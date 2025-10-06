Arrancan nuevos talleres de educación para padres de familia en México

Ciudad de México.— Con el objetivo de fortalecer el papel de la familia como primer espacio educativo, la Dimensión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó este 4 de octubre de 2025 la primera sesión de capacitación para formadores de los “Nuevos Talleres de Educación para Padres de Familia”, una iniciativa que busca ofrecer herramientas para educar “desde el amor y la escucha”.
Convocados por el arzobispo Alfonso Cortés Contreras, titular de la Dimensión, más de un centenar de agentes de pastoral educativa y educadores participaron de una reunión virtual. En nombre del titular, así como del secretario ejecutivo de la Dimensión, Carlos Sandoval, el sacerdote Eduardo Corral Merino, asesor y responsable de Proyectos Especiales, dirigió la presentación de los Nuevos Talleres de Educación para Padres de Familia, una propuesta formativa que responde a los desafíos educativos actuales desde una perspectiva humana y comunitaria.
“Con estos talleres queremos ayudarles a los papás, mamás, tutores de los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro México a descubrir en primer lugar que ellos mismos son personas y que deben educar a sus hijos como tales a través de la pedagogía del amor y de la escucha”, señaló el sacerdote, citando uno de los ejes centrales de la iniciativa.
LEE La educación depende de la conciencia social y cívica, así como de una amplia base participativa; convergen especialistas
Los talleres, que se desarrollarán a lo largo de 11 semanas a partir de este mes de octubre, están dirigidos a padres, madres y tutores, y buscan promover una “reeducación como personas para educar humanamente a personas”. Su metodología se basa en el acompañamiento, el diálogo y la experiencia comunitaria, alejándose de modelos verticales de enseñanza.
En este esfuerzo formativo participa una plural representación de instancias orientadas a la educación en México como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), la Federación Empresarial Humanista (FEHDE), la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC), la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), entre otras. Al mismo tiempo, la fundación Incluyendo México colabora con la Dimensión Episxcopal de Educación y Cultura para el desarrollo y promoción de los talleres.
Mística, acompañamiento y sinodalidad de talleres
Durante la sesión, se destacó que estos talleres no son “simples transmisiones”, sino espacios donde “cada integrante se trabaja a sí mismo”. Los acompañantes –figura central del proceso– no son instructores, sino “mensajeros que tienen que estar al servicio de los talleristas”, con una actitud de escucha y empatía.
“Están llamados a tocar la belleza interior y el corazón de los padres de familia, tutores, cuidadores, entre otros, para despertar su disposición y corresponsabilidad para asumir la tarea educativa”, afirmó el religioso.
La iniciativa se enmarca en el Pacto Educativo Global promovido por el papa Francisco, que invita a “tejer redes, articular esfuerzos, comprometernos por una educación más humana”. Como señaló el sacerdote, “hoy, frente al cambio civilizatorio que vivimos, esta iniciativa nos desafía a responder a los grandes desafíos que tenemos, entre otros: la construcción de la paz, el cuidado del medio ambiente, la protección de la niñez”.
Dos modalidades de participación
Para adaptarse a las diversas realidades diocesanas e institucionales, se establecieron dos rutas de participación: el Plan A, para quienes ya cuentan con acompañantes formados y grupos piloto listos para iniciar de inmediato; y el Plan B, una “experiencia extraordinaria” de capacitación virtual los sábados de 7:30 a 8:30 am, dirigida a quienes requieren mayor preparación.
“Entendemos que la realidad es compleja. Estamos para servir. Tenemos que adaptarnos”, expresó el sacerdote Eduardo Corral, quien hizo hincapié en que, aunque la modalidad digital servirá para la formación de formadores, la esencia de los talleres es presencial: “Necesitamos rostros, necesitamos sentarnos juntos, necesitamos leer juntos”.
Plataforma digital para seguimiento
Como parte de la modernización del proyecto, se habilitó una plataforma digital para el registro de responsables, acompañantes y talleristas, que permitirá dar seguimiento y construir un “mapa pastoral” de la implementación de los talleres en todo el país.
“Vamos a tener un registro de todos estos datos de la persona que va a tomar. ¿Por qué? Necesitamos saber algo de su escolaridad, de su situación familiar, necesitamos saber si tiene experiencia pastoral”, explicó el sacerdote.
Un llamado a la acción: “Juntos para mirar más allá”
Al finalizar la reunión, los participantes expresaron sentimientos de “esperanza”, “motivación” y “compromiso”. La reunión cerró con una reflexión que resume el espíritu del proyecto: “Estos talleres son de educación para padres de familia. ¿Quién educa? ¿A quién educa? ¿Cómo se educa? Y para qué se educa? La materia principal es educación”.
Y recordó, citando un antiguo proverbio africano retomado por el papa Francisco: “Para educar a un niño se requiere de toda la aldea”.
Los interesados en impartir o participar en los talleres pueden escribir a: [email protected] o contactar a su diócesis o institución educativa local.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Sociedad Civil pide a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
Ciudad de México.— Esta semana vence el plazo de 90 días establecido en los Lineamientos publicados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación, para que las Autoridades Educativas Estatales y Municipales emitieran, actualizaran y/o armonizaran sus protocolos para la Prevención primaria, Atención y Medidas de no repetición y la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.
Ante ello, Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que la SEP debe hacer público el estado de los avances, verificar la calidad de los documentos presentados y garantizar que las medidas trasciendan del papel a las aulas, con el fin de proteger a niñas, niños y adolescentes de uno de los problemas más graves que enfrenta el país.
En este contexto, Organizaciones de la Sociedad Civil: Alumbra, Antenas por los Niños A.C., Bidar Project, Early Institute, Escudo de la Dignidad, Fundación Freedom, Grupo Julia Borbolla, Grupo Loga, Guardianes, Te Protejo México, Unión Mujer, Ya Basta, quienes trabajan para prevenir, concientizar y erradicar la violencia sexual infantil en México solicitan lo siguiente:
Información del avance en las entregas de los protocolos por parte de las Autoridades Educativas Estatales y Municipales.
Aclarar si los protocolos cumplen con los elementos requeridos en los Lineamientos para la Prevención primaria, Atención (detección, intervención, notificación, canalización y seguimiento) y Medidas de no repetición (Prevención secundaria) para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica.
Enunciar las medidas que se tomarán para el seguimiento a las demás acciones que los Estados y Municipios deben cumplir en el marco de los Lineamientos establecidos, tales como:
a) Promover en los Planteles educativos una cultura de convivencia armónica y libre de Violencia Sexual en condiciones de igualdad entre todas las personas.
b) Realizar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las acciones que resulten necesarias para constituir a los Planteles educativos como espacios libres de Violencia Sexual, confiables y seguros para la integridad de la Comunidad escolar.
c) Generar medidas de prevención para detectar de manera oportuna indicadores y factores de riesgo para la detección de la Violencia Sexual en los Planteles educativos.
d) Brindar Programas de Formación dirigidos a las Figuras Educativas y Comunidad escolar en temas relacionados con Educación Sexual Integral y Violencia Sexual, vías de reporte, derechos humanos, educación sexual integral, Ciberseguridad, Perspectiva de género, Masculinidades alternativas, Diversidad sexual y de género, Conductas de autocuidado, Desarrollo de habilidades socioemocionales como la autoestima, asertividad, regulación emocional, Derechos de las Infancias, entre otros.
e) Establecer su marco de actuación a través de su respectivo protocolo.
f) Adoptar políticas institucionales que garanticen un ambiente propicio para el libre desarrollo personal de niñas, niños y adolescentes.
g) Elaborar un directorio actualizado que incluya a instituciones y organizaciones de la Sociedad Civil para la canalización y atención en casos de Violencia Sexual y difundirlo entre la Comunidad Escolar.
LEE Cuando la infancia calla, abuso sexual: señales que los padres no deben ignorar
En esta línea, las organizaciones se suman a la solicitud que la diputada Federal Liliana Ortiz le hizo al secretario de Educación, Mario Delgado, durante su comparecencia en el marco de la glosa del primer informe de gobierno.
“Los Lineamientos no trascienden con su sola publicación en el Diario Oficial; entre ese documento y las aulas hay un largo camino que sólo se recorre con voluntad gubernamental”, dijo el 2 de octubre Liliana Ortiz.
Finalmente, consideran indispensable que autoridades, docentes, familia y sociedad en su conjunto dar seguimiento puntual y buscar el cumplimiento efectivo de las acciones planteadas.
“Solo así evitaremos que México siga encabezando las estadísticas de violencia sexual infantil y podremos garantizar escuelas seguras, donde niñas, niños y adolescentes ejerzan plenamente su derecho humano una vida libre de violencia”, concluyeron.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Historias que Conectan
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Ciudad de México.— “Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, compartió Mayela Sepúlveda, esposa y madre de cuatro hijos. Su hija menor, Ana Paula, falleció en diciembre de 2024, dejando en su familia una huella profunda que se transformó en testimonio de fe, fortaleza y esperanza.
Mayela Sepúlveda, directora editorial de ConParticipación, organización que promueve la dignidad humana, participó en la quinta edición de la Celebración Nacional a Favor de la Mujer y de la Vida.
“Agradezco la invitación a compartirles un poco de mi testimonio sobre lo que aprendí con la vida y la muerte de mi niña Ana Paula. Perder un hijo es una experiencia indescriptible”, expresó Mayela Sepúlveda.
“Les hablaré en gran parte desde la perspectiva de la fe, porque soy creyente, pero creo que este mensaje puede llegar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque el dolor es una experiencia humana, es una experiencia que nos toca a todos en esta vida, buenamente o malamente”, señaló durante su intervención.
Aseguró que entre sus motivaciones principales está Dios, su familia y promover una visión de la vida esperanzadora de la mano de la fe, del sentido de vida y de los valores.
La vida de Ana Paula en familia
“La vida de Ana Paula siempre fue un misterio, desde un principio. Su vida estuvo llena del amor que nosotros como papás y su familia, sus hermanos, le dimos, llena del amor de Dios. Pero así como estuvo llena de amor, también estuvo llena de dolor y de sufrimiento. Amor y dolor juntos. Es una paradoja, es una contradicción”, relató Mayela.
Ana Paula nació a los siete meses de gestación, después de dos embarazos normales a las 24 horas de nacida le dio una sepsis, que es como una infección generalizada, y estuvo muy grave. Pero ella luchó por su vida, “Dios tuvo piedad de ella y salió adelante”.
Tras 25 días en el hospital, regresó a casa, donde permaneció un mes sana. Sin embargo, la enfermedad regresó. Empezó con síntomas como fiebre y vómitos. La llevaron al hospital nuevamente y, para la sorpresa de los doctores y sus padres, el diagnóstico fue sumamente terrible: tenía una meningitis bacteriana, que es una infección en el cerebro que afecta muchísimo.
Los médicos confirmaron un daño severo, que derivó en parálisis cerebral. “No podía hablar, ni caminar, ni sentarse, ni poder prácticamente ver, escuchaba algo pero su oído también estaba disminuido”, recordó Mayela.
Un día a la vez
“Fue un misterio que aprendimos a abrazar y a aceptar un día a la vez, porque esa era la única forma de vivirlo. Un día a la vez se convirtió en nuestro lema de vida, y hasta la fecha es nuestro lema de vida”, explicó Mayela Sepúlveda.
Ana Paula vivió doce años y medio enfrentando convulsiones, neumonías, fracturas y cirugías. De julio de 2016 a enero de 2024, la familia pudo cuidarla en casa con apoyo médico.
En enero de 2024, una neumonía la llevó de nuevo al hospital. “el doctor nos dijo: despídanse de ella porque está muy grave. Pero otra vez Dios tenía sus planes. Ana Paula sobrevivió y nos la llevamos a casa en febrero del 2024”. A finales de año, una influenza provocó otra crisis, y el 22 de diciembre, Ana Paula fue llamada a la presencia de Dios.
LEE La vida y la mujer se celebran juntas
Cinco lecciones de una vida
Mayela compartió cinco aprendizajes surgidos de esta experiencia:
La vida humana es digna y valiosa sin importar su condición
Ana Paula era una niña muy vulnerable, 100% dependía de otra persona, no podía hablar, no podía hacer nada. Pero su vida era un bien que era tan digna y tan valiosa como todas las demás, sin importar lo que pudiera o no pudiera ser.
La vida tiene sentido incluso en el dolor
“La vida de Ana Paula, a pesar de no poder hacer nada, tuvo un sentido y dio sentido a nuestras vidas. Viktor Frankl enseñó que la vida tiene sentido en cualquier circunstancia. “Nosotros encontramos sentido abrazando ese dolor y acompañando a nuestra hija en cada paso”.
En la debilidad hay un valor
La vida es siempre un bien, sin importar que no puedas caminar solo. Ana Paula siempre necesitó de alguien, eso no la hacía menos, al contrario, nos enseñó que en la debilidad hay un valor: el valor de acompañar y entregarte por el que sufre, el valor de depender unos de otros.
Vale luchar por la vida
“El día que regresamos a casa en la última hospitalización, tan solo ponerla en su cama, sonrió. Era impresionante su voluntad de vivir, se aferraba a la vida a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento. Dios definitivamente la sostenía”.
La vida es un bien también cuando ya pasó
“Hoy que nuestra hija ya no está, duele mucho su ausencia. Tenemos apenas nueve meses que ella se fue al cielo, y precisamente porque su vida era un bien, era valiosa, al mirar atrás y recorrer su vida, nos brota del corazón decir: Ana Paula, todo valió la pena”.
“Un día a la vez”
Mayela concluye que el dolor existe en la vida, pero a partir de aceptarlo se puede empezar a construir de lo que sí hay. “Tu vida tiene sentido y es un bien, vale la pena luchar por ella. Eres amado y digno. Es posible vivir las dificultades un día a la vez. No te afanes por mañana. Un día a la vez solamente”.
Finalmente, dijo que la situación del país exige cuidar y proteger cada vida, sobre todo las más vulnerables. “Todos podemos hacer algo por alguien, solo mira a tu alrededor y siempre vas a encontrar a alguien que necesite ayuda. No voltees para otro lado”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Edomex
PAN del Edomex abordará tema de las infancias trans con ética y evidencia científica
Ciudad de México.- Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México se preparan para fijar una postura en torno al tema de las infancias trans, al considerar que debe abordarse desde una perspectiva ética, científica y poniendo en el centro el interés superior del menor.
Recientemente, el Comité Directivo Estatal del PAN asistió a una conferencia-taller para conocer la verdad científica y los riesgos de los tratamientos médicos irreversibles en niños y adolescentes diagnosticados con disforia de género o llamados “infancias trans”.
El interés superior del menor debe guiar las decisiones
“Proteger a la niñez, su futuro y defender el interés superior de los menores es tarea de los legisladores”, afirmó el diputado Anuar Azar Figueroa, presidente estatal del PAN.
En entrevista exclusiva con Siete24, el también coordinador nacional de los legisladores locales de su partido, señaló, que le parecen “una completa aberración” los tratamientos a los que son sometidos los menores diagnosticados con la llamada disforia de género, es decir, niños o niñas que no se sienten cómodos con el sexo con el que nacieron.
“Una niña o un niño que está apenas creciendo no tiene, científicamente, la madurez para tomar la decisión de si es niña o niño. Me parece que este tema debe abordarse con absoluta responsabilidad. Personalmente no estoy de acuerdo. Debemos ser muy cuidadosos con estos temas”.
El legislador mencionó, además, el ejemplo de Inglaterra, donde “la Corte declaró que no existe más que el género mujer y hombre, es decir, el sexo con el que nacemos”.
Especialistas advierten sobre los riesgos médicos y éticos
Durante la conferencia magistral “¿Infancias trans? Mitos y realidades. Una perspectiva científica”, impartida por la Dra. María Font Arellano, los legisladores escucharon los riesgos asociados al uso de bloqueadores de la pubertad en menores con disforia de género.
La especialista explicó que estos tratamientos pueden alterar el desarrollo cerebral infantil, interfiriendo con las funciones ejecutivas y cognitivas, además de afectar la fertilidad.
“El cerebro infantil está en construcción y el adolescente en maduración; durante este proceso, las hormonas sexuales desempeñan un papel fundamental, sobre todo en la pubertad”, indicó Font Arellano. “Las hormonas en esta etapa son esenciales para el desarrollo intelectual, social y emocional. Los riesgos incluyen disminución de la densidad ósea, impacto en la fertilidad y alteraciones del desarrollo cerebral”.
Advirtió que estos tratamientos “plantean problemas éticos respecto al principio del interés superior del menor y la buena práctica médica, debido a la falta de evidencia sobre sus efectos a largo plazo”.
Responsabilidad y valores familiares
El diputado Anuar Azar coincidió en que el auge de diagnósticos de disforia de género en adolescentes puede estar influenciado por factores sociales y por la sobreexposición a las redes sociales.
“Debemos ser muy responsables y cuidar en todo momento el interés superior de los menores”.
Finalmente, afirmó que “el desarrollo de los niños no puede basarse en ideologías que buscan adoctrinar y debilitar a la familia”, por lo que hizo un llamado a defender una educación con valores.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
Señales de alerta en bebés: cuándo sospechar parálisis cerebral y buscar atención médica
Ciudad de México.— Una atención a tiempo puede transformar el futuro de quienes viven con parálisis cerebral. Aunque no existe una cura, el diagnóstico temprano y la rehabilitación integral permiten que niñas y niños desarrollen su máximo potencial y enfrenten la discapacidad con mayores oportunidades.
La importancia de prevenir desde el embarazo
La neuróloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), doctora Yael Caballero Navarro, explicó que un control prenatal adecuado es fundamental para reducir el riesgo de parálisis cerebral. Factores como el consumo de ácido fólico, evitar el alcohol, el tabaco, el sobrepeso y las infecciones durante el embarazo son determinantes para el desarrollo del sistema nervioso del bebé.
La especialista del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza indicó que la parálisis cerebral no es una enfermedad específica, sino un conjunto de afecciones que afectan el movimiento, la postura y el tono muscular, provocando una disfunción motora permanente. Es la principal causa de discapacidad en la infancia, y la mayoría de los diagnósticos se establece en los primeros dos años de vida.
Las causas son diversas: nacimiento prematuro, bajo peso al nacer, infecciones o malformaciones del sistema nervioso central. Por eso, la prevención y la vigilancia médica durante el embarazo son clave para reducir los riesgos, dijo.
Diagnóstico temprano: el punto de partida
La doctora Caballero Navarro explicó que las primeras señales aparecen cuando el niño presenta un retraso en el desarrollo motor: no sostiene la cabeza a los cuatro meses o no puede sentarse sin apoyo a los nueve. Ante estas señales, es indispensable realizar una evaluación médica integral que incluya historia clínica, estudios de imagen cerebral y pruebas de desarrollo neuromotor.
El diagnóstico no depende de una sola prueba, sino de un análisis clínico minucioso, complementado con tomografía o resonancia magnética, que permita determinar la causa y el grado de afectación.
Una vez que se sospecha el diagnóstico, las intervenciones tempranas se convierten en la herramienta más poderosa para mejorar la calidad de vida del paciente.
Rehabilitación integral y esperanza de independencia
La rehabilitación es la base del tratamiento en el IMSS. Los programas comienzan con terapias para reducir la rigidez muscular, mediante ejercicios y el uso de toxina botulínica, que ayuda a relajar los músculos y facilitar el movimiento.
Posteriormente, los pacientes son atendidos por un equipo multidisciplinario integrado por pediatras, neurólogos, rehabilitadores, ortopedistas y nutriólogos, pues la parálisis cerebral puede acompañarse de epilepsia, discapacidad intelectual, trastornos de conducta, alteraciones ortopédicas, dificultades respiratorias y problemas digestivos.
LEE Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
El objetivo final, explicó la especialista, es lograr que cada niño alcance la mayor independencia posible, retrase la discapacidad y pueda integrarse plenamente a la vida familiar, escolar y social.
El 85 por ciento de los casos son de tipo espástico, caracterizado por la rigidez muscular permanente, lo que requiere terapias constantes para favorecer el movimiento y prevenir deformidades.
Una vida posible con acompañamiento y constancia
Aunque la parálisis cerebral no tiene cura, las niñas y los niños que la enfrentan pueden llegar a la edad adulta. La doctora Caballero subrayó que la neumonía por aspiración es una de las principales causas de muerte en estos pacientes, por lo que la atención médica constante y la fisioterapia respiratoria son fundamentales.
La prevención, reiteró, es esencial: realizar un control prenatal desde las primeras semanas del embarazo y acudir a revisiones pediátricas periódicas puede marcar la diferencia.
Cifras del IMSS muestran que en 2021 se otorgaron 30 mil 577 atenciones médicas relacionadas con este padecimiento; en 2022 fueron 38 mil 209, y de enero a julio de 2023 ya sumaban 14 mil 900.
Rehabilitación y acompañamiento familiar
Desde el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, la doctora Alejandra del Rosario Torres Serrano, jefa del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, explicó que la parálisis cerebral es una condición compleja que puede afectar múltiples órganos y sistemas: músculo-esquelético, pulmonar, digestivo, visual y auditivo, además de generar dificultades cognitivas o de comunicación.
Cada año, esta unidad médica atiende en promedio a mil pacientes en programas de estimulación e intervención temprana. El tratamiento inicial incluye ejercicios terapéuticos y medicamentos que ayudan a regular el tono muscular y prevenir deformidades.
A medida que el paciente crece, la rehabilitación se centra en facilitar los movimientos y fomentar la autonomía, con la participación activa de padres y cuidadores, quienes aprenden estrategias para apoyar las actividades diarias del menor.
Formación médica para un diagnóstico oportuno
La doctora Torres Serrano enfatizó que es vital capacitar al personal de salud del primer nivel de atención para detectar los signos iniciales de daño neurológico o retraso psicomotor. Una referencia oportuna a los niveles especializados puede cambiar el rumbo del desarrollo infantil.
El origen de la parálisis cerebral se asocia con lesiones en un cerebro inmaduro, muchas veces relacionadas con prematurez, embarazos múltiples, complicaciones obstétricas o exposición a sustancias tóxicas. En niños mayores, puede deberse a traumatismos craneales o infecciones neurológicas.
Las primeras manifestaciones suelen ser alteraciones en el tono muscular y posturas anormales, que con el tiempo pueden generar deformidades óseas si no se tratan de forma adecuada.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Niñez hiperestimulada: el ‘popcorn brain’ muestra cómo las pantallas impactan en su desarrollo
INEGI tocará tu puerta ¿Qué revelará la Encuesta Intercensal 2025 sobre la vida de las familias mexicanas?
“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
“¡Héroe de México!”, así llamó Enrique Iglesias a Checo Pérez
Sociedad Civil pide a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
La Celebración a favor de la Mujer y de la Vida llama a un pacto nacional de esperanza
-
Méxicohace 1 día
“La vida siempre es un bien en toda circunstancia”: Monseñor Ramón Salazar
-
Historias que Conectanhace 1 día
Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
-
Méxicohace 1 día
Los rostros invisibles de la pobreza: una herida que pide humanidad y acción