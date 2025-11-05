México
Advierten organizaciones que México necesita un acuerdo nacional por la educación, ciencia y cultura
Ciudad de México.— La organización Educación con Rumbo llamó a establecer un acuerdo nacional que garantice educación de calidad, impulse el desarrollo científico y asegure el acceso equitativo a la cultura. Advirtió que México mantiene brechas estructurales en aprendizaje, investigación e infraestructura cultural que limitan el desarrollo integral del país.
De acuerdo con la organización, sin cambios de fondo que incluyan mayor inversión, transparencia y corresponsabilidad entre Estado y sociedad, la desigualdad continuará profundizándose.
Desempeño académico por debajo del promedio internacional
De acuerdo a Educación con Rumbo, los resultados del programa PISA 2022 confirman que México se ubica por debajo del promedio de la OCDE en lectura, matemáticas y ciencias, con 415, 395 y 419 puntos, respectivamente. Estas cifras reflejan una brecha educativa que requiere políticas centradas en el aprendizaje significativo y en la formación docente.
Mientras que Human Rights Watch, revela que más de 994 mil niños, niñas y adolescentes se encuentran fuera de la escuela en el país, un fenómeno que agrava la exclusión educativa y demanda programas efectivos de permanencia escolar.
Inversión limitada en ciencia e innovación
Para 2025, México ha destinado sólo 0.16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a ciencia, tecnología e innovación, una cifra muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Educación con Rumbo dijo que la falta de recursos restringe el desarrollo de infraestructura científica y la vinculación entre universidades y sectores productivos.
El país cuenta con 2.2 investigadores por cada mil ocupados, frente a un promedio de 9.1 en las naciones desarrolladas. Según datos de la OCDE, en 2024 México registró 1,312 solicitudes de patentes nacionales, mientras que China presentó 1.6 millones, Estados Unidos 285 mil y Corea del Sur 237 mil.
Acceso desigual a la cultura
Datos de la UNESCO (2024) indican que cuatro de cada diez mexicanos participan en actividades culturales y que el 40 por ciento de los municipios no dispone de una biblioteca pública. Esta situación refleja una brecha territorial en el acceso a la cultura y reduce las oportunidades de desarrollo educativo fuera del aula.
Falta de evaluación y transparencia
Aunque existen programas gubernamentales enfocados en ampliar la cobertura educativa y mejorar la infraestructura, las deficiencias estructurales persisten. Educación con Rumbo señaló que el presupuesto insuficiente, la concentración regional del conocimiento y la eliminación de órganos de supervisión limitan la transparencia y la continuidad de los proyectos.
La organización considera que el país necesita metas cuantificables, indicadores claros y mecanismos ciudadanos de seguimiento y evaluación para garantizar resultados sostenibles.
Llamado a la corresponsabilidad
“Exigimos un pacto público-social por la educación, la ciencia y la cultura, con metas medibles, rendición de cuentas, presupuesto suficiente y evaluación independiente”, afirmó Patricia Ganem, de Educación con Rumbo.
La agrupación advirtió que conmemorar el 4 de noviembre, día de la UNESCO, sin revisar las políticas educativas, científicas y culturales representa una omisión. Ante ello subrayó que el avance nacional depende de la corresponsabilidad entre gobierno, academia, sociedad civil y sector privado, sustentada en la transparencia y la evaluación continua.
México
¿Por qué algunos juguetes podrían poner en riesgo la salud del bebé?
Ciudad de México.- Los padres y madres de familia siempre buscan dar lo mejor a sus hijos, sobre todo en sus primeros años, cuando cada juguete estimula su desarrollo. Sin embargo, no todos los productos en el mercado garantizan seguridad.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las familias mexicanas sobre un juguete magnético para bebés de la marca Tegu Holding Inc., cuyo uso podría provocar lesiones graves en los menores.
En la edición de noviembre de la Revista del Consumidor, Profeco advirtió que 190 unidades de los modelos STA-BGY-801T (Rainbow) y STA-BTP-806T (Big Top) del juguete Tegu Magnetic Floating Blocks presentaban riesgo para bebés y niños pequeños.
De acuerdo con la información, los imanes incluidos para apilar los bloques pueden desprenderse y ser ingeridos, lo que provocaría obstrucciones o perforaciones intestinales.
Por ello, la dependencia pidió suspender su uso de inmediato y contactar a la empresa para recibir un reemplazo gratuito del producto defectuoso.
Tegu puso a disposición el correo [email protected]
la página oficial y el número 1 877 834 8869 para gestionar los cambios sin costo.
Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que los juguetes con imanes representan un peligro creciente en la infancia temprana.
El doctor Francisco Leyva López, jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A en Ciudad de México, señaló que entre el 1 y 2 % de los casos mensuales en su unidad están relacionados con accidentes provocados por juguetes.
“Los imanes contenidos en algunos juguetes pueden ser ingeridos y atraerse dentro del cuerpo del menor, causando bloqueos o rupturas intestinales”, explicó el especialista.
Además, un estudio publicado en la Revista Mexicana de Pediatría documentó un caso de perforación intestinal en un niño de preescolar tras ingerir varios imanes, confirmando el riesgo real que estos productos representan en México.
A nivel internacional, la American Academy of Pediatrics y la U.S. Consumer Product Safety Commission también han advertido que la ingesta de imanes puede causar lesiones graves e incluso fatales.
Los juguetes con imanes o piezas pequeñas suelen parecer inofensivos.
Sin embargo, cuando se desprenden, pueden convertirse en una amenaza invisible. Los bebés y niños menores de tres años exploran el mundo con la boca, lo que los hace más vulnerables.
Asimismo, la Profeco recordó que los consumidores deben verificar etiquetas, edad recomendada y certificaciones antes de comprar.
Además, invitó a revisar otros juguetes en casa para confirmar que no contengan piezas pequeñas que puedan soltarse o imanes sin recubrimiento seguro.
La seguridad infantil no depende solo de la compra, sino del uso responsable y de la atención diaria. Supervisar, revisar y retirar juguetes dañados es un acto de cuidado y amor.
Más que una advertencia, esta acción refuerza el compromiso de proteger la infancia.
La Profeco reiteró su vigilancia sobre productos que representen riesgo y llamó a las familias a mantenerse informadas a través de canales serios de información.
La dependencia señala que, en cada hogar, la prevención puede marcar la diferencia. Escuchar las recomendaciones médicas y seguir las alertas de seguridad es una forma concreta de proteger la vida de los más pequeños.
México
Garantizar el derecho a vivir en familia, objetivo central de las políticas de protección a la niñez
Ciudad de México.— En México, miles de niñas, niños y adolescentes permanecen durante años en centros de asistencia social. Autoridades federales y legislativas impulsan acciones para garantizar su derecho a vivir en familia y fortalecer los mecanismos que permitan su desarrollo integral.
Proponen agilizar procesos de adopción
La senadora Geovanna Bañuelos presentó un punto de acuerdo dirigido al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y sus homólogos estatales, con el fin de revisar, evaluar y transparentar los procesos de adopción.
La legisladora del Partido del Trabajo señaló que la adopción tiene como propósito garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, conforme a la Constitución y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Explicó que, a pesar de los avances legales, los procedimientos para adoptar continúan siendo extensos y con múltiples requisitos. Entre ellos se encuentran evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, certificaciones médicas y entrevistas ante comités técnicos. Indicó que estos trámites, aunque buscan proteger a los menores, en la práctica dificultan el acceso a la adopción.
Bañuelos refirió que los procesos pueden prolongarse entre uno y tres años y que existen diferencias en los criterios entre entidades federativas. Mencionó también la falta de coordinación institucional y la ausencia de una base de datos nacional actualizada sobre los menores susceptibles de adopción y las familias en trámite.
Presentan Modelo Nacional de Cuidados Alternativos
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) y con apoyo de Unicef México e Instituto Newman presentó el Modelo Nacional de Cuidados Alternativos.
El documento busca homologar normativas y criterios de actuación para prevenir separaciones familiares innecesarias y formalizar medidas de protección.
La procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, explicó que el modelo se deriva de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y tiene como propósito orientar políticas públicas que garanticen el derecho a vivir en familia y comunidad.
LEE “Esperar a mamá”: la historia de María, una joven que aprendió a sanar
Señaló la necesidad de evitar la institucionalización prolongada de la niñez, debido a que quienes permanecen en centros asistenciales enfrentan dificultades para establecer vínculos afectivos y sociales, además de una mayor exposición a situaciones de violencia. Indicó que es necesario impulsar medidas que prevengan la separación familiar permanente y fortalezcan la corresponsabilidad entre Estado y sociedad.
El encargado del despacho de la Dirección General de Representación Jurídica de la PFPNNA, Luis Peña Cruz, explicó que el modelo servirá como guía para transformar los cuidados alternativos y las políticas públicas relacionadas con la adopción y el acogimiento familiar.
Derecho a la familia
La representante adjunta de Unicef México, Maki Kato, destacó que el modelo fortalece el sistema de protección de la niñez y promueve cuidados alternativos centrados en el ámbito familiar. Señaló que busca orientar la elaboración de políticas que garanticen el derecho a vivir en familia, a partir de los avances logrados en el país, como el Programa de Acogimiento Familiar y la regulación de los centros de asistencia social.
La oficial Nacional de Protección Legal de Unicef, Paula Ramírez España Beguerisse, explicó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho a vivir en familia y establece la obligación del Estado de apoyar y fortalecer a las familias para constituirse como entornos de protección adecuados.
Indicó que el modelo servirá de referencia para las procuradurías de protección, los sistemas DIF nacionales y estatales, los centros de asistencia social públicos y privados, así como para las autoridades jurisdiccionales y administrativas.
El documento fue elaborado con el apoyo técnico de Unicef México y el Instituto Newman. Su objetivo es homologar criterios para prevenir separaciones familiares innecesarias y garantizar la restitución definitiva del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en situación de cuidado alternativo.
Dignidad Humana
Los cuidados paliativos, derecho humano que honra la vida hasta el último instante
Ciudad de México.— El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y autor del libro “Eutanasia: Cuidados paliativos y atención al final de la vida”, considera que la eutanasia no representa un acto de libertad, sino la renuncia a la relación humana más profunda: la de acompañar y ser acompañado.
Mientras que los cuidados paliativos, en cambio, encarnan el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad hasta el final.
El doctor Herrera señaló que la sociedad actual ha extendido la longevidad mediante avances científicos, aunque en muchos casos sin mejorar las condiciones de la vejez. Advirtió que la vida, en ese contexto, puede perder su sentido unitario y llevar a proponer la eutanasia o el suicidio asistido como alternativas ante el sufrimiento.
Definiciones y marco jurídico
Herrera Fragoso explicó que la eutanasia es una acción deliberada del médico que provoca la muerte del paciente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Añadió que existen dos modelos de legalización: uno basado en la autonomía y otro que lo asocia al homicidio piadoso bajo la denominación de “calidad de vida”.
En ese sentido, señaló que el supuesto “derecho a morir” no puede considerarse un derecho humano, ya que este concepto se rige por el principio de universalidad y se aplica a todos los individuos.
Afirmó que el derecho humano es el derecho a la vida, por lo que hablar de un derecho a la muerte representa una contradicción jurídica.
La dignidad humana y su sentido jurídico
El investigador expuso que la dignidad humana es un valor inherente a la persona y constituye la base de los derechos humanos. Recordó que la Convención de Viena sobre Derechos Humanos define lo inherente como lo consustancial al ser humano.
LEE Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Indicó que el término “muerte digna”, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe considerarse una forma de suicidio asistido ni de eutanasia. Lo que debe prevalecer es la vida digna, entendida como el derecho a vivir hasta el último momento con las condiciones adecuadas de atención y acompañamiento.
Los cuidados paliativos como derecho
Herrera Fragoso explicó que los cuidados paliativos constituyen un enfoque destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades que amenazan la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través del tratamiento oportuno del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.
Mencionó que la Carta de Praga insta a los gobiernos a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano y que este principio también está incluido en la Ley General de Salud, así como en reglamentos, normas oficiales y códigos de ética del personal sanitario en México.
Límites éticos en la práctica médica
El académico subrayó la importancia de evitar la obstinación terapéutica, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, cuando se aplican tratamientos innecesarios que prolongan el sufrimiento del paciente.
Recordó que el ejercicio médico está guiado por principios éticos y bioéticos como el de “no hacer daño” (primum non nocere) y “hacer el bien y evitar el mal”, los cuales deben orientar toda atención terapéutica.
Autonomía, libertad y responsabilidad
Herrera Fragoso expuso que la autonomía personal implica autogobierno y autorregulación basada en la reflexión y el equilibrio entre razón y emoción. En cambio, la libertad individualista, entendida como “hacer lo que se quiera mientras no se afecte a terceros”, genera aislamiento y conflictos de interés.
Sostuvo que los derechos humanos se fundan en la coexistencia relacional y el respeto mutuo, no en la independencia absoluta. Destacó que el sufrimiento, en lugar de conducir al aislamiento, debe asumirse como una condición que exige acompañamiento y apoyo humano.
Principios para la atención al final de la vida
El especialista mencionó que la medicina y el derecho comparten principios de justicia, equidad y proporcionalidad y los cuidados paliativos son una forma ética y solidaria de atención que busca brindar condiciones dignas durante el proceso de la muerte, en contraste con la eutanasia, que no ofrece la integralidad del acto médico.
“Los cuidados paliativos es un cuidado humano ético y solidario que actualiza la naturaleza humana al final de la vida y brindar las condiciones dignas en un proceso de la muerte. Un servicio de salud puede ser la eutanasia, pero no ampara lo que realmente es esa integralidad de lo que es el acto médico”, finalizó el doctor Herrera Fragoso.
México
Desabasto de medicamentos en hospitales exhibe crisis en el sistema de salud
Ciudad de México.— La falta de medicamentos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez” dejó tratamientos inconclusos y preocupación entre médicos y familias. El problema, que se repite en hospitales de todo el país, expone la fragilidad del sistema de salud y la falta de respuesta oportuna de las autoridades.
Desabasto de medicinas.
En entrevista exclusiva con Siete24 Noticias, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) calificó la situación como una “negligencia criminal”. Afirmó que el desabasto “arrebata salud, esperanza y, en muchos casos, la vida de los más vulnerables”, por lo que exigió una revisión urgente de la política de compras y distribución de medicamentos.
El legislador relató que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó revisar el caso dieciséis días después de recibir el oficio que advertía el desabasto.
“Salud retardada es salud denegada”, subrayó Ramírez Barba.
La llamada de atención fue tan seria que acudieron al hospital el secretario y el subsecretario de Salud para atender la crisis.
Una falla que se repite en todo el país
Desabasto de medicamentos.
Ramírez Barba advirtió que el problema no se limita a un solo hospital. “Es una falla nacional que lleva más de siete años sin resolverse”, afirmó.
Las autoridades lo explican como un tema de organización, pero los médicos lo viven como una tragedia diaria.
desabasto de medicamentos.
El legislador recordó que antes el IMSS realizaba compras consolidadas que garantizaban mejores precios y abasto suficiente.
Hoy, el sistema opera con descoordinación y retrasos en licitaciones.
“Estamos en noviembre y aún licitan los medicamentos para 2025. Eso demuestra improvisación”, dijo.
De acuerdo con Ramírez Barba, el gobierno federal no sólo enfrenta un problema de presupuesto, sino de gestión y planeación.
“El 95% de abasto que presumen es falso. El desabasto sigue en hospitales de todo el país”, sostuvo.
El también médico explicó que las consecuencias del desabasto son devastadoras.
“Un paciente con diabetes sin tratamiento enfrenta ceguera, amputaciones o falla renal. En cáncer, la vida se acorta sin la dosis correcta”, lamentó.
El impacto económico también es grave.
Cada vez más familias mexicanas se empobrecen por pagar medicinas que deberían recibir en hospitales públicos.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Se duplicó el número de personas que cayeron en pobreza por motivos de salud”, señaló.
Ramírez Barba alertó que 47 millones de personas carecen de acceso efectivo a servicios médicos.
“¿En qué parte del PIB colocamos el dolor de una madre que pierde a su hijo por falta de tratamiento?”, cuestionó con firmeza.
Desabasto de medicinas.
Desde la Cámara de Diputados, Ramírez Barba impulsa exhortos para garantizar el abasto nacional de medicamentos.
Considera que la solución exige planeación técnica, transparencia y voluntad política. “La salud no puede esperar. Es momento de corregir el rumbo”, insistió.
Pidió además no normalizar el sufrimiento.
“No debemos acostumbrarnos al dolor ni a la falta de medicinas. Cada vida cuenta”, expresó.
El legislador reiteró que el sistema debe volver a poner a las personas en el centro de las decisiones.
Finalmente dijo que el desabasto no es solo un fallo administrativo, sino una herida ética que urge sanar.
