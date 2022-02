Atención digna a niños con cáncer, pide madre a López Obrador

Ciudad de México.— Senadores de Morena expresaron su total desacuerdo con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que los obligó a bajar el comunicado de respaldo al Ejecutivo Federal que emitieron la semana pasada.

“Nos parece que no estamos violando de ninguna manera la legislación electoral, ni la Ley Federal de Revocación de Mandato”, señaló el senador César Cravioto Romero; sin embargo, continuó, acatamos está resolución y bajamos de nuestras redes sociales dicho comunicado.

En conferencia de prensa, Cravioto Romero adelantó que senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena iniciarán un juicio para la protección de sus derechos político-electorales porque no están de acuerdo con la resolución.

Además, denunciaron que el INE y sus instancias son parciales en este ejercicio democrático, puesto que todas las expresiones de apoyo hacia el Ejecutivo Federal “están siendo silenciadas”.

LEE “Los enemigos de AMLO, también lo son de México”; senadores de Morena condenan ataques al Presidente

“Nos quieren tapar la boca y nos quieren decir no pueden hablar. Pero todo lo que es golpear al Presidente, todo lo que es llamar a no participar en la consulta de revocación de mandato, ahí, el INE calla, ahí el INE no habla”, subrayó.

Por lo anterior, Cravioto Romero informó que las y los senadores iniciarán un procedimiento especial sancionador, como medida cautelar, a la campaña que busca restarle credibilidad de la población al mandatario.

Recordó que la consulta de revocación de mandato es un procedimiento para que las y los mexicanos puedan expresarse sobre si quieren que siga o no el presidente; por tanto, dijo, debe haber una sanción a quien, desde los distintos poderes, llamen a no participar; “al fin, el que va a estar en la boleta el 10 de abril, es el presidente Andrés Manuel López Obrador”, acotó.

Advirtió que, “están llamando a boicotear una ley y un proceso democrático que se aprobó en las dos cámaras del Congreso de la Unión, por eso vamos a iniciar un juicio para la protección de nuestros derechos político-electorales y vamos a iniciar un procedimiento sancionador como medida cautelar”.

En el mismo sentido, el vocero del Grupo Parlamentario de Morena dijo que inscribirán un punto de acuerdo para exigirle al INE que actúe de manera imparcial en todo el proceso de revocación de mandato.

En otro tema, el senador Rafael Espino de la Peña dijo que la petrolera Baker Hughes hizo una investigación sobre la renta de la casa de Huston, Texas, la cual reveló que no existió conflicto de interés, ni irregularidades en los contratos que tiene dicha empresa con Pemex.

Además, se determinó que Keith L. Shilling, ex trabajador de la empresa y quien fue propietario de la residencia se desempeñó en un área que no tenía injerencia y ningún tipo de negocios con México, incluso, fue ejecutivo de 2016 a 2019.

Con toda esta investigación desarrollada por el Grupo R. McConnellen, de inteligencia corporativa, que contrató la empresa Baker Hughes, “se comprueba que el tema carece de pruebas técnicas”, concluyó.

Al respecto, Cesar Arnulfo Cravioto Romero dijo que “en honor a este Senado de la República, les exigimos a todas las y los senadores de oposición que montaron varios días la parafernalia de que había un conflicto de interés, que tengan el valor cívico para decirle al pueblo de México que piden disculpas”.

Toda vez, agregó, que está comprobado que no hay conflicto de interés, que no hay corrupción, “ojalá que a partir de hoy escuchemos las voces de quienes llevan dos semanas mintiendo sobre este tema”, puntualizó.

ebv