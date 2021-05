AMLO pide perdón a víctimas de Línea 12 del Metro

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a las víctimas de la Línea 12 del Metro, por el desplome de una trabe, ocurrido el 3 de mayo pasado.

“Nada humano me es ajeno. Yo les pido perdón y lamento estas desgracias…yo deseo que nadie sufra, esa es mi convicción. Lo más sublime es la vida…somos seres humanos, no le damos al espalda”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se le preguntó a López Obrador si así como pidió perdón a la comunidad china en México, la víspera, lo hará también con las víctimas del Metro.

Dijo que su interés no es la ambición del poder por el poder o la ambición al dinero, sino por convicciones, defendiendo la causa de la justicia.

“Entonces, desde luego que sí, ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos, entonces, no le damos la espalda al dolor humano”.

En aquel entonces dijo que “no es su estilo de irse a tomar la foto. Eso también al carajo”, aseveró.

-¿Por qué no ha ido?, le preguntó un reportero al mandatario.

“Porque ese no es mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía, estoy pendiente, estoy solidarizándose con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero no es irse a tomar foto. Eso también al carajo ese estilo… eso tiene que ver con el conservadurismo”, enfatizó.