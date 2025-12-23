Arte como herramienta educativa para convivencia comunitaria

Ciudad de México.— El consumo de sustancias en México ofrece una paradoja que atraviesa hogares, escuelas y servicios de salud. Mientras el uso de algunas drogas disminuye entre adolescentes, la vulnerabilidad en salud mental crece y se expresa en ideación, planeación e intentos de suicidio con mayor frecuencia que en la población adulta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat).

Generación con menos drogas, pero mayor fragilidad emocional

La Encodat confirma que el consumo experimental de drogas ilegales en adolescentes pasó de 6.2 por ciento en 2016 a 4.1 por ciento en 2025. El descenso se observa en cannabis, alucinógenos y estimulantes de tipo anfetamínico. En contraste, los adultos registraron un aumento al pasar de 10.6 a 14.6 por ciento en el mismo periodo.

El dato adquiere otra dimensión cuando se cruza con los indicadores de salud mental. La población de 12 a 17 años concentra mayores niveles de malestar psicológico, comportamiento suicida y exposición a la violencia. La encuesta advierte que la ideación suicida en adolescentes alcanzó 3.3 por ciento en los últimos 12 meses, casi el doble que en adultos. La planeación y el intento también se presentan con mayor frecuencia en menores, con especial incidencia en mujeres adolescentes.

Medicamentos, una puerta temprana al riesgo

El estudio incorpora un foco de atención sobre el uso indebido de medicamentos. El consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento en 2016 a 1.4 por ciento en 2025, aunque se mantiene en niveles bajos. En este contexto, las autoridades sanitarias señalaron la relevancia de regular la venta de Tramadol, ahora con receta médica, debido a su asociación con el inicio en drogas ilegales.

En el caso del fentanilo, la encuesta reporta una prevalencia muy baja de consumo no médico, de 0.2 por ciento alguna vez y 0.1 por ciento en el último año, resultado que se vincula con campañas preventivas sostenidas en escuelas y medios de comunicación.

Alcohol y nicotina: cambios de patrón

El consumo de alcohol muestra un comportamiento diferenciado. Entre adolescentes, el porcentaje de quienes bebieron en el último año bajó de 28 a 17.8 por ciento, y el consumo excesivo descendió de 8.3 a 2.6 por ciento. En adultos, la proporción de personas que alguna vez han consumido alcohol aumentó ligeramente, con un crecimiento más marcado entre mujeres.

En tabaco, la prevalencia general disminuyó, pero el uso de cigarro electrónico pasó de 1.1 a 2.6 por ciento. Las autoridades sanitarias reiteraron que la venta de vapeadores permanece prohibida y que el calentamiento de estos dispositivos genera sustancias cancerígenas, por lo que se reforzarán campañas educativas dirigidas a adolescentes.

Cannabis y drogas ilegales: la brecha entre edades

El cannabis se mantiene como la principal droga ilegal en el país. En adultos, su consumo experimental subió de 9.3 a 13.3 por ciento entre 2016 y 2025. En adolescentes, el indicador descendió de 5.3 a 3.7 por ciento. Los alucinógenos y los estimulantes anfetamínicos siguieron una tendencia similar, con aumentos en adultos y estabilidad o descenso en menores.

Las autoridades de salud subrayaron que estos resultados reflejan el impacto de las políticas públicas orientadas a la prevención temprana y que la estrategia de intervención desde la adolescencia resulta clave para contener el avance del consumo en edades posteriores.

Violencia, apuestas y entorno digital

La encuesta documenta que 18.1 por ciento de los adolescentes reportó haber sufrido algún tipo de violencia en el último año, cifra superior a la observada en adultos. También identifica una mayor presencia de conductas de riesgo vinculadas al juego con apuestas y al uso intensivo de videojuegos, con 6.9 por ciento de adolescentes en posibles comportamientos patológicos, frente a 3.9 por ciento en adultos.

Diagnóstico para la política pública

La Encodat 2025 se elaboró a partir de una muestra de 19 mil 200 personas de 12 a 65 años, con participación de la Secretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública. El documento analiza patrones de consumo, percepción de riesgo, acceso, regulación y determinantes sociales, además de su vínculo con la salud mental.

Los resultados trazan una línea clara para la acción pública: aunque la reducción del consumo de drogas en adolescentes muestra avances, la carga emocional, la violencia y el comportamiento suicida revelan un desafío de mayor profundidad.

