoca síntomas gastrointestinales.
Entre los efectos reportados se encuentran vómitos intensos, náuseas, diarrea, dolor abdominal y somnolencia.
En bebés, estos síntomas adquieren mayor relevancia debido a su sistema inmunológico en desarrollo y su dependencia de una nutrición segura.
Autoridades sanitarias recordaron que los productos no incluidos en los lotes señalados se consideraron seguros para su consumo.
La respuesta de COFEPRIS en México
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que fue notificada por Nestlé México sobre el retiro de productos importados.
COFEPRIS señaló específicamente los lotes de NAN® Alfamino® y Alfamino® en presentación de 400 gramos, procedentes de Europa.
La dependencia recomendó no adquirir ni consumir los productos con números de lote y fechas de caducidad previamente detallados en su aviso oficial.
También pidió suspender su uso, consultar a un profesional de la salud y notificar a la empresa mediante sus canales oficiales.
La autoridad sanitaria afirmó que mantuvo acciones de vigilancia y control para proteger la salud pública.
Una tendencia global de vigilancia alimentaria
Este retiro se sumó a otros episodios recientes de vigilancia sanitaria en alimentos infantiles registrados en distintos países durante 2025.
En Estados Unidos y Europa, autoridades emitieron alertas por contaminaciones bacterianas en fórmulas infantiles, asociadas a Cronobacter y Salmonella.
Cómo distinguir gripa, alergia, influenza y COVID-19 en otoño-invierno
Ciudad de México.- La llegada del otoño-invierno incrementa consultas médicas por síntomas respiratorios que generan ansiedad, dudas y decisiones urgentes en miles de familias cada día.
El aire frío y seco afecta las mucosas respiratorias y reduce su capacidad de defensa, explican especialistas en salud pública y universidades.
La menor exposición solar también influye en niveles bajos de vitamina D y debilita la respuesta inmunológica.
En este contexto, varios virus sobreviven mejor y circulan con mayor facilidad.
Durante la temporada invernal aumentan los casos de gripa, influenza y COVID-19, padecimientos con síntomas similares, pero con riesgos distintos.
Las autoridades sanitarias suelen reforzar campañas de vacunación para proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
El objetivo consiste en reducir hospitalizaciones y complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.
Daniel Pahua Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó que cada enfermedad tiene un origen específico.
El COVID-19 lo causa el virus SARS-CoV-2.
El resfriado común lo provocan principalmente rinovirus.
La influenza la genera el virus A(H1N1), con variaciones genéticas constantes, según los CDC de Estados Unidos.
Las alergias no tienen origen infeccioso.
Representan una reacción exagerada del sistema inmunológico ante agentes ambientales como polvo, polen o esporas.
¿Cómo se transmiten?
La gripa, la influenza y el COVID-19 se transmiten por contacto cercano y gotículas respiratorias, de acuerdo con los especialistas.
Además, estas partículas se liberan al toser, hablar, estornudar o respirar.
Una persona cercana puede inhalarlas fácilmente.
El COVID-19 también puede propagarse al tocar superficies contaminadas y luego tocarse la cara, aunque no es la vía principal.
Las alergias no se contagian y suelen intensificarse durante cambios estacionales.
Síntomas que marcan diferencias.
La gripa suele presentar congestión nasal, escurrimiento, tos, dolor muscular y cansancio general.
Además, el COVID-19 puede causar fiebre, dificultad respiratoria, fatiga intensa y pérdida del olfato o gusto.
La influenza provoca fiebre elevada, tos, dolor corporal, cefalea y fatiga marcada, indican los CDC.
Las alergias se concentran en la cavidad nasal.
Generan congestión, escurrimiento y alteraciones del olfato.
No producen fiebre ni compromiso pulmonar directo.
Los especialistas advierten que influenza y COVID-19 pueden comprometer la función pulmonar y poner en riesgo la vida.
Estos casos requieren atención médica inmediata.
Asimismo, distinguir estos padecimientos permite actuar con oportunidad y evitar complicaciones graves.
También reduce la automedicación y el contagio en espacios familiares, escolares y laborales.
La información clara fortalece decisiones responsables y solidarias.
Los tratamientos varían según el diagnóstico.
Las alergias se controlan con antihistamínicos, aerosoles nasales y evitando alérgenos.
La influenza y el COVID-19 requieren antivirales indicados por personal médico.
El resfriado suele resolverse en pocos días con cuidados básicos.
La prevención sigue siendo la herramienta más eficaz.
Además, la vacunación, el lavado de manos y la atención temprana salvan vidas cada invierno.
