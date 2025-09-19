Amigo imaginario en niños: cuándo es normal y cuándo pedir ayuda profesional

Ciudad de México.— Un niño de cinco años llega a casa y con la misma naturalidad con la que cuenta lo que pasó en la escuela, habla de su “compañero secreto” que juega con él, lo escucha y hasta lo defiende cuando algo lo asusta. Para muchos padres, esta escena genera preguntas. ¿Es normal que un niño invente un amigo invisible? ¿Hasta qué punto conviene preocuparse?
En entrevista para UNAM Global la académica María Teresa Mojaras Rodríguez, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, advirtió que el fenómeno del “Amigo Imaginario” aunque común en la infancia, puede convertirse en un foco de atención para las familias.
El mundo de la infancia transita entre lo real y lo inventado. Los amigos imaginarios, como forman parte de este proceso y, en la mayoría de los casos, no representan un problema. Sin embargo, cuando la presencia de ese “compañero secreto” se extiende demasiado o interfiere con la vida diaria, es momento de pedir apoyo profesional.
Un recurso de la imaginación infantil
Mojaras Rodríguez explicó que los estudios sobre amigos imaginarios comenzaron en el siglo XIX con niños que vivían en casas hogar. En un principio, se creyó que esta condición era una invención que respondía a carencias afectivas, pero con el tiempo se descubrió que también aparece en contextos familiares estables.
Entre los dos y siete años, los pequeños exploran la diferencia entre realidad y fantasía. En este proceso, crean personajes que les ayudan a interpretar el mundo adulto y a manejar emociones complejas. De acuerdo con María Teresa Mojaras, tener un amigo invisible puede asociarse con creatividad, inteligencia artística y capacidad de enfrentar situaciones estresantes.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
¿Saben que no existen?
Los niños suelen ser conscientes de que estos compañeros no son reales, pero cuando juegan con ellos encuentran calma y control. Pueden decidir cómo se llama, qué aspecto tiene y qué papel cumple en sus juegos. Incluso algunos utilizan al amigo imaginario para enfrentar pérdidas o cambios difíciles en su entorno.
Sin embargo, la investigadora de la UNAM aclara que los beneficios señalados todavía requieren más estudios y contextos para comprobarse con certeza.
El límite entre lo normal y lo patológico
Refirió que un amigo imaginario es común hasta los siete años y en algunos casos hasta los ocho. El problema surge cuando la fantasía se prolonga varios años y afecta la vida escolar, social o familiar del menor.
En situaciones más graves, los niños pueden mostrar ansiedad porque su invención les ordena lastimarse o agredir a otros. También llegan a creer que tienen una misión sobrenatural. Estos cuadros, advierte la especialista, pueden estar asociados a la esquizofrenia, un trastorno que impide distinguir la realidad de la fantasía y que tiene factores genéticos y ambientales.
Qué hacer como padres
La recomendación para las familias es clara: escuchar a los hijos sin ridiculizarlos ni reforzar la fantasía. Llamarlos “locos” o invalidar su experiencia puede dañar su autoestima. Al mismo tiempo, conviene no fomentar la permanencia de este compañero invisible, sino acompañar al niño para que distinga lo real de lo irreal.
Otro punto clave es vigilar el contenido al que los pequeños están expuestos. Películas o programas con escenas de miedo pueden alimentar temores y darle al amigo imaginario un papel perturbador.
