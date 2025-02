Ailyn, de dos años, venció un agresivo cáncer

Ciudad de México. — Ailyn, una menor de sólo cuatro años, logró vencer el cáncer luego de una larga lucha y un tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Un agresivo tumor en la médula espinal amenazaba con diseminarse a otras partes del cuerpo y también provocó que dejara de caminar.

Tras terminar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, la niña ha vuelto a dar sus primeros pasos en forma independiente.

“El progreso va excelente, ella tenía una tumoración que abarca toda la médula espinal y no se esperaba quizá que volviera a mover las piernas pero en este momento camina, todavía se apoya de la andadera porque sus pasos no son con la firmeza necesaria, pero comienza a tratar de hacerlo sin apoyo y seguramente en menos de un mes va a estar caminando por sí misma; está haciendo todas las actividades de un niño de cuatro años”, informó la doctora Mariana Ortiz Azpilcueta, titular de la Clínica de Tumores del Sistema Nervioso Central y Hueso del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI.

En octubre del 2022, Ailyn presentó sangrado en la orina y comenzó a tener dificultad para movilizar sus piernas.

Luego de que se le practicara una resonancia se descubrió que tenía un tumor maligno.

En febrero de 2023 fue referida al Servicio de Neurocirugía de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE). Ahí, se le practicó una biopsia que reveló un ependimoma mixopapilar.

Es decir, una neoplasia maligna que se había extendido a toda su médula espinal.

Ailyn recibe tratamiento

El tratamiento consistió en seis quimioterapias y posteriormente a través de radioterapia. Luego, inició su rehabilitación y en servicios como urología, ya que su padecimiento no solamente abarca el cáncer, sino situaciones que tienen que ser vigiladas y tratadas por más especialistas.

La doctora Ortiz Azpilcueta destacó que el proceso para que Ailyn vuelva a caminar es paulatino.

Actualmente, lo puede hacer con el apoyo de una andadera, además de que regresó a la escuela y tiene un excelente promedio.

“Mi hija volvió a nacer”

La mamá de Ailyn, la señora Angélica Téllez, reconoció que no fue un camino fácil, pero sabe que valió la pena.

Fue muy difícil porque es mi única hija, nunca me imaginé que cuando empezó todo esto sería un tumor, muchas veces me pregunté por qué ella, por qué esa enfermedad, pero hoy que la veo recuperada y muy bien, todo ese sufrimiento quedó atrás, solo los recordamos como unos días malos. El que me hija tocara la campana es como si volviera a nacer, no creí que mi hija seguiría viva en este momento”, resaltó.

La señora Téllez agradeció al IMSS por su atención a Ailyn por sus atenciones.

