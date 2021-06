Así fue el Primer Simulacro Nacional 2021

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Este lunes en punto de las 11:30 horas se realizó el primer macrosimulacro sísmico desde el inicio de la pandemia.

En la Ciudad de México se escuchó el mensaje “esto es un simulacro” en los altavoces de la capital como parte de un ejercicio de evacuación.

Pese a que la capital del país regresó al color amarillo en el semáforo epidemiológico, el macrosimulacro se llevó a cabo en espacios públicos, oficinas de gobierno, corporativos, etc.

Se tomaron las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19, tales como mantener el uso de cubrebocas en todo momento y las tradicionales como no correr, no gritar y no empujar.