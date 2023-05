AMLO pausa relaciones económicas con Perú

#EnLaMañanera | 'Quiero agradecerles a los legisladores del Perú que no votaron para que me consideraran 'no grato' (…) nada más que nos cepillaron, ni modo' menciona el presidente @lopezobrador sobre la moción 6513, que declara 'persona non grata' al presidente de #México. pic.twitter.com/hiKoQ623CB