Así le gustaría a López Obrador ser recordado en los libros de historia

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó compararse con héroes nacionales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez.

“Admiro mucho a los héroes nacionales; son muy grandes, son gigantes, Hidalgo era un gigante, Morelos también, Juárez otro gigante, Madero un gigante porque la grandeza de los hombres no se mide de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo, el general Cárdenas otro gigante, entonces lo nuestro es menos trascendente”.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional le preguntaron cómo le gustaría que lo recordaran en los libros de historia, en el capítulo de 2018 a 2024 si como el presidente que defendió el Litio como propiedad de todos los mexicanos.

“Entonces no, no hay comparación, yo voy a cumplir mi trabajo, mi tarea, mi misión, ya lo he dicho”, recalcó.

Afirmó que los héroes nacionales hasta dieron su vida para la transformación de México.

“Ellos dieron hasta su vida, aquí hemos hablado en el caso de Hidalgo, en el caso de Morelos, de Juárez; excepcional, el no rendirse, el no claudicar. El que invada en el país, que esté ocupado todo México en aquel entonces los fifis cuando entraron los franceses los recibieron con aplausos, ellos fueron a buscarlos, a traer a Maximiliano y Juárez resistiendo a los conservadores de entonces, y la invasión, y su esposa con sus hijos en el extranjero, se mueren sus hijos y no lo puede ver”.

El primer mandatario señaló que los héroes nacionales como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez son gigantes. También destacó que Francisco I. Madero fue un presidente con vocación democrática.

“Grandes, grandes, grandes, Juárez y Madero, el apóstol de la democracia, un santo cívico, partidario de las libertades, de la democracia. El presidente con más vocación democrática que hemos tenido en toda la historia, excepcional, también vilipendiado, atacado por la oligarquía”, agregó.

Finalmente refirió que el general Lázaro Cárdenas del Río, que expropió el petróleo, fue “también muy grande, también lo cuestionaron mucho y él actuó con mucha prudencia, entonces no, no hay comparación, yo voy a cumplir mi trabajo, mi tarea mi misión, ya lo he dicho”, enfatizó.

