Arrancan cómputos distritales de elección judicial

Ciudad de México. — El consejero Jorge Montaño, del Instituto Nacional Electoral (INE), informó sobre el avance en la instalación de casillas durante la jornada judicial.

Con corte a las 14:00 horas, el INE reportó la instalación de 83 mil 848 casillas seccionales, de un total de 83 mil 974 aprobadas por los consejos distritales.

La cifra representa el 99.9% de cumplimiento a nivel nacional. Solamente 16 casillas no se instalaron, lo que equivale al 0.191% del total.

El mayor número de casillas no instaladas se concentró en Chiapas, debido a problemas de seguridad y alteraciones en los paquetes electorales.

En San Cristóbal de las Casas no se instalaron cinco casillas porque las boletas fueron sustraídas y devueltas con marcas visibles. Por otra parte, en Tonalá, Chiapas, otra no abrió por falta de funcionarios y por no ser posible integrar una mesa con ciudadanos en fila.

En Comitán de Domínguez, una más no se instaló por inseguridad tras recientes enfrentamientos entre grupos armados.

En Villaflores, Chiapas, se cancelaron tres casillas por boletas previamente marcadas y sellos violados. Mientras que en Huehuetán, hubo intervención ajena a personal del INE.

En Zitácuaro, Michoacán, una más no se instaló por amenazas y explosiones previas en la escuela designada como sede electoral.

Además, en Culiacán, Sinaloa, faltaron funcionarios y no se logró integrar la casilla con ciudadanos presentes.

Respecto a la observación electoral, se registró la presencia de observadores acreditados en 51 mil 923 casillas y de agrupaciones en 8, mil de ciudadanos y personal del INE para garantizar la instalación de casillas en casi todo el territorio nacional.

