Adversarios utilizan Fonden para estar “friegue y friegue”: AMLO

Ciudad de México.— Frente a las críticas de sus opositores por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión porque en su opinión era “un barril sin fondo para la corrupción de funcionarios”.

“Eso del Fonden era un barril sin fondo, era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servía para que se robaran el dinero los funcionarios, cada vez que había así una situación de emergencia, a comprar y a comprar carísimo”.

Ahora ya no existe eso, y no hay límite, no hay techo presupuestal, sino lo que se requiera para apoyar porque ya no hay corrupción en el gobierno, insistió.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, desde Xalapa, el mandatario explicó que dicho programa sólo era utilizado para desviar recursos y que funcionarios se enriquecieran a costa de la tragedia.

LEE Niños transportan en triciclo a vecinos afectados por las lluvias

“Si una lámina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en 2 mil, así, entonces ya no existe eso y no hay límite, no hay un techo, es lo que se requiera, porque como no hay corrupción en el gobierno, no es para presumir, pero tenemos presupuesto”.

El jefe del Ejecutivo afirmó que antes los recursos del Fonden eran administrados por la Secretaría de Gobernación, pero ahora es el propio presidente y su gabinete quienes atienden directamente las afectaciones por desastres naturales.

Reiteró que su gobierno dará todo el apoyo de manera directa a los damnificados por el paso de Grace; sin embargo, los recursos serán entregados de manera directa, pues los intermediarios antes se quedaban con las despensas, colchonetas y enseres domésticos.

El primer mandatario aseguró que los desastres naturales se atienden mejor ahora sin el Fonden, pues todo es más ágil y no hay límite presupuestal, porque se dispone de suficientes recursos para atender las emergencias.

“Lo del Fonden lo usan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue, dale y dale”, dijo.

Para la entrega de apoyos a los damnificados por Grace, López Obrador señaló que se realizará un censo y con base en éste se tomarán decisiones concretas sobre las necesidad de la población afectada.

ebv