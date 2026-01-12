Adrián: Del miedo a la inmovilidad al deseo de volver a vivir

Ciudad de México.— “Pensé que me moría”, dijo Adrián Flavio Robledo al recordar el momento en que su cuerpo dejó de responderle.

El diagnóstico llegó acompañado de miedo, incertidumbre y una pérdida acelerada de movilidad que transformó por completo su vida cotidiana.

Adrián enfrentó una polirradiculoneuropatía inflamatoria crónica, una enfermedad neurológica que daña los nervios periféricos y afecta fuerza, sensibilidad y coordinación.

De acuerdo con MedlinePlus, este padecimiento provoca debilidad progresiva y dolor neuropático persistente, con impacto directo en la autonomía del paciente.

Cuando ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, Adrián presentaba una afectación motriz moderada a severa en extremidades superiores e inferiores.

No podía caminar, mantenerse de pie ni realizar actividades básicas como vestirse o bañarse sin ayuda constante.

El dolor neuropático intenso limitaba cualquier intento de movimiento y agravaba el desgaste emocional del proceso.

Su rutina diaria quedó reducida a la espera de alivio y a la adaptación forzada a una nueva realidad física.

La atención especializada comenzó en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Región Centro del IMSS.

Ahí, el objetivo principal consistió en recuperar funcionalidad, controlar el dolor y devolverle independencia progresiva.

Aunque la enfermedad no tiene cura definitiva, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que la rehabilitación mejora la calidad de vida.

Ese enfoque marcó el inicio de un tratamiento centrado en la persona y no solo en el diagnóstico.

Rehabilitación integral y acompañamiento humano

El tratamiento de Adrián incluyó manejo farmacológico, electroestimulación y ejercicios diseñados para fortalecer músculos y recuperar coordinación.

Cada intervención respondió a su evolución clínica y a los límites físicos que la enfermedad imponía.

Las terapias ocupacionales se enfocaron en actividades esenciales como alimentarse, vestirse y realizar transferencias con seguridad.

Estos avances pequeños devolvieron confianza y redujeron la dependencia cotidiana.

El acompañamiento psicológico permitió a Adrián enfrentar el duelo por la pérdida de su movilidad.

Ese espacio emocional lo ayudó a reencontrarse con el deseo de vivir y a sostener la disciplina del tratamiento.

Durante casi cuatro años, Adrián tuvo tres hospitalizaciones y múltiples sesiones ambulatorias.

La constancia y el seguimiento continuo fortalecieron su equilibrio, fuerza muscular y resistencia física.

El trabajo coordinado entre terapia física, ocupacional, enfermería y especialidades clínicas sostuvo cada avance funcional.

El IMSS informó que esta unidad cuenta con el único servicio nacional de hospitalización especializada en rehabilitación.

Esta modalidad permite atender pacientes neurológicos en fases subagudas y crónicas con supervisión permanente.

La hospitalización facilitó ajustes terapéuticos oportunos y atención integral.

Con el tiempo, Adrián volvió a caminar y retomó actividades laborales.

Actualmente mantiene citas externas y continúa trabajando, lo que representa un paso importante hacia su estabilidad personal.

El apoyo familiar acompañó cada etapa del proceso.

Sus hijos, su madre y sus amigos sostuvieron emocionalmente los momentos más complejos del camino.

