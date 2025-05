Aplicarán Ley Seca en 17 estados por elecciones judiciales

En el marco del coloquio “El Papa Francisco, su legado y la Iglesia Católica en la encrucijada de nuestro tiempo”, Jorge Traslosheros Hernández advirtió que el nuevo pontífice, León XIV, “debe tener una voz profética”.

Para el historiador e investigador de la UNAM, el mundo vive hoy una grave crisis de sentido, marcada por guerras, autoritarismos y desigualdades.

El evento fue organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Reunió a especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre el pontificado de Francisco y los desafíos actuales de la Iglesia.

Jorge Traslosheros destacó que el legado del Papa Francisco ha marcado un punto de inflexión en la historia reciente de la Iglesia Católica. Según dijo, su pontificado transformó no solo el estilo pastoral, sino también la estructura misma del catolicismo global.

A su juicio, Jorge Mario Bergolio dejó una Iglesia más abierta, más misericordiosa y menos centrada en el poder.

“Se trata de una reforma silenciosa pero profunda, que no tiene marcha atrás”, puntualizó.

Durante su intervención, el académico subrayó que hoy la Iglesia ya no es exclusivamente occidental.

También insistió en la importancia de continuar con el impulso sinodal que marcó el pontificado anterior.

“La sinodalidad no es solo un método, es una forma de ser Iglesia. Es lo que Francisco entendió y sembró en nuestra época”, dijo.

Finalmente, Jorge Traslosheros reiteró que León XIV enfrenta un mundo complejo y exigente, donde su voz deberá ser clara, valiente y profundamente espiritual.

“Necesitamos una voz profética. Y no me refiero a adivinar el futuro, sino a denunciar lo que no está bien y anunciar caminos de esperanza”, concluyó.