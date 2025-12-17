Área “Colibrí”, acompañamiento y cuidados paliativos para niños con cáncer

Ciudad de México.- En el corazón de Taxco de Alarcón, Guerrero, dentro de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián, se resguarda una de las imágenes marianas más singulares del arte novohispano.

Una pintura de la Virgen María en estado de embarazo, atribuida a Miguel Cabrera, uno de los pintores más importantes del siglo XVIII en la Nueva España.

La obra representa a María en la espera del nacimiento de Cristo, una iconografía poco frecuente en el arte sacro, pero profundamente significativa desde el punto de vista teológico.

Se trata de una advocación vinculada a la Virgen de la Expectación o Virgen de la Esperanza, que subraya el misterio de la Encarnación y la maternidad real de María.

La Virgen de la Expectación: una devoción antigua

La iconografía de la Virgen de la Expectación —también conocida como Virgen de la O— tiene su origen en la Iglesia antigua y se consolidó en España durante la Edad Media.

Su celebración litúrgica se fijó el 18 de diciembre, como preparación inmediata para la Navidad, destacando el tiempo de espera del nacimiento de Cristo.

Esta advocación pone el acento no sólo en el embarazo de María, sino en su actitud interior: fe, confianza y esperanza ante el cumplimiento de la promesa divina.

En el arte, la Virgen de la Expectación suele representarse de pie, con el vientre visiblemente abultado, las manos juntas o apoyadas sobre el abdomen y una expresión serena.

Los colores de sus vestiduras —azules, blancos y rojos— refuerzan simbólicamente su pureza, su maternidad y su amor. A diferencia de otras imágenes marianas, esta iconografía es silenciosa y contemplativa, pensada para invitar a la oración y a la reflexión profunda sobre el misterio de la Encarnación.

Durante el periodo novohispano, esta devoción fue retomada por órdenes religiosas y artistas del barroco como un recurso catequético eficaz.

Al mostrar a María verdaderamente embarazada, el arte colonial reafirmó una verdad central de la fe cristiana: que Dios asumió plenamente la condición humana desde el seno materno.

Por ello, estas imágenes no sólo son patrimonio artístico, sino también un testimonio claro de una visión cristiana de la vida y de la dignidad de la maternidad.

Una iconografía excepcional, pero no aislada

Aunque poco común, la representación de la Virgen embarazada no es única en México. Existen otras pinturas novohispanas del siglo XVII y XVIII que confirman que esta devoción tuvo presencia —aunque discreta— en templos coloniales.

Uno de los ejemplos más conocidos se conserva en la iglesia de la Santa Veracruz, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se venera una imagen de la Virgen de la Expectación asociada a la preparación espiritual para la Navidad.

También se han documentado obras similares en Puebla y Oaxaca, particularmente en templos de origen dominico, donde el arte mariano tuvo un desarrollo notable durante el barroco.

Estas representaciones comparten un mismo propósito pastoral: acercar al pueblo el misterio de la Encarnación mediante una imagen comprensible, humana y profundamente simbólica.

Miguel Cabrera y su visión de la fe

Miguel Cabrera (1695–1768) fue uno de los grandes exponentes de este lenguaje visual. Su obra se caracterizó por unir calidad artística, claridad doctrinal y una profunda devoción mariana.

En Santa Prisca, varias pinturas atribuidas a él refuerzan esa intención catequética propia del siglo XVIII.

La Virgen embarazada atribuida a Cabrera destaca por la serenidad del rostro de María, el cuidado en los pliegues de los textiles y el equilibrio compositivo.

No se trata de una imagen provocadora, sino contemplativa: María espera, confía y guarda silencio.

Santa Prisca: un mensaje vigente

Además, la iglesia de Santa Prisca, edificada entre 1751 y 1758 por encargo de José de la Borda, es uno de los mayores tesoros del barroco mexicano.

Además, en su interior, esta pintura discreta dialoga con retablos dorados y esculturas monumentales, recordando que la fe también se expresa en los detalles.

En un tiempo en el que la maternidad y la vida humana se muestran con naturalidad, estas imágenes coloniales adquieren un nuevo significado.

La Virgen embarazada —en Taxco y en otros templos históricos de México— sigue proclamando una verdad central del cristianismo: Dios quiso nacer del vientre de una mujer.

