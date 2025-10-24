México
Alianza entre autócratas y crimen organizado: nueva amenaza global para la libertad religiosa
Ciudad de México.— El “autócrata” emerge como un actor clave en el deterioro de la libertad religiosa a nivel global. Durante la presentación del Informe sobre Libertad Religiosa en el Mundo 2025, la investigadora Marcela Szymanski alertó que este personaje “con dinero y armas ejerce control sobre los grupos sociales y la población” y en ocasiones “tiene un poder superior al gobierno legítimamente electo”.
Szymanski, redactora en jefe de cuatro ediciones previas del informe de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN, por sus siglas en inglés), explicó que el autócrata utiliza su poder “para la erradicación de agentes sociales que se le oponen”, pero “al que más miedo le tiene es al líder religioso pues éste tiene un poder de convocatoria que él nunca va a tener”.
El riesgo de los autócratas es que “tarde o temprano utilizan una estrategia de eliminación, pausada o permanente, violenta y no violenta, a través de leyes para dar privilegios o quitar derechos; o mediante la omisión intencional de su responsabilidad para dejar en impunidad ciertos actos violentos”.
Esta dinámica explica por qué el crimen organizado también pone en la mira a ministros de culto y líderes espirituales. “Matar a un líder religioso es un triunfo del crimen sobre la comunidad, porque con una muerte gana 5 o 6 mil personas que le van a ser fieles y obedientes”, afirmó Szymanski.
México: de la discriminación a la frontera con la persecución
El historiador e investigador de la UNAM, Jorge Traslosheros, alertó que la situación en México es más grave de lo que indica el informe, que clasifica al país en la categoría de “discriminación”.
“Cuando vi el informe mundial y el informe de México, la nota discriminatoria ya me empieza a parecer corta. No podemos pasar de observación a persecución, pero me parece que estamos en la frontera o que ya se cruzó del final del 2024 [año en que ACN cerró su informe actual] a lo que llevamos este 2025”, afirmó.
El académico recordó la preocupación por la cantidad de desplazados en México, tanto por actos directos del crimen organizado (por vía de la extorsión, cobro de derecho de piso, etcétera) como por la impunidad en que las autoridades nacionales dejan estos casos. Refirió que, en no pocas ocasiones, los actos de agresividad comunitaria de grupos criminales están orientados contra las iglesias: “Esto ya es costumbre de una o u otra manera”, dijo y citó al sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial -la instancia que sistematiza los reportes de agresión contra ministros de culto, fieles laicos, templos e instituciones religiosas- al reconocer que se vive “una cultura de corrupción y muerte” porque dicha cultura no sólo le pertenece al crimen organizado:
“¡Pues no! Tenemos vandalismo, agresiones y profanaciones a un ritmo de 26 casos por semana… si son 26 casos por semana eso quiere decir que hay una clara oposición [contra las estructuras y los agentes católicos] y un contubernio con el gobierno… Sí, el primer factor de violación de la libertad religiosa en estos casos es el crimen organizado; pero tenemos un segundo elemento que es un agente violador de libertad religiosa, muy activo, porque no hace nada. Y es la omisión del Estado y de los gobiernos para reconocer, sancionar o impedir dichas agresiones”.
ASÍ LO REPORTAMOS: La libertad religiosa se deteriora en el mundo; México escala a categoría de ‘discriminación’
Traslosheros destacó al respecto el control de símbolos religiosos como mecanismo de discriminación, citando un par de controversias resueltas en el mismo tribunal de justicia refirió el caso de la Santa Muerte, cuya naturaleza religiosa fue desestimada y por tanto su uso en campañas políticas fue permitido (aunque en no pocos espacios socioculturales la identidad de la Santa Muerte sí representa un sentido religioso y cultual para muchas personas, especialmente entre el crimen y la delincuencia); mientras el mismo tribunal sancionó y reprendió la identidad religiosa católica de un candidato sólo por ejercer su libre participación en los actos cultuales de su fe.
Comprender y asumir el fenómeno, parte de la solución
Por ello, el académico urgió a una comprensión más amplia del fenómeno religioso: “No podemos decir que son sólo creencias, es mucho más profundo: la religión es una manifestación cultural totalizante. Es decir, son formas de vida en donde el sentido de trascendencia ordena toda la existencia. Por tanto, perseguir una religión es perseguir formas de vida”.
Traslosheros define así la libertad religiosa: “es la libertad de vivir acorde a la propia cultura, los propios sentimientos, que protege igual a creyentes, agnósticos y ateos”. Subrayó que “cuando hablamos de libertad religiosa no hablamos de religión como tal, sino de un derecho humano esencial que protege a todos y no solo a los creyentes. Estamos protegiendo formas de existencia, no creencias personales”.
El investigador destacó que la Iglesia católica posee una estructura de capilaridad institucional única: “No existe otra organización institución en el mundo con esta capacidad de recuperación de información o cómo se dice en inglés: de inteligencia”; por ello, refirió que son estas estructuras religiosas las que con más frecuencia son agredidas y también reciben las agresiones que menos son denunciadas en el espacio público y político.
Finalmente, Traslosheros concluyó con una reflexión urgente: “donde florece la libertad religiosa se fortalece la paz, la justicia y la plena dignidad humana, porque nadie puede gozar de su propia dignidad si no tiene la posibilidad de vivir en su propia cultura… verdaderamente estamos en una crisis de humanidad”.
El informe global señala que dos tercios de la humanidad vive en países sin plena libertad religiosa, con el autoritarismo como principal motor de represión y, en ocasiones, aliado con poderes criminales para imponer una visión única de los fenómenos políticos y comunitarios.
Cinco hábitos cotidianos que merman tu salud visual
Ciudad de México.- La vista es uno de los sentidos más preciados y también de los más expuestos a daños silenciosos. Desde la Universitat de Barcelona y otros centros de estudio, advierten sobre cinco hábitos cotidianos que perjudicaron nuestra salud ocular.
Afortunadamente, con pequeños cambios se puede corregir y prevenir secuelas a largo plazo.
1. Usar lentes de sol solo en verano
Muchas personas consideraron que la radiación ultravioleta (UV) solo es un problema en verano, pero la evidencia mostró lo contrario: los rayos UV están presentes todo el año e incluso atraviesan nubes.
Salud visual.
La exposición prolongada sin protección puede provocar quemaduras en la retina, aumentar el riesgo de cataratas y acelerar el desgaste visual.
Por ello, los especialistas recomiendan llevar gafas de sol con protección UV durante todo el año.
2. Tabaco: un riesgo poco asociado a la vista
El tabaquismo no solo afecta pulmones y corazón, también duplica o incluso triplica la probabilidad de desarrollar Degeneración macular asociada a la edad (DMAE) —una enfermedad que provoca pérdida progresiva de la visión central.
Según la World Health Organization, quienes fuman pueden presentar la enfermedad hasta 5.5 años antes que no fumadores.
3. Dieta deficiente para la salud ocular
Una alimentación baja en vitaminas y minerales esenciales favorece la aparición de enfermedades oculares.
Salud visual.
Estudios señalan que consumir alimentos ricos en vitamina C, E, zinc, luteína y ácidos grasos omega-3 —presentes en pescado azul, nueces, semillas, brócoli y espinacas— ayuda a mantener una visión saludable.
Te puede interesar: Alianza entre autócratas y crimen organizado: nueva amenaza global para la libertad religiosa
4. Uso excesivo de pantallas
La era digital implicó pasar largas horas frente a dispositivos electrónicos sin descanso. Esto generó fatiga ocular, sequedad y visión borrosa. Un análisis identificó la “regla del 20-20-20”: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos a un punto lejano para relajar la vista.
Además, suspender el uso de pantallas al menos dos horas antes de dormir mejora la lubricación natural.
5. Falta de lubricación ocular
Elementos como viento, aire acondicionado y exposición prolongada a pantallas redujeron la producción natural de lágrimas, provocando sequedad ocular. Este síntoma pasó desapercibido muchas veces, aunque es un factor que puede derivar en molestias persistentes.
La recomendación fue usar lágrimas artificiales o gotas hidratantes para mantener los ojos húmedos y protegidos.
Además de estos cinco hábitos se combinan y acumulan efectos a lo largo del tiempo. La exposición UV sin protección, el tabaquismo, una dieta deficiente, pantallas eternas y ojos secos elevan el riesgo de condiciones irreversibles como cataratas, DMAE o daño retiniano.
Al mismo tiempo, la prevención es posible: modificar el comportamiento hoy puede conservar la vista por más tiempo.
La ruta de Jordan, un joven que pedalea por fe y gratitud
Ciudad de México.— En una carretera de México, Luis García detiene su auto. A un costado, un joven avanza con esfuerzo en una bicicleta cargada de fe. Se llama Jordan, tiene 29 años, y lleva un mes pedaleando desde Yucatán rumbo a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
Una promesa que comenzó hace catorce años
Jordan emprendió su peregrinación en cumplimiento de una manda hecha hace más de una década. Salió de Cepeda, una comunidad del municipio de Halachó, Yucatán. Desde entonces, su vida ha girado alrededor de la fe y del compromiso con la Virgen de Guadalupe. Cada año, explica, realiza un tramo del camino, pero este 2025 sería el último.
—“Esta es la novena vez que hago el recorrido. El año pasado descansé, pero esta vez vine solo. Es la última. Ya cumplí con mi promesa”, relató.
Su trayecto lo llevó hasta Monterrey, en Nuevo León, desde donde emprendió el camino rumbo a la Ciudad de México. Sin equipo profesional, sin pedalea más de 200 kilómetros por día, alimentándose de galletas, atún y del apoyo de la gente.
En el camino, la bicicleta se convirtió en su compañera y su refugio. Duerme afuera de templos o tiendas de conveniencia, envuelto en una cobija y una manta con la imagen de la Virgen. A veces el frío lo despertaba, otras, el miedo. Pero siempre, siente la presencia de Dios.
El encuentro en la carretera
Luis García, creador del canal de YouTube Radio Mojarra, encontró a Jordan cerca de una caseta. El peregrino avanzaba sin luz, agotado y sin haber conseguido un “ride” en todo el día.
—“Nadie me apoya, jefe. Desde que salí no he agarrado ni un aventón”, confesó.
Luis lo invitó a subir la bicicleta al vehículo. Le ofreció llevarlo hasta un punto seguro. Jordan aceptó con cierta desconfianza al principio, pero al notar que todo se grababa para el canal, sonrió.
—“Así supe que no me iba a pasar nada. Si fuera alguien malo, desde que me bajé de la bicicleta me habría hecho daño. Pero estás grabando, y eso me dio confianza. Eres hijo de Dios”, le dijo.
Durante el trayecto, el joven relató su historia. Había salido de Yucatán con poco dinero y muchas intenciones. Su presupuesto, cerca de 200 pesos, se va en comida y refacciones para su bicicleta. Sobrevivía gracias a la generosidad de desconocidos.
Una fe que no descansa
Jordan asegura que la Virgen lo ha protegido en todo momento. Ha pasado por zonas de violencia, como Zacatecas y Saltillo, donde fue testigo de balaceras y asaltos. También atravesó estados donde la incredulidad lo hacía sentir solo, pero su estandarte con la imagen de la Virgen le abría puertas.
—“Por allá del norte no creen mucho en eso, pero la manta me protege. Ven que soy peregrino y no me molestan”, indicó.
LEE De Yucatán a Zacatecas: el viaje de tres albañiles rumbo al Santuario del Santo Niño de Atocha
Cuando Luis le preguntó por su familia, Jordan respondió que su madre lo apoya desde Yucatán. Es fierrero de oficio, amarra columnas y trabes en obras de construcción. Al regresar, planea volver a su trabajo.
—“Mi mamá sabe que esta es la última. Ya cumplí. Después me toca recibir a los peregrinos que lleguen al pueblo. Darles de comer, como me ayudaron a mí”, explicó.
El corazón de un peregrino
En su trayecto, Jordan ha aprendido que la caridad se multiplica en el camino. Contó que al ver a una familia migrante con dos bebés, decidió entregarles su comida, su agua e incluso sus sandalias.
—“Prefiero dárselo a ellos. Yo puedo llegar a un Oxxo, pero ellos no. Dios me ayuda después”, narró sin dramatismo, como quien sabe que el bien regresa de alguna forma.
Luis, conmovido, comprendió que aquel muchacho tenía más riqueza en su fe que muchos con la vida resuelta. La humildad y determinación de Jordan contrastaban con la dureza de la carretera y con la desconfianza de un país donde tender la mano puede ser peligroso.
—“A veces los más necesitados son los que más ayudan”, reflexionó Luis en voz alta mientras seguían el camino hacia Tepeji del Río, el siguiente destino del peregrino.
Llegar a la Basílica: el sueño cercano
Jordan planea llegar a la Basílica de Guadalupe. Quiere agradecer los años de salud y trabajo, pero también la protección en los accidentes que ha sufrido. Después, descansará unos días antes de emprender el regreso a Yucatán, con la ilusión de estar en su tierra el 12 de diciembre.
Su historia, transmitida por Radio Mojarra, conmovió a miles de personas en redes sociales. No sólo por la fe que lo mueve, sino por su sencillez, su fortaleza y la manera en que confía en la bondad ajena, incluso en medio de los riesgos del camino.
Luis lo dejó en un sitio seguro, le ofreció comida y grabó el final de ese encuentro que resume la esencia del peregrinaje: la fe, el cansancio, la esperanza y el milagro de cruzarse con alguien dispuesto a ayudar.
Agustín Laje: cómo la Agenda 2030 usa el cambio climático para rediseñar la sociedad
Ciudad de México.— La agenda 2030 es presentada ante el mundo como una propuesta de desarrollo sostenible, igualdad y progreso. Sin embargo, bajo su discurso de inclusión y cooperación, diversos analistas advierten que se configura un proyecto político global con implicaciones directas sobre las soberanías nacionales.
Sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) introducen conceptos que, según críticos, buscan modificar estructuras fundamentales como la educación, la economía, la cultura y la familia. Lejos de ser un simple programa de ayuda, la Agenda 2030 se interpreta como un marco de condicionamiento político, cultural y económico.
El politólogo Agustín Laje ha analizado el alcance de esta agenda, sus fundamentos ideológicos y sus efectos en Hispanoamérica. Asegura que este plan global pretende moldear las conciencias a través de las instituciones y las leyes.
En ese sentido explica que que el discurso sobre el cambio climático, el género y la justicia social se ha convertido en un medio de presión política global. Subraya que las políticas impulsadas por organismos internacionales, bajo el marco de la Agenda 2030, plantean una reorganización ideológica de la sociedad contemporánea.
LEE Padres defienden su derecho a educar sin ideologías impuestas
Estructura ideológica global
Laje considera que la Agenda 2030 se presenta como un conjunto de buenas intenciones, pero en realidad funciona como un instrumento del globalismo. Afirma que se utiliza como “Caballo de Troya” para promover políticas de aborto a nivel internacional y para difundir una concepción ideológica del género.
@agustinlajeclips EL CAMBIO CLIMATICO NO EXISTE – Agustin Laje #laje #agustinlaje #batallacultural #cambioclimatico #crisisclimatica #foroeconomicodavos #veganismo #vegano ♬ sonido original – agustin laje clips
En su análisis, el politólogo argentino explica que la ideología de género plantea que la identidad puede separarse de la realidad biológica, lo que a su juicio implica una negación de los dos sexos determinados por la naturaleza. “Los ciudadanos deben entender que la Agenda 2030 parece de buenas intenciones, pero es todo lo contrario”, señaló. “Esconde propósitos como el aborto y la ideología de género, que busca borrar los dos sexos biológicos para establecer el género como una percepción subjetiva”.
Cambio climático dentro de la Agenda 2030
Uno de los ejes centrales de la Agenda 2030 es el cambio climático. Laje reconoce no ser experto en temas climáticos, pero cuestiona la manera en que se presenta la crisis ambiental y las certezas que se asumen como verdades absolutas.
“Yo tiendo a sospechar —afirma— cuando me dicen que determinados científicos, financiados por ciertos intereses, tienen la verdad última sobre las crisis climáticas”. Recordó que hace tres décadas existía un consenso científico sobre un posible enfriamiento global, mientras que hoy se sostiene lo contrario.
A partir de ello, señala que la historia muestra que los cambios climáticos han existido siempre, con épocas de mayor o menor temperatura que no dependieron de la actividad humana. Agrega que el actual discurso sostiene que el ser humano es responsable del calentamiento global y que, para detenerlo, se deben modificar las estructuras productivas y los patrones de consumo.
Papel del Foro Económico Mundial
Laje identifica al Foro Económico Mundial como uno de los principales promotores del discurso global sobre el cambio climático. En su intervención, mencionó que este organismo internacional ejerce influencia sobre las decisiones políticas y económicas que buscan imponer nuevas reglas globales.
“Cuando uno ve a esta gente del Foro Económico Mundial —dijo—, tiene la impresión de estar frente a verdaderos mesías. Tenemos gente que toma el micrófono y dice: nosotros somos los elegidos para salvar el planeta”.
Explicó que estas declaraciones son públicas y pueden comprobarse en los registros de la última reunión del Foro de Davos. Según su análisis, este grupo se autodefine como responsable de conducir las pautas políticas que habrán de guiar las estructuras sociales, económicas y culturales del mundo.
La libertad religiosa se deteriora en el mundo; México escala a categoría de “discriminación”
Ciudad de México.– La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presentó su “Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2025”, que analiza el periodo de enero de 2023 a diciembre de 2024. El documento advierte que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión “no solo está bajo presión. En muchos países está desapareciendo”, declaró Regina Lynch, presidenta ejecutiva de ACN.
El estudio, que cubre 196 países, denuncia violaciones graves en 62 naciones. De estas, 24 son clasificadas como de “persecución” y 38 de “discriminación”. Solo Kazajistán y Sri Lanka mostraron mejoras. El informe identifica al autoritarismo como la mayor amenaza global, donde “el control de la fe se ha convertido en una herramienta del poder político”.
México: crimen organizado e impunidad
Aunque la Constitución mexicana garantiza la “libertad de religión”, este derecho “se ve gravemente amenazado por la violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción institucional”, concluyeron los investigadores. El documento detalla asesinatos de sacerdotes, laicos y líderes evangélicos, además de profanaciones y extorsiones contra iglesias.
El informe reporta que México ha pasado a la categoría de “discriminación” debido al “deterioro constante de la seguridad, la ausencia de justicia y el riesgo creciente para quienes defienden la fe y los derechos humanos”. Subraya que “los líderes religiosos se han convertido en defensores de sus comunidades ante la falta de acción estatal”, una postura que “los expone como objetivos del crimen organizado”.
Durante la presentación, la investigadora Marcela Szymanski alertó que “en México matan a los candidatos políticos que no les gustan a los criminales”. Sostuvo que los partidos políticos de izquierda “suelen ser un peligro para la libertad religiosa” porque “orientan a la ciudadanía hacia una sola verdad a costa de amenazas y muerte”.
Amenazas globales: autoritarismo y extremismo
Para ACN, el autoritarismo es el principal motor de represión religiosa. En China, Irán, Eritrea o Nicaragua, los gobiernos aplican “tecnologías de vigilancia masiva, censura digital, legislación restrictiva y detenciones arbitrarias”. El informe denuncia una “burocratización de la represión religiosa” cada vez más sofisticada.
LEE Foro histórico en Quintana Roo aborda la libertad religiosa con participación destacada del gobierno y organizaciones sociales
El extremismo islamista se expande en África y Asia. El Sahel es el epicentro de la violencia yihadista, con grupos como el Estado Islámico – Provincia del Sahel (ISSP) que causan “la muerte de cientos de miles, el desplazamiento de millones y la destrucción de cientos de iglesias y escuelas cristianas”. El nacionalismo étnico-religioso impulsa la represión en India y Myanmar.
El crimen organizado como nuevo perseguidor
Sin embargo, el crimen organizado emerge en este informe como un nuevo actor de persecución. En México y Haití, “grupos armados asesinan o secuestran a líderes religiosos o extorsionan parroquias para imponer control territorial”. Los conflictos armados en Myanmar, Ucrania y Sudán han generado una “crisis de desplazamiento silenciosa”.
Finalmente, también Europa y Norteamérica registran un deterioro. En 2023, Francia tuvo cerca de mil ataques a iglesias; Grecia, más de 600 actos de vandalismo. Se documentó un “aumento dramático de actos antisemitas y anti musulmanes” tras la guerra en Gaza. En Francia, los actos antisemitas crecieron también en un mil por ciento.
Una petición global
Ante este panorrama, ACN lanzó por primera vez una petición global para exigir a los gobiernos la protección efectiva del artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “La libertad religiosa es un derecho humano, no un privilegio”, es el lema de la campaña.
El informe completo está disponible en acninternational.org/religiousfreedomreport/
