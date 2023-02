Aprueban diputados Ley de Protección al Espacio Aéreo

Ciudad de México.— Educación con Rumbo consideró que el mayor reto para la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023, es coordinar los esfuerzos necesarios para mejorar los aprendizajes de los estudiantes, así como dar cuenta a las madres y padres de familia sobre el impacto que han tenido las malas decisiones, sobre la educación de sus hijos.

Patricia Ganem, Coordinadora del área de investigación de Educación con Rumbo, señaló que las acciones de la SEP como: otorgar becas, elaborar un nuevo marco curricular y diseñar nuevos libros de texto, no es lo que se necesita, ni lo que es pertinente para abatir el aprendizaje de los alumnos.

Por ello, pidió transparentar todas las acciones, establecer canales de comunicación con padres de familia, maestros, autoridades educativas, con sus propios órganos de coordinación, como es el caso de la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) y USICAMM; ya que pareciera ser que todas estas unidades o instancias están descoordinadas.

Agregó que, para que el presente ciclo escolar concluya de manera favorable es necesario trazar metas a corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, Educación con Rumbo ha insistido permanentemente en la falta de información, en la opacidad de la SEP para establecer un diálogo con los diferentes actores en materia educativa, ya que no han planteado la mínima posibilidad de relación a través de los canales o conductos que establece la ley.

En cuanto al reto a mediano plazo que enfrenta la SEP, es la actualización a los docentes respecto a la nueva escuela mexicana y el nuevo plan curricular. Educación con Rumbo se ha dado a la tarea de realizar una encuesta, utilizando la metodología de representaciones sociales en 25 entidades federativas, entrevistando a maestros de todos los niveles educativos.

En cuanto a la percepción de este modelo, señalan que es distinta a los que se han implementado anteriormente. Señalan que existe una insistencia por plantear o abordar los contenidos regionales, pero no saben cómo hacerlo.

En lo que se refiere a los retos a largo plazo, el más urgente es abatir el rezago, recuperar a los alumnos que se han perdido, así como revisar las condiciones de trabajo, emocional tanto para maestras y maestros, como de los estudiantes.

“Hasta la fecha no es posible saber cuántos alumnos ingresaron al ciclo escolar 2022 – 2023. De igual manera saber si ya se recuperaron a los alumnos que en la pandemia dejaron la escuela, puesto que a principios del ciclo escolar las autoridades educativas declararon que se había recuperado la matrícula. No podemos saber si esto es cierto, no contamos con información que lo constate”, puntualizó.