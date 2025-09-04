Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar

Ciudad de México.— La relación con los hermanos es, en la mayoría de los casos, la más duradera a lo largo de la vida. Antes que la pareja y antes que los hijos, son los hermanos quienes comparten los primeros recuerdos y quienes, tras la partida de los padres, permanecen como lazos más sólidos. Así lo explica Edgardo Piedra, mentor matrimonial y familiar y director general de Yorkín School, al reflexionar sobre el papel de los hermanos en la formación de la persona y en la construcción de la vida familiar.

La primera escuela de convivencia

Edgardo Piedra subraya que la familia es la primera escuela donde se aprende a convivir, y en ella los hermanos ocupan un lugar central. Son los primeros compañeros de vida, aquellos con quienes se comparte la infancia y con quienes se establecen los primeros acuerdos y diferencias.

Las dinámicas varían según la etapa de desarrollo. Entre los 0 y 5 años los niños tienden a ser posesivos y poco dispuestos a compartir. De los 5 a los 11 años aparece con fuerza la idea de justicia, mientras que en la adolescencia predomina la búsqueda de identidad y autonomía. En esa etapa suele pedirse al hermano mayor que cuide a los menores, aunque él mismo se encuentra en pleno proceso de afirmar su individualidad.

El hermano cuidador en el hogar

El mentor matrimonial y familiar dijo que las circunstancias familiares llevan en ocasiones a que el hermano mayor quede a cargo de los más pequeños, mientras los padres deben ausentarse por motivos de trabajo. Piedra reconoce que no siempre es una situación deseada, pero responde a la realidad cotidiana de muchas familias.

En estos casos, recomienda que los padres establezcan reglas claras y que quede explícito que la responsabilidad final recae siempre en ellos. Los hermanos mayores pueden asumir tareas de cuidado durante tiempos específicos, pero sin ser sobrecargados con funciones que no les corresponden. Al mismo tiempo, los hermanos menores deben aprender a corresponder a esa responsabilidad con pequeños gestos de autonomía en la vida doméstica.

Conflictos y aprendizajes entre hermanos

Edgardo Piedra afirma que los conflictos forman parte natural de la convivencia y que, mientras no se ponga en riesgo la integridad física, emocional o espiritual de alguno de los hijos, es positivo que los hermanos aprendan a resolver sus diferencias de manera autónoma.

Cuando el desacuerdo se convierte en agresión o amenaza contra el más débil, entonces sí corresponde la intervención de los padres. Sin embargo, en la mayoría de los casos es enriquecedor que los hijos lleguen a acuerdos propios, porque ese aprendizaje será útil en su vida adulta, en el trabajo y en la relación de pareja.

Piedra define la relación entre hermanos como una escuela de negociación, donde se aprende que si uno gana, todos pueden ganar. La familia, dice, debe entenderse como un equipo en el que cada miembro aporta al bienestar común.

Los errores más comunes de los padres

Entre los errores frecuentes al mediar entre hermanos, Piedra menciona la sobreprotección, especialmente hacia el menor, y la falta de límites claros. No siempre el hijo menor es la víctima ni el mayor quien lleva ventaja. Los temperamentos y las personalidades influyen en la manera en que se desarrollan los conflictos.

Los límites, añade, son necesarios porque marcan caminos y consecuencias, elementos fundamentales para el desarrollo. Son además una preparación para la vida adulta, donde cada decisión tiene efectos y responsabilidades.

El tema del hijo favorito

Un estudio realizado por la Universidad de Cornell encontró que tres de cada cuatro padres reconocen haber tenido un hijo favorito. Piedra considera que cada hijo ocupa un lugar especial y diferente en el corazón de los padres, y que no se trata de favoritismo sino de atender a las necesidades de cada momento.

Un hijo que atraviesa una ruptura sentimental, una dificultad académica o un problema personal requiere más atención temporalmente. Esa cercanía no significa preferencia permanente, sino respuesta a una situación concreta que exige mayor apoyo.

Roles que marcan la vida

El hermano mayor suele asumir la responsabilidad del cuidado. El hermano del medio puede encontrarse en la posición de mediador o de equilibrio. El menor, con frecuencia, recibe atenciones adicionales, pero también enfrenta el reto de conquistar autonomía. Todos estos roles, según Piedra, configuran la manera en que se desarrolla la vida familiar y se fortalecen los lazos de fraternidad.

La relación entre hermanos es un lazo que atraviesa la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Puede transformarse en complicidad, en apoyo o en reto constante, pero siempre permanece como una huella profunda. Preparar a los hijos para entender la diversidad de roles, resolver conflictos y asumir responsabilidades en equilibrio con su edad y madurez es, en palabras de Edgardo Piedra, una tarea de la familia como primera escuela de vida.

