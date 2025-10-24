Agustín Laje: cómo la Agenda 2030 usa el cambio climático para rediseñar la sociedad

Ciudad de México.— La agenda 2030 es presentada ante el mundo como una propuesta de desarrollo sostenible, igualdad y progreso. Sin embargo, bajo su discurso de inclusión y cooperación, diversos analistas advierten que se configura un proyecto político global con implicaciones directas sobre las soberanías nacionales.

Sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) introducen conceptos que, según críticos, buscan modificar estructuras fundamentales como la educación, la economía, la cultura y la familia. Lejos de ser un simple programa de ayuda, la Agenda 2030 se interpreta como un marco de condicionamiento político, cultural y económico.

El politólogo Agustín Laje ha analizado el alcance de esta agenda, sus fundamentos ideológicos y sus efectos en Hispanoamérica. Asegura que este plan global pretende moldear las conciencias a través de las instituciones y las leyes.

ESTO NO ES UNA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN.



La libertad, la patria, la nación y la familia están en riesgo. La hora de los patriotas se aproxima, y debemos estar listos para resistir y vencer.



En ese sentido explica que que el discurso sobre el cambio climático, el género y la justicia social se ha convertido en un medio de presión política global. Subraya que las políticas impulsadas por organismos internacionales, bajo el marco de la Agenda 2030, plantean una reorganización ideológica de la sociedad contemporánea.

Estructura ideológica global

Laje considera que la Agenda 2030 se presenta como un conjunto de buenas intenciones, pero en realidad funciona como un instrumento del globalismo. Afirma que se utiliza como “Caballo de Troya” para promover políticas de aborto a nivel internacional y para difundir una concepción ideológica del género.

En su análisis, el politólogo argentino explica que la ideología de género plantea que la identidad puede separarse de la realidad biológica, lo que a su juicio implica una negación de los dos sexos determinados por la naturaleza. “Los ciudadanos deben entender que la Agenda 2030 parece de buenas intenciones, pero es todo lo contrario”, señaló. “Esconde propósitos como el aborto y la ideología de género, que busca borrar los dos sexos biológicos para establecer el género como una percepción subjetiva”.

Cambio climático dentro de la Agenda 2030

Uno de los ejes centrales de la Agenda 2030 es el cambio climático. Laje reconoce no ser experto en temas climáticos, pero cuestiona la manera en que se presenta la crisis ambiental y las certezas que se asumen como verdades absolutas.

“Yo tiendo a sospechar —afirma— cuando me dicen que determinados científicos, financiados por ciertos intereses, tienen la verdad última sobre las crisis climáticas”. Recordó que hace tres décadas existía un consenso científico sobre un posible enfriamiento global, mientras que hoy se sostiene lo contrario.

A partir de ello, señala que la historia muestra que los cambios climáticos han existido siempre, con épocas de mayor o menor temperatura que no dependieron de la actividad humana. Agrega que el actual discurso sostiene que el ser humano es responsable del calentamiento global y que, para detenerlo, se deben modificar las estructuras productivas y los patrones de consumo.

Papel del Foro Económico Mundial

Laje identifica al Foro Económico Mundial como uno de los principales promotores del discurso global sobre el cambio climático. En su intervención, mencionó que este organismo internacional ejerce influencia sobre las decisiones políticas y económicas que buscan imponer nuevas reglas globales.

“Cuando uno ve a esta gente del Foro Económico Mundial —dijo—, tiene la impresión de estar frente a verdaderos mesías. Tenemos gente que toma el micrófono y dice: nosotros somos los elegidos para salvar el planeta”.

Explicó que estas declaraciones son públicas y pueden comprobarse en los registros de la última reunión del Foro de Davos. Según su análisis, este grupo se autodefine como responsable de conducir las pautas políticas que habrán de guiar las estructuras sociales, económicas y culturales del mundo.

