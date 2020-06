AMLO nomina a Ricardo Rodríguez a Prodecon

Saltillo.— El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, adelantó la carta de su renuncia que será presentada al papa Francisco en los próximos días.

Asimismo, aprovechó para hacer un balance de su ministerio episcopal de 32 años a través de las diócesis de Ciudad Altamirano, San Cristóbal de las Casas y Saltillo.

Según el derecho canónico, los obispos deben presentar esta carta al pontífice al llegar a los 75 años y ponen a su disposición el tiempo que el Papa considere para realizar los cambios episcopales necesarios.

A través de un encuentro virtual, Vera respondió preguntas de la audiencia. Confirmó que esperará la decisión del Santo Padre y que, hasta que el pontífice disponga, continuará sirviendo en la diócesis con el mismo ímpetu y compromiso: “Para proveer un nuevo obispo [a la diócesis], el Papa va a tomar el tiempo que necesite. Eso ni lo pienso. No voy a alterar mi vida”.

Vera recuerda que durante su colaboración en la comisión para el diálogo en el sureste pudo corroborar que el problema de fondo fue “el gobierno de entonces, a través del ejército, organizó paramilitares, que eran también indígenas pero que les ofrecían armas, uniforme y salarios. Había grupos paramilitares que no sólo mataban, sino que expulsaban de comunidades, los sacaban de sus casas, les saqueaban sus casas, quemaban casas, desbarataban y desmontaban las cooperativas, todo lo que se había logrado… los centros de salud que ellos habían creado. Y los echaban y no les dejaban continuar, les robaban su café. Nos tocó luchar, a brazo partido”.

Para Vera, todas las luchas que ha emprendido han sido complicadas; pero primordialmente le inquita la organización madura que requiere la Iglesia: “Porque se trata de un cambio de mentalidad. El Concilio Vaticano II es un cambio de mentalidad y en la Iglesia, en general, ha habido muchos frenos a la aplicación del Concilio por el problema del clericalismo”.

Sin embargo, confirma: “Ya no hay otra manera de ser obispo. Si no atendemos a las víctimas o a los necesitados; ya no hay otra manera. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a preguntar: ‘Tuve hambre, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Estuve desnudo, ¿me vestiste?’ O, nos dirá: ‘¡Pasa! Porque cuando tuve hambre me diste de comer, sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste’. Entonces nosotros le preguntaríamos: ‘¿Y cuándo hice yo eso?’ Y Él nos responda: ‘Cuando lo hiciste con los más insignificantes de mis hijos’. Esto es irrebatible. Entonces no podemos de otra manera. El Papa hoy dice: Los más importante para el Evangelio son los pobres. Si hacemos una evangelización de espaldas a los pobres no la vamos a hacer cuando lleguemos al final de nuestra vida”.