AMLO pide no suspender sueldo a trabajadores del PJ

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se les suspenda el pago de salarios ni sean cesados los trabajadores del Poder Judicial que se encuentran en paro de labores.

En un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se solicitó Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejar de pagar los salarios de los trabajadores en paro.

Se argumentó que el CJF incurrió en irregularidades al emitir la circular en la que dio a conocer el paro.

Lo anterior porque “la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje”.

Al respecto, López Obrador pidió que no se cuarteé la libertad de los trabajadores a manifestarse.

“Mi opinión es que no se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse, porque si no, van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores”, dijo.

“De todas formas, tienen todo el derecho a manifestarse. Legalmente lo tiene que atender el Consejo de la Judicatura, y saben ellos que no pueden dejar de prestar el servicio”, agregó.

Sin embargo, llamó a los trabajadores que recapaciten y les pidió que no se dejen manipular.

