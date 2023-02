Aumenta el ánimo de los mexicanos al inicio de 2023: Inegi

Daria Monroe, directora ejecutiva de la Clínica Médica Women’s Hope, que ayuda a mujeres embarazadas vulnerables en EU, recordó su historia y cómo encontró su vocación.

Cuando era estudiante un amigo la llamó sollozando incontrolablemente, la joven universitaria condujo hasta su apartamento para consolarlo. Pronto descubrió que su drama emocional era un acto, diseñado para manipularla para que él pudiera estar a solas con ella y agredirla.

Monroe le dijo a Live Action News:

Monroe lidió con la traición de un hombre en el que había confiado, y luego descubrió que estaba embarazada de él. Más tarde supo que esta había sido su intención cuando la violó.

Asustada y desesperada, Monroe recurrió a su prometido en busca de apoyo, pero él no la apoyó y le informó que necesitaba “resolver el problema”.

Era 1974, un año después de Roe v. Wade , y el eslogan “mi cuerpo, mi elección” estaba en todas partes. Monroe no tenía a quién acudir y no sabía de ningún centro de apoyo para el embarazo donde pudiera recibir atención. Sin embargo, preguntó a sus amigos si conocían un hogar para madres solteras, pero nadie pudo ayudar.

“Me dijo que hiciera lo que tenía que hacer y que seguiríamos como si nada hubiera pasado… Me enojó que actuara como si la vida de mi bebé no valiera nada. Pero le tenía miedo y me sentía atrapada, como si no tuviera voz, así que simplemente hice lo que me pedía”.