Asesinato de sacerdotes: Iglesia de México mantiene la fe y dice “no nos rajamos”

Ciudad de México.— El cuerpo sin vida del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada fue hallado dentro de su camioneta, con heridas de bala, tres días después de su desaparición en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero.

Era párroco de San Cristóbal de Mezcala y había celebrado misa pocas horas antes de ser asesinado. La primera hipótesis oficial señala a su propio chofer como posible responsable, aunque el motivo del crimen aún no ha sido esclarecido. Su muerte se suma a la lista de sacerdotes que han perdido la vida en circunstancias violentas.

Monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), confirmó que el padre Bertoldo no había recibido amenazas. “Fue una sorpresa para todos, no había indicios de peligro”, relató en entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola.

Una Iglesia que no se rinde

México cuenta con más de 16 mil 400 sacerdotes que sirven en comunidades de todo el país. Monseñor Pérez subrayó que la Iglesia no es ajena al dolor nacional, sino parte de él. “Somos parte de este pueblo que sufre, no nos rajamos, seguimos al lado de la gente”, expresó.

En los últimos años, varios sacerdotes han sido asesinados en México, que se suma a las más de 200 mil muertes violentas registradas en poco más de 8 años.

Los sacerdotes son testigos de primera línea de la violencia que padecen las familias mexicanas. Desde los templos hasta las calles, acompañan funerales, consuelan a madres que han perdido hijos y oran con comunidades enteras desgarradas por el crimen. “Antes celebrábamos diez funerales al mes en zonas de conflicto, ahora quizá siete, pero siguen siendo demasiados”, lamentó el obispo.

Los Obispos de México expresamos nuestro dolor por el hallazgo sin vida del Pbro. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.



— CEM (@IglesiaMexico) October 7, 2025

Ataques a sacerdotes

El asesinato del padre Bertoldo Pantaleón no es un hecho aislado. En octubre de 2024, el sacerdote chiapaneco Marcelo Pérez Pérez fue asesinado tras años de amenazas. El homicida fue sentenciado a 20 años de prisión.

En septiembre pasado, dos sacerdotes de la Arquidiócesis de Morelia sobrevivieron a un ataque armado en Zinapécuaro. Los obispos condenaron los hechos y exigieron al Estado garantizar la vida de todos los ciudadanos.

De acuerdo con el Centro Católico Multimedial, más de 80 sacerdotes han sido asesinados en México en los últimos 30 años. Diez de esos crímenes ocurrieron durante la administración anterior. El informe refleja una constante: los religiosos suelen ser víctimas en regiones controladas por el crimen organizado.

¿Qué piden a las autoridades frente a este crimen?

La Iglesia Católica pide una investigación transparente, expedita que restaure el Estado de Derecho “que no nos prestemos a los dimes y diretes o a las suposiciones no aprobadas”.

Confianza en el gobierno de Sheinbaum

La Iglesia mexicana mantiene un diálogo abierto con el gobierno federal a través de la Mesa por la Paz, un espacio donde se diseñan estrategias de reconciliación comunitaria. En ella participan autoridades, líderes sociales y representantes religiosos con el propósito de sanar el tejido social desde la base.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los homicidios han disminuido más de 30% en el último año. La Iglesia reconoce los avances, pero mantiene la cautela. “Sí, creemos en los datos, pero los sacerdotes seguimos celebrando funerales”, respondió Monseñor Pérez.

Al cumplirse un año de que Claudia Sheinbaum asumiera la presidencia de México, los obispos mexicanos hicieron un balance de su gestión y reconocieron avances en seguridad, economía y diplomacia, pero también advirtieron que persisten graves desafíos en materia de violencia, pobreza y equilibrio de poderes.

A un año del inicio del mandato de la Presidenta @Claudiashein reconocemos el avance constitucional y cultural que ha significado la asunción a la Jefatura del Estado Mexicano de la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo.

El Episcopado Mexicano reitera su…



— CEM (@IglesiaMexico) October 1, 2025

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), reconoció que “el problema de la falta de seguridad y estado de derecho dista mucho de haberse resuelto”.

Iglesia y gobierno: una alianza por la vida

Sin embargo, destacaron la estrategia de seguridad propuesta por la presidenta, además de la campaña de desarme. Desde hace un año impulsa junto con el gobierno la campaña de desarme voluntario, instalada en los atrios parroquiales, donde los ciudadanos entregan armas a cambio de dinero, despensas o juguetes. La iniciativa ha permitido retirar cientos de armas de circulación y fortalecer el vínculo entre autoridades y comunidades.

En tanto, los obispos insisten en que la seguridad no se construye sólo con programas, sino con justicia, presencia institucional y un compromiso real con la verdad.

La Iglesia pide investigaciones transparentes y castigos ejemplares. No busca venganza, sino verdad y reparación.

