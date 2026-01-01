Nacional
Aguiar Retes pide que el 2026 esté lleno de esperanza
Pidió que la esperanza se refleje en la comunidad
Ciudad de México.— El cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, compartió un mensaje por el Año Nuevo 2026 mediante un video difundido en redes sociales oficiales.
En su intervención, el prelado dirigió palabras a comunidades católicas y a la sociedad en general, en un contexto social que describió como desafiante.
Aguiar Retes afirmó que, pese a las dificultades actuales, la esperanza cristiana permaneció firme al estar sustentada en el amor fiel de Dios.
El mensaje se difundió a través de las plataformas digitales de la Arquidiócesis Primada de México, instancia que confirmó su autenticidad.
El cardenal agradeció el trabajo conjunto de comunidades, parroquias, movimientos, escuelas religiosas y laicos durante el año que concluyó.
Reconoció que estas expresiones eclesiales caminaron juntas como Iglesia y llevaron mensajes de esperanza a distintos sectores sociales.
“Gracias por haber llevado esperanza a tantas familias, a los enfermos, a los migrantes, jóvenes y personas que necesitan volver a creer”, expresó.
El Arzobispo Primado señaló que estas acciones permitieron recordar que Dios no abandona a quienes atraviesan momentos complejos.
Aguiar Retes sostuvo que quienes realizaron estas tareas se convirtieron en signos visibles del evangelio en espacios donde más se necesitó acompañamiento.
Indicó que la misión de transmitir esperanza no se limitó al cierre de un año ni al cambio de calendario.
Llamado a convertir la esperanza en compromiso durante 2026
Durante el mensaje, el cardenal exhortó a mantener encendida la esperanza y a transformarla en compromisos concretos durante 2026.
Mencionó gestos de servicio, palabras de consuelo y acciones orientadas al bien común como expresiones visibles de esa esperanza.
Aguiar Retes extendió su invitación más allá del ámbito religioso e incluyó a gobernantes, empresarios, organizaciones y ciudadanos.
Pidió que la esperanza se reflejara en comunidades, barrios, familias y en la vida cotidiana de la ciudad.
El Arzobispo Primado señaló que la Arquidiócesis Primada de México enfocará esfuerzos en profundizar la misión evangelizadora durante el nuevo año.
Precisó que la atención se centrará especialmente en jóvenes y personas que se alejaron de la Iglesia.
Este planteamiento coincide con líneas pastorales previamente difundidas por la Arquidiócesis en comunicados oficiales.
La institución ha señalado en distintos documentos la importancia de acercarse a sectores juveniles y a quienes dejaron la práctica religiosa.
Aguiar Retes expresó su deseo de que cada persona se asuma como artesano de esperanza y constructor de fraternidad.
También mencionó la reconciliación como una tarea necesaria en el entorno social actual.
En la parte final del mensaje, el cardenal encomendó el Año Nuevo 2026 a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.
Recordó a María de Guadalupe como Madre del verdadero Dios por quien se vive, según la tradición católica.
El prelado pidió que la Virgen acompañe a la comunidad creyente y enseñe a confiar en el amor providente del Señor.
Vacaciones y días feriados que esperan para 2026
Oportunidad para realizar turismo
Ciudad e México.— La llegada del 2026 llegan también nuevos días de asueto y oportunidades para tomar días de vacaciones con la familia.
La Ley Federal del Trabajo regula el derecho a vacaciones pagadas para trabajadores formales en el país.
Este marco legal incorporó cambios relevantes tras la reforma publicada en diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde esa modificación, la ley establece un piso mínimo mayor de días de descanso anual.
La disposición aplica para personas trabajadoras con relación laboral formal y contrato reconocido.
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo señala que las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica.
Este derecho busca garantizar descanso efectivo y recuperación física y mental, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En 2026, la norma vigente mantiene los criterios establecidos tras la reforma, sin cambios adicionales publicados.
Las autoridades laborales confirmaron que los días de vacaciones se rigen por el tiempo de servicio acumulado.
Cuántos días de vacaciones corresponden según la Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo establece 12 días de vacaciones continuos a partir del primer año completo de servicios.
Este derecho se adquiere una vez cumplidos 12 meses de relación laboral con el mismo empleador.
A partir del segundo año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días.
Este incremento aplica del segundo al quinto año de servicios continuos.
Desde el sexto año laboral, las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicios.
Este esquema se mantiene vigente conforme al texto actual del artículo 76 de la ley.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta modalidad busca homologar mejores condiciones laborales.
El cambio respondió a recomendaciones internacionales sobre descanso anual, según comunicados oficiales de la STPS.
Para trabajadores con servicios discontinuos o de temporada, la ley reconoce un periodo vacacional proporcional.
El cálculo considera los días efectivamente trabajados durante el año calendario.
El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones no pueden compensarse con pago adicional.
Sin embargo, al concluir la relación laboral antes del año, procede una remuneración proporcional.
La ley también garantiza una prima vacacional no menor al 25 por ciento del salario correspondiente.
Este pago adicional se entrega durante el periodo de descanso autorizado.
Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios.
Esta obligación corresponde directamente a la parte empleadora, según la norma laboral.
Días de descanso obligatorio y lo que marca la ley en 2026
Además de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descanso obligatorio cada año.
Estos días se encuentran previstos en el artículo 74 de la legislación laboral.
Para 2026, la ley contempla como días de asueto el 1 de enero por Año Nuevo. También incluye el primer lunes de febrero por el aniversario de la Constitución Mexicana.
El tercer lunes de marzo corresponde al Natalicio de Benito Juárez, conforme al calendario oficial.
El 1 de mayo se reconoce como Día del Trabajo, con descanso obligatorio.
En tanto, el 16 de septiembre figura por la conmemoración de la Independencia de México.
Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre sustituye la fecha original del aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de diciembre se mantiene como día de descanso obligatorio por Navidad.
Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley establece un pago adicional. El artículo 75 señala que debe recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que estos derechos son irrenunciables.
Sheinbaum desea feliz 2026 a las familias mexicanas
Salud, bienestar y felicidad, sus deseos
Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum deseó un feliz Año Nuevo 2026 al pueblo de México y expresó su deseo de salud, bienestar y felicidad para todas las familias.
El mensaje se difundió mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, con motivo del inicio del nuevo año.
En el material audiovisual, la mandataria dirigió un mensaje directo a la ciudadanía, tanto a quienes residen en territorio nacional como a quienes viven fuera del país.
Sheinbaum expresó que el inicio de un nuevo año representa un momento de reflexión colectiva y de recuento personal.
“Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país”, expresó la presidenta en el mensaje difundido.
Mensaje dirigido a familias dentro y fuera de México
Durante su intervención, Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje específico a las familias mexicanas que residen en Estados Unidos y en otros países.
La presidenta reconoció la presencia de paisanos fuera del territorio nacional y los incluyó de forma explícita en sus buenos deseos.
“A las que estamos en México, en nuestro territorio, y a todas las que se encuentran en Estados Unidos, nuestras paisanos”, señaló.
Sheinbaum afirmó que estas fechas permiten reforzar los vínculos familiares, incluso a la distancia.
Datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirman que millones de mexicanos viven fuera del país.
Estados Unidos concentra la mayor parte de esta población, según cifras oficiales.
En el mensaje, la presidenta subrayó que el cierre de año permite evaluar lo vivido y proyectar deseos para el futuro inmediato.
Indicó además que estos momentos suelen generar reflexiones personales y familiares sobre lo ocurrido durante el año que concluye.
Sheinbaum reiteró su deseo de salud y bienestar, y añadió un llamado al amor hacia las familias, el prójimo y el país.
La mandataria también manifestó su compromiso de continuar trabajando durante 2026 por el bienestar de la población.
Afirmó que mantendrá su dedicación “en cuerpo y alma” al ejercicio de su responsabilidad como presidenta.
El mensaje cerró con una expresión de identidad nacional y un saludo directo a la ciudadanía.
“Que viva México. Feliz año”, concluyó la presidenta.
Crece la conciencia sobre la cultura de cuidados
La familia se involucra más
Ciudad de México.— El trabajo de cuidados comienza a ganar visibilidad conforme la sociedad modifica su forma de entender la vida familiar y la corresponsabilidad.
Durante años, esta labor permaneció en el ámbito privado y recayó principalmente en mujeres, explicó la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, María Verónica Montes de Oca Zavala.
La especialista señaló que, aunque muchos hogares mantuvieron esquemas tradicionales, diversos cambios impulsaron transformaciones graduales.
Entre ellos, mencionó la modificación de la estructura poblacional y una mayor conciencia sobre las necesidades de infancias, personas con discapacidad y adultos mayores.
Montes de Oca Zavala participó en la reunión “Ética del cuidado para una sociedad más inclusiva con las personas adultas mayores”, organizada por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM.
Durante su intervención, afirmó que las discusiones actuales buscaron replantear la forma en que se distribuyeron derechos y responsabilidades en materia de cuidado.
La investigadora explicó que las políticas públicas comenzaron a revisar su enfoque para reconocer el cuidado como un asunto colectivo.
Desde su perspectiva, el debate incluye pensar de manera distinta la distribución de derechos, así como el papel del Estado y de las familias.
Como parte de este análisis, la doctora en Ciencias Sociales recomendó el documento “La Ciudad del Cuidado”, publicado por la Dirección de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El texto cuestiona el enfoque patriarcal y visibilizó que hombres, mujeres y personas no binarias tuvieron derecho a recibir cuidados y a vivir con calidad, además de asumir obligaciones compartidas.
Programas comunitarios y redes de acompañamiento para personas adultas mayores
Durante el mismo encuentro académico, la profesora de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, Dulce Elena Castillo Villegas, coincidió en la necesidad de reconocer el cuidado como una tarea que requirió preparación y acompañamiento institucional.
Castillo Villegas explicó que cuidar demandó conocimientos, habilidades y sentido ético. Señaló que muchas personas cuidadoras carecieron de experiencia previa, lo que evidenció una deuda en materia de formación, según lo expuesto ante estudiantes y personal académico.
A través del Programa Acompañamiento al Envejecimiento y Cuidado en el Hogar, que ella coordinó, el equipo trabajó con personas adultas mayores para monitorear su salud y estimular la expresión de intereses personales.
Con el paso del tiempo, observaron la conformación de redes de acompañamiento entre participantes.
La profesora relató que las visitas domiciliarias realizadas en Xochimilco permitieron compartir información práctica sobre el cuidado cotidiano.
En esos encuentros, las familias resolvieron dudas sobre la administración de medicamentos y otros aspectos relacionados con la atención en casa, de acuerdo con lo informado por la UNAM.
Castillo Villegas indicó que este tipo de estrategias fortalecieron los vínculos comunitarios. Las personas adultas mayores comenzaron a reconocer al equipo como parte de su red de apoyo, lo que reflejó la importancia del acompañamiento constante.
Sistema Nacional de Cuidados y políticas públicas en México
En el encuentro también participó Edgar Jaime Blano Campero, subdirector de Formación y Evaluación Educativa del Instituto Nacional de Geriatría. El especialista recordó que la Secretaría de la Mujer y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia presentaron el sitio cuidados.mujeres.gob.mx.
La plataforma enumeró elementos clave para avanzar hacia una sociedad de cuidados, como parte del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidado. De acuerdo con información oficial, este mecanismo buscó articular la oferta institucional y promover la corresponsabilidad entre distintos sectores sociales.
Blano Campero explicó que el Sistema contó con coordinación interinstitucional, programas, servicios, esquemas de formación y regulación.
Además, se enfocó en impulsar un cambio cultural sobre el valor del cuidado, según datos del Instituto Nacional de Geriatría.
El especialista detalló que la construcción del Sistema implicó una inversión estimada de 1.2 por ciento del producto interno bruto.
El plan incluyó 47 programas y la participación de 27 instituciones del gobierno federal, de acuerdo con cifras oficiales presentadas en el foro.
Entre los beneficios identificados, Blano Campero mencionó la redistribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres, la ampliación de servicios y la reducción de barreras de acceso.
También destacó la búsqueda de atenciones pertinentes para personas adultas mayores.
Reto de salud para 2026, reducir la mortalidad materno infantil
Las principales causas de muerte materno infantil son prevenibles
Ciudad de México.— El gobierno federal planteó como uno de sus principales objetivos en materia de salud avanzar hacia un sistema universal que cubriera a toda la población mexicana.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la estrategia busca consolidar los sistemas existentes y mejorar los indicadores de salud materno infantil en el país.
En ese sentido, la mandataria señaló que los planes médicos se enfocaron en reducir la mortalidad materno infantil mediante acciones dirigidas al fortalecimiento institucional, la prevención de enfermedades y la atención especializada para mujeres.
Avance hacia un sistema universal de salud
Sheinbaum explicó que el objetivo central consiste en garantizar acceso efectivo a servicios de salud para toda la población, sin importar su condición laboral o social.
La estrategia prioriza la cobertura integral y la atención continua, de acuerdo con lineamientos del Gobierno de México.
Sheinbaum afirmó que estas acciones apuntan a disminuir muertes evitables y a mejorar los indicadores generales de salud en el país.
“Todo esto nos va a llevar a tener menos muertes materno-infantiles y mejores indicadores de salud de toda la población mexicana”, agregó.
Infraestructura y servicios médicos en expansión
Entre los avances recientes, el ISSSTE implementó un nuevo esquema de consultorios cercanos a centros de trabajo, según reportes institucionales del propio organismo. Esta medida buscó facilitar el acceso a consultas médicas oportunas.
Por su parte, el IMSS continua la construcción de hospitales de especialidad y centros de salud con servicios ampliados, de acuerdo con comunicados oficiales del instituto. Estas obras respondieron al aumento en la demanda de atención médica especializada.
En tanto que el IMSS-Bienestar avanzó en su incorporación a 24 estados, incluido Yucatán. Según información oficial, esta expansión busca garantizar atención médica gratuita a población sin seguridad social.
Prevención de enfermedades como eje prioritario
La presidenta destacó que la prevención ocupó un lugar central en la política sanitaria rumbo a 2026. El gobierno impulsó programas de salud casa por casa y campañas educativas en escuelas públicas.
Estas acciones promueven hábitos saludables y la detección temprana de enfermedades crónicas. La Secretaría de Salud identificó a la diabetes y la hipertensión como padecimientos prioritarios por su impacto en la salud pública.
Causas prevenibles de muerte materna en México
La mortalidad materna permaneció como una preocupación relevante. Reportes de la Secretaría de Salud indicaron que la mayoría de las causas se pudieron prevenir con atención médica adecuada durante el embarazo.
El Informe de la Semana Epidemiológica 25 de 2025 señaló que las complicaciones prevenibles encabezaron las defunciones maternas.
La enfermedad hipertensiva del embarazo representó el 15.0 por ciento de los casos.
La hemorragia obstétrica ocupó el segundo lugar, con 13.8 por ciento de las defunciones, según la Dirección General de Epidemiología.
Ante ello, las autoridades sanitarias destacaron la importancia del control prenatal y la atención médica oportuna.
