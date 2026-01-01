Aguiar Retes pide que el 2026 esté lleno de esperanza

Ciudad de México.— El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, compartió un mensaje por el Año Nuevo 2026 mediante un video difundido en redes sociales oficiales.

En su intervención, el prelado dirigió palabras a comunidades católicas y a la sociedad en general, en un contexto social que describió como desafiante.

Aguiar Retes afirmó que, pese a las dificultades actuales, la esperanza cristiana permaneció firme al estar sustentada en el amor fiel de Dios.

El mensaje se difundió a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis Primada de México, instancia que confirmó su autenticidad.

El cardenal agradeció el trabajo conjunto de comunidades, parroquias, movimientos, escuelas religiosas y laicos durante el año que concluyó.

Reconoció que estas expresiones eclesiales caminaron juntas como Iglesia y llevaron mensajes de esperanza a distintos sectores sociales.

“Gracias por haber llevado esperanza a tantas familias, a los enfermos, a los migrantes, jóvenes y personas que necesitan volver a creer”, expresó.

El Arzobispo Primado señaló que estas acciones permitieron recordar que Dios no abandona a quienes atraviesan momentos complejos.

Aguiar Retes sostuvo que quienes realizaron estas tareas se convirtieron en signos visibles del evangelio en espacios donde más se necesitó acompañamiento.

Indicó que la misión de transmitir esperanza no se limitó al cierre de un año ni al cambio de calendario.

Llamado a convertir la esperanza en compromiso durante 2026

Durante el mensaje, el cardenal exhortó a mantener encendida la esperanza y a transformarla en compromisos concretos durante 2026.

Mencionó gestos de servicio, palabras de consuelo y acciones orientadas al bien común como expresiones visibles de esa esperanza.

Aguiar Retes extendió su invitación más allá del ámbito religioso e incluyó a gobernantes, empresarios, organizaciones y ciudadanos.

Pidió que la esperanza se reflejara en comunidades, barrios, familias y en la vida cotidiana de la ciudad.

El Arzobispo Primado señaló que la Arquidiócesis Primada de México enfocará esfuerzos en profundizar la misión evangelizadora durante el nuevo año.

Precisó que la atención se centrará especialmente en jóvenes y personas que se alejaron de la Iglesia.

Este planteamiento coincide con líneas pastorales previamente difundidas por la Arquidiócesis en comunicados oficiales.

La institución ha señalado en distintos documentos la importancia de acercarse a sectores juveniles y a quienes dejaron la práctica religiosa.

Aguiar Retes expresó su deseo de que cada persona se asuma como artesano de esperanza y constructor de fraternidad.

También mencionó la reconciliación como una tarea necesaria en el entorno social actual.

En la parte final del mensaje, el cardenal encomendó el Año Nuevo 2026 a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.

Recordó a María de Guadalupe como Madre del verdadero Dios por quien se vive, según la tradición católica.

El prelado pidió que la Virgen acompañe a la comunidad creyente y enseñe a confiar en el amor providente del Señor.

